С 1 января еще на один год выросло количество стажа, требуемое для назначения пенсии. Для назначения пенсии по возрасту в 2020 году требовалось наличие не менее 27 лет стажа. В этом году пенсию не назначат, если у человека не будет 28 лет общего стажа. Причем касается это и мужчин, и женщин.

Для женщин пенсионный возраст подняли

В 2021 году при наличии стажа не менее 28 лет и мужчины, и женщины теперь смогут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет. Исключение составляют женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года – за ними сохраняется право выхода на пенсию в 59 лет и 6 месяцев. На этом заканчивается переходный период, установленный еще в 2011 году, когда женщинам постепенно начали поднимать пенсионный возраст с 55 до 60 лет.

А вот количество стажа, требуемое для назначения пенсии, будет расти и дальше – каждый год будут добавлять еще по одному году. Конечная цель – это 35 лет стажа для назначения пенсий, начиная с 2028 года. Впрочем, к тому времени пенсионное законодательство могут снова изменить. Не успел закончиться один переходный период, как уже давно муссируются слухи о том, что пенсионный возраст могут поднять еще. Так или иначе увеличение стажа, требуемого для назначения пенсии, уже называют скрытым повышением пенсионного возраста.

Кто может остаться без пенсии?

В случае если человеку исполнилось 60 лет, но у него не будет 28 лет стажа, то пенсию ему не назначат. Придется ждать достижения 63 или даже 65 лет.

Пенсию назначат не в 60 лет, а в 63 года при наличии такого стажа:

в 2021 году – от 18 до 28 лет;

в 2022 году – от 19 до 29 лет;

в 2023 году – от 20 до 30 лет;

в 2024 году – от 21 до 31 года;

в 2025 году – от 22 до 32 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

с 2028 года – от 25 до 35 лет.

Пенсию назначат не ранее чем в 65 лет при наличии такого стажа:

в 2021 году – от 15 до 18 лет;

в 2022 году – от 15 до 19 лет;

в 2023 году – от 15 до 20 лет;

в 2024 году – от 15 до 21 лет;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

с 2028 года – от 15 до 25 лет.

Как видим, при наличии стажа менее 15 лет пенсия не будет назначена вообще. В таком случае после достижения 65 лет вступает в действие Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

В этом законе идет речь о возможности назначения не ранее чем в 65 лет социальной помощи в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – сегодня этот минимум составляет 1769 гривен. По состоянию на январь 2021 года это 530,70 гривен (1769 грн. х 30 : 100).

Впрочем, постановлением Кабинета Министров от 26 марта 2008 года №265 «Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан» предусмотрено, что минимальная пенсионная выплата, в том числе государственная социальная помощь для лиц, не имеющих права на пенсию, в любом случае не может быть ниже указанного размера прожиточного минимума. То есть на сегодняшний день это не менее 1769 гривен.

Без необходимого стажа у человека остается фактически два варианта: ждать назначения минимальной социальной помощи при достижении 65 лет или стаж докупить, чтобы выйти на пенсию своевременно. При этом важно понимать, что стаж стоит дорого, и даже если его купить, то назначенная вовремя пенсия все равно может быть минимальной. Разница лишь в сроках ее назначения.

Сколько будет стоить год стажа?

Если покупать стаж за прошлое время, то месяц стажа стоит на 1 января 2021 года 2640 гривен. Это минимальный размер единого социального взноса, то есть 22% от минимальной зарплаты (от 6 тысяч гривен), умноженный на коэффициент «2». Год стажа, таким образом, стоит 31680 гривен. Если человек в прошлом не работал или работал неофициально, то стаж за эти периоды можно просто докупить.

Но стоит ли это делать, каждый должен решить сам. Если для своевременного выхода на пенсию не хватает года-двух, то смысл, возможно, есть. Если больше, то стоит задуматься. Ведь заплатив 2640 гривен за каждый месяц, можно впоследствии иметь право получать ежемесячно минимальную пенсию, которая будет меньше уплаченных сумм.

Тем, кому до пенсии еще далеко и кто официально не работает (имеет доход, но не платит взносы), приобретение стажа обойдется дешевле. Речь идет все о том же едином социальном взносе в размере 22% от минимальной зарплаты. Но будущий стаж стоит в два раза меньше, то есть не умножается на коэффициент «2». Люди, которые не подлежат обязательному пенсионному страхованию, имеют право заключить договор добровольного пенсионного страхования и платить взносы самостоятельно. Можно ежемесячно платить минимальный единый взнос (сейчас это 1320 гривен) и зарабатывать таким образом стаж.

Согласно Государственному бюджету на 2021 год, минимальная зарплата в этом году должна вырасти до 6500 гривен с 1 декабря. Тогда минимальный взнос вырастет с 1320 гривен до 1430 гривен. Соответственно, цена стажа за прошлое время может увеличиться с 31680 до 34320 гривен за один год.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Мнение эксперта

«Введение накопительной системы необходимо, – считает министр социальной политики Марина Лазебная. – Сегодня у нас падает коэффициент замещения*. Когда-то он был 57%, сейчас – 29%, а в дальнейшем будет менее 20%. То есть в недалеком будущем человек, имея зарплату 10 тысяч гривен, получит солидарную пенсию на уровне не более 2 тысяч гривен. Это мы все должны осознавать и честно об этом говорить».

*Коэффициент замещения – отношение средней пенсии к средней зарплате.

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