Правительство решило сделать нам «настоящий новогодний подарок», под елочку. В нашем регионе подросли в цене сразу все коммунальные услуги. В среднем ценник может ударить по кошельку на 500 гривен больнее.

Подорожает газ: от 10 до 100 гривен

В ушедшем году цены на газ для населения поднимались дважды. И с 1 января «Одессагаз-Поставка» «порадовала» очередным повышением.

Если в декабре стоимость голубого топлива для жителей Одесского региона составляла 8,7 грн/м 3 (с НДС), то с нового года компания подняла тариф до 9,85 грн/м 3 (с НДС).

На сегодняшний день газовый тариф состоит из двух частей, оплачиваемых разными квитанциями: за потребление газа и за его распределение. И вместе со стоимостью газа цена распределения тоже повысилась. С 1 января 2021 года она составит 1,008 грн/м 3 (с НДС).

Тариф вырос, объясняют аналитики, так как при его расчете была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки за 2015-2019 годы, а также – расходов, связанных с разницей за этот период цен на газ, необходимых для обеспечения производственно-технологических потребностей.

По словам экспертов, для жителей квартир платежи за голубое топливо в среднем вырастут на 10-15 гривен, а вот для частных дом рост тарифов будет более ощутимым – от 70 до 100 гривен.

Тариф на воду вырастет на 12%

Еще один новогодний «подарок» – увеличение тарифа на воду. В январе один кубометр одесситам обойдется на 3,3 гривны дороже. Очередной рост тарифов Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), объясняет повышением минимальной и средней зарплаты, ростом стоимости топлива, реактивов, электрической энергии.

Подорожали чистка воды и стоков, увеличилась стоимость ремонтных работ – в этом году затраты на них выросли на 40%. К тому же высока степень изношенности сетей – водоканалы требуют капитальных инвестиций.

По информации ООО «Инфоксводоканал», гражданам, проживающим в частном секторе и в многоквартирных домах, за водоснабжение придется платить 16,44 грн/м 3 (с НДС), а за водоотведение – 13,58 грн/м 3 (с НДС). Итого – 30,02 грн/м3 .

Согласно нормам, в Одессе средний расход холодной воды на человека — порядка шести кубов в месяц. Так что рядовая семья должна будет ежемесячно платить – без водомера – более 550 гривен.

Тепло подорожает почти на четверть

В январе одесситы получат платежки с новыми тарифами на тепло. НКРЭКУ утвердила повышение цен на тепловую энергию, поставляемую КП «Теплоснабжение города Одессы».

Так, с учетом НДС одна гигакалория для населения теперь стоит 1813,94 гривны – вместо 1474,69 гривны в прошлом отопительном сезоне. В ТГО объясняют рост тарифов увеличением цен на природный газ.

«Нафтогаз» мотивирует повышение тарифа тем, что в Украине цена газа для производителей тепла непосредственно зависит от его стоимости на европейском рынке. А чем холоднее и ближе к отопительному сезону, тем выше становится потребность в энергетических ресурсах и, соответственно, растет цена на голубое топливо.

В структуре себестоимости тепла газ составляет примерно 80%, поэтому его подорожание даже на несколько копеек вынуждает коммунальщиков пересматривать тарифы на тепловую энергию.

Электричество: льгота отменяется

Электроэнергия в новом году тоже подорожает. Кабмин принял решение отменить с 1 января 2021 года так называемый льготный тариф на электроснабжение.

В 2020-м за первые 100 киловатт-часов, потребленных за месяц, мы платили по 90 копеек. А за каждый следующий киловатт-час – уже по тарифу 1,68 гривны.

С 1 января нового года платить 1,68 гривны придется за все потребленное электричество, начиная с первого киловатта. Таким образом, ежемесячный счет за электроэнергию вырастет на 78 гривен.

А этот тариф будет действовать как минимум до 31 марта 2021 года.

Таким образом, средний счет за коммуналку в 2021 году увеличится на 20-30%, что в отопительный сезон составит около 500-700 гривен в месяц (на 30% больше). В неотопительный – 200-300 гривен, что равно росту в 20%.