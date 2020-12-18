В Украине как показатель качества жизни граждан принято использовать «индекс борща». По этим данным можно отследить колебания стоимости базовых продуктов, а также покупательскую способность среднестатистического украинца. Как с 2015 года менялась стоимость традиционного блюда украинской кухни?

В ноябре 2015 года пятилитровая кастрюля борща стоила 46,74 грн. На эти деньги в ноябре 2016-го можно было сварить 5,9 литра борща, в 2017-м – 3,9, в 2018-м – 3,5, в 2019-м – 3,2. По состоянию на ноябрь 2020-го на эти деньги получится сварить 3,5 литра борща.

В 2016 году пятилитровая кастрюля была на 14,6% дешевле, чем годом ранее. В 2017-м – напротив, подорожала на 48,9%. В 2018-м – такой объем борща стоил уже 66,8 гривни, в 2019-м – 73,07 гривны. Но к ноябрю этого года цены на все ингредиенты, кроме масла и сметаны, немного снизились, и пять литров борща стоит 67,08 гривны (на 8,2% дешевле).

Самым дорогостоящим ингредиентом всегда было мясо: пять лет назад килограмм свинины стоил 71,65 гривны, с тех пор стоимость выросла до 119,13 гривны. Дороже всего свинина за эти пять лет стоила в прошлом году – 122,31 гривны. Стоимость килограмма картофеля выросла с 5,52 до 8,96 гривны, в 2019 году также была пиковая цена – 15,29 гривны за килограмм картошки.

Килограмм свеклы, наоборот, подешевел – с 7,3 до 5,48 гривны. Дороже всего свекла стоила в 2018 году – 7,64 гривны. Другие овощи – морковь, капуста, лук – также упали в цене. За пять лет стоимость килограмма капусты снизилась с 9,76 до 5,76 гривны, моркови – с 11,12 до 6,9 гривны, лука – с 11,84 до 5,32 гривны.

С 2015 года постепенно росла цена на подсолнечное масло: пять лет назад литровая бутылка стоила 29,19 гривны, в этом году – уже 37,53. Более чем в два раза подорожала сметана: в 2015 году килограмм стоил 28,06 гривны, в 2020-м – 62,6.

По данным издания «Слово и дело»

Набор продуктов для борща:

на 5-литровую кастрюлю – 300 г свинины, 500 г картошки, 500 г свеклы, 200 г моркови, 300 г капусты, 200 г репчатого лука, 90 г томатной пасты, 30 г подсолнечного масла, 200 г сметаны.

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