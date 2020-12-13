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Билеты на поезда в Украине будут дорожать каждый месяц

Билеты на поезда в Украине будут дорожать каждый месяц

Цены на билеты в поезда в Украине будут расти каждый месяц, начиная с 1 марта 2021 года.

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Повышение составит 2% ежемесячно, сообщил глава филиала “Укрзалізниці” “Пассажирская компания” Александр Перцовский.

Он при этом заявил, что цены на билеты якобы не индексировали несколько лет.

“Индексации цен на пассажирские перевозки не происходило уже несколько лет, мы держали цены на протяжении всего карантина, поэтому и рост закладываем очень плавный – на 2% в месяц. Это позволит нам получить более 500 млн гривен дохода, что не перекроет всех расходов на перевозки, но позволит нам инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг. Идея такова, что рост тарифов на 2% для конкретного пассажира перекроется его личным комфортом от путешествия”, – объяснил Перцовский.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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