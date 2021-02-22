Нельзя верить сообщениям в новостях о том, что пенсии в марте вырастут на определенный процент. Эти сообщения сбивают с толку. Услышав такую информацию, каждый пенсионер берет свою пенсию, умножает на эти проценты и верит, что в итоге получит именно такую сумму. На самом деле механизм индексации гораздо сложнее. Законодательство об индексации пенсий меняется постоянно. Попробуем разобраться, как обстоит дело в этом году.

Как рассчитывают процент индексации?

Ежегодная индексация предполагает проведение перерасчета пенсий, при котором новый показатель средней заработной платы подставляется в формулу расчета пенсии. Это предусмотрено частью 2 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Индексация осуществляется путем увеличения указанного показателя зарплаты на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты в Украине за три предыдущих года. Далее формулировка в законе достаточно сложная, поэтому проще показать на примере.

Конкретно в этом году речь идет о том, на сколько выросла средняя зарплата в Украине за 2018-2020 годы (9118,81 гривны) по сравнению со средней зарплатой в 2017-2019 годах (7763,17 гривны). Как видим, сравнительный рост зарплаты за последние годы составил 17%. И мы уже знаем, что, по официальным данным, показатель роста потребительских цен в Украине в 2020 году составил 5%. Эти данные позволяют нам ожидать индексацию на 11%: (5% + 17%) х 50%, то есть индексация будет на уровне прошлого года.

Кому пересчитают пенсии?

Обновленный порядок мартовской индексации пенсий был утвержден Постановлением Кабинета Министров №124 от 20 февраля 2019 года (в редакции от 19.09.2020 года). Собственно, в законе так и сказано, что размер, дата и порядок соответствующего увеличения дополнительно определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета Министров.

Согласно утвержденному порядку, перерасчету подлежат прежде всего пенсии, назначенные по нормам указанного Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». То есть обычные пенсии по возрасту, по инвалидности и по потере кормильца, рассчитанные на общих основаниях. Кроме того, перерасчету подлежат пенсии, назначенные в соответствии со статьей 54 Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в размере возмещения фактических убытков.

Есть еще один, достаточно редкий вид пенсии, который также может подлежать мартовской индексации – это пенсии военнослужащих срочной службы, чьи пенсии рассчитаны не из размеров денежного обеспечения, а с учетом зарплаты, рассчитанной на общих основаниях (статья 43 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»).

О старых и новых пенсиях

Перерасчету не подлежат пенсии, назначенные в этом году. Ведь такие пенсии и так назначаются с учетом более высокого заработка. При назначении пенсии, кроме прочего, учитывается средняя заработная плата за три года, предшествовавших году обращения за назначением пенсии. В этом году при назначении пенсий учитывается средняя зарплата за 2018-2020 годы – 9118,81 гривны.

В прошлом году пенсии назначались с учетом средней зарплаты за 2017-2019 годы – 7763,17 гривны. Получается, что чем позже назначается пенсия, тем ее размер выше. Потому и предусмотрена ежегодная индексация указанного показателя, чтобы немного осовременить пенсии, назначенные ранее. Хотя проблему диспропорции это не решает. В 2017 году большинство ранее назначенных пенсий пересчитали с учетом средней зарплаты за 2014-2016 годы – 3764,40 гривны. В 2019 году этот показатель проиндексировали на 17% (4404,35 гривны), а в 2020-м еще на 11% (4888,83 гривны).

Таким образом, сейчас в формулу расчета большинства пенсий, назначенных до 2018 года, подставляется зарплата в размере 4888,83 гривны. Если прогноз верный, то с 1 марта эту сумму увеличат на 11%. На выходе получим 5426,60 гривны – сумму, которую и будут подставлять в формулу расчета пенсии. А далее – уже индивидуальный просчет каждой конкретной пенсии. Увы, несправедливость сохранится даже после индексации. Как видим, пенсия, назначенная до 2018 года, будет рассчитана из суммы 5426,60 гривны, а назначенная в 2021 году – из значительно большей суммы – 9118,81 гривны.

Как рассчитывают пенсию?

Стоит напомнить, как в принципе рассчитывается пенсия. В упрощенном варианте это можно выразить формулой: П = СЗ х КЗ х КС.То есть, чтобы определить основной размер пенсии (П), необходимо среднюю зарплату (СЗ) умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты (КЗ) и на коэффициент стажа (КС).

Индивидуальный коэффициент зарплаты определяется путем деления зарплаты человека за каждый месяц на среднюю зарплату по стране в этом месяце. Затем выводится среднее значение за все месяцы, участвующие в расчете. Грубо говоря, если работающий всю жизнь получал зарплату на уровне средней зарплаты по стране, то индивидуальный коэффициент зарплаты будет равен единице. Если зарплата была в два раза выше, чем средняя по стране, то коэффициент равен двойке.

Если, например, зарплата была маленькой – вдвое ниже средней по стране, то коэффициент будет 0,5. Со стажем еще проще. Общее количество месяцев стажа нужно просто поделить на 1200. Если говорить еще проще, то 20 лет стажа – это 20% от зарплаты, 30 лет стажа – это 30% от зарплаты и так далее.Теперь приведем пример расчета пенсии до индексации и после.

Пример 1

Женщина, 70 лет, ушла на пенсию по возрасту в 2005 году. Зарплата была средняя. Для простоты возьмем индивидуальный коэффициент зарплаты 1. Стаж – 30 лет, коэффициент стажа – 0,3.

Как сказано выше, по умолчанию применяем при расчете среднюю зарплату по стране 4888,83 гривны. Общий размер пенсии по состоянию на 1 января 2021 года – 2546,67 гривны, в том числе:

основной размер пенсии – 1466,65 гривны (4888,83 грн х 1 х 0,3);

доплата до 2400 гривен* – 933,35 гривны;

доплата за 10 лет сверхнормативного стажа (1466,65 грн х 10%)** – 146,67 гривны.

С 1 марта подставляем в формулу расчета проиндексированную на 11% зарплату, то есть берем не 4888,83 гривны, а 5426,60 гривны. Таким образом, общий размер пенсии с 1 марта может составить 2562,79 гривны, в том числе:

основной размер пенсии – 1627,98 гривны (5426, 60 грн х 1 х 0,3);

доплата до 2400 гривен – 772,02 гривны;

доплата за 10 лет сверхнормативного стажа – 162,80 гривны (1627,98 грн х 10%).

В данном примере рост пенсии – всего на 16,20 гривны, то есть чуть больше чем на 0,5%, а вовсе не на 11%. Здесь, как мы видим, есть небольшой рост за счет изменения размера доплаты за сверхнормативный стаж. В остальном же показано, как растет основной размер пенсии, но ровно на такую же сумму уменьшается доплата до размера минимальной пенсии. То есть одна доплата поглощает другую.

Это в свою очередь связано с тем, что в конкретном примере у женщины была неплохая прибавка в январе за счет увеличения минимальной зарплаты. До 1 января размер ее пенсии предположительно составлял 2146,65 гривны и с 1 января увеличился ровно на 400 гривен (с 1 января для такой категории граждан минимальная пенсия выросла с 2000 гривен до 2400 гривен). Но из-за этого в марте индексация будет неощутимой.

Пример 2

Мужчина, 65 лет. Ушел на пенсию в 2016 году. Зарплата была неплохой. Возьмем индивидуальный коэффициент зарплаты 2. Стаж 40 лет, коэффициент стажа 0,4. В этом случае тоже по умолчанию подставляем в формулу расчета среднюю зарплату в размере 4888,83 гривны.

Общий размер пенсии по состоянию на 1 января 2021 года – 3999,51 гривны, в том числе:

основной размер пенсии – 3911,06 гривны (4888,83 грн х 2 х 0,4);

доплата за 5 лет сверхнормативного стажа*** – 88,45 гривны (1769 грн х 5%).

С 1 марта также подставляем в формулу расчета проиндексированную на 11% зарплату, то есть берем 5426,60 гривны. Таким образом, общий размер пенсии с 1 марта может составить 4429,73 гривны, в том числе:

основной размер пенсии – 4341,28 гривны (5426,60 грн х 2 х 0,4);

доплата за 5 лет сверхнормативного стажа (не меняется) – 88,45 гривны.

В этом примере пенсия с 1 марта увеличивается на 430,22 гривны. Здесь рост пенсии, кстати, составляет почти 11%.Еще раз акцентируем внимание, что при индексации пенсии мы умножаем на 11% не весь размер пенсии, а только зарплату (СЗ), которая подставляется в формулу расчета. А далее уже определяется новый размер пенсии.

В данном случае приведены самые простые примеры. Размер пенсии и соответствующего повышения может зависеть от множества факторов. От размера пенсии и ее составляющих до перерасчета, от того, в каком году была назначена пенсия, от ее вида, от количества стажа, от возраста пенсионера и тому подобное.

Может быть и так, что индексацию добавят, а другую доплату снимут (как в первом примере), в итоге общий размер не изменится. Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.

* Женщинам от 65 лет при стаже от 30 лет минимальный размер пенсии устанавливается в размере 40% минимальной зарплаты. Минимальная зарплата с 1 января 2021 года составляет 6000 гривен. Следовательно, минимальная пенсия в данном случае – 2400 гривен.

** Пенсия назначена до 1 октября 2011 года. В данном примере надбавка составляет 1% за каждый год, отработанный женщиной свыше 20 лет. Расчет производится от основного размера пенсии, поскольку он меньше прожиточного минимума.

*** Пенсия назначена после 1 октября 2011 года. В данном примере надбавка составляет 1% за каждый год, отработанный мужчиной свыше 35 лет. Расчет производится от размера минимальной пенсии по возрасту – 1769 гривен, поскольку основной размер пенсии выше минимального.

Если бы не дефицит

В Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» сказано, что при отсутствии дефицита средств Пенсионного фонда коэффициент мартовского увеличения пенсии может быть увеличен дополнительно, то есть может превышать показатели 50% роста потребительских цен и средней зарплаты. Но этот пункт звучит как издевательство, учитывая постоянную катастрофическую нехватку средств.Так или иначе, на момент выхода номера в печать окончательное решение по индексации с 1 марта утверждено не было. В дополнительном постановлении Кабинета Министров, которое должны принять до конца февраля, могут быть новые нюансы.

Автор: Сергей Коробкин, независимый консультант

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