Будьте внимательны: как уберечься от мошенников?

Мы стали все чаще совершать безналичные (при помощи банковских карточек) платежи и расчеты. Однако от электронного мошенничества с банковскими картами никто из нас не застрахован. Появились даже новые способы – например, мошенники под видом сотрудников Пенсионного фонда или соцзащиты обещают перевести денежное пособие за карантин, выведывая таким образом конфиденциальные данные. Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку аферистов?

Правила банковской безопасности

Известно, что основной жертвой аферистов обычно становится тот, кто чересчур доверчив либо халатно относится к защите своих персональных данных. Сейчас появилось огромное количество новых сценариев мошенничества, жертвой которых может стать любой человек. Мошенники идут в ногу с прогрессом, и предугадать, какую новую аферу они придумают, очень сложно. Поэтому лучше быть бдительными и в любой подозрительной ситуации обращаться в киберполицию.

Сотрудники Нацбанка Украины не устают напоминать, что банковские служащие никогда и ни при каких обстоятельствах не звонят клиентам банков, не спрашивают PIN-код, трехзначный номер на обороте карточки или пароли. Все необходимые им данные отражены в банковской компьютерной базе.

Что касается клиентов, то они должны следить за операциями, совершенными с использованием карты. Для безопасности можно установить суточный лимит снятия средств. Тогда мошенники не смогут снять всю сумму сразу, а вы успеете без потерь заблокировать карту.

Не используйте для оплаты в Интернете карту с крупной суммой. Лучше заведите отдельную карту, куда будете переводить деньги, необходимые для расчета с интернет-магазином.

Какие способы используют мошенники?

SMS-мошенничество

Это один из самых распространенных способов мошенничества. На телефон клиента приходит сообщение, что его банковская карта заблокирована и чтобы ее разблокировать, нужно позвонить по указанному в сообщении телефону. Если человек позвонит по этому номеру, от него потребуют сообщить данные карточки. Дальнейшее известно – мошенники снимут с карты все деньги.

Осторожными нужно быть и тем, кто ищет удаленную работу через Интернет. Соискателю могут сообщить, что его приняли на работу, но при этом потребуют данные его карты якобы для зачисления зарплаты.

Что делать?

Никогда не отвечайте на подозрительные SMS. Если сообщение подписано банком, позвоните по номеру, указанному на вашей карте, и выясните, что происходит. Никогда и никому не сообщайте срок действия карты, пароль, трехзначный номер или кодовое слово.

Неожиданные призы

Популярным видом мошенничества являются разного рода лотереи и розыгрыши. Человек получает сообщение о выигрыше, а мошенники просят его перевести деньги якобы в качестве налога или оплаты за доставку. Разумеется, ни денег, ни приза вы не увидите.

Что делать?

Никогда в Интернете не переходите ни по каким ссылкам, не отправляйте личные данные в ответ на сообщения и не платите. Ни в коем случае не давайте номер карты для участия в лотереях, так как ни один честный розыгрыш не будет использовать эти данные.

Мошенники в банках и магазинах

Недобросовестные сотрудники магазинов и банков могут попытаться воспользоваться информацией о карте. Для этого сотрудник может потребовать карту, чтобы провести операцию, во время которой попытается незаметно от вас скопировать с нее информацию. Также под каким-нибудь предлогом он может спросить у вас пин-код или пароль.

Что делать?

Старайтесь не давать банковскую карту в чужие руки. Если все же придется передать карточку продавцу или сотруднику банка, внимательно следите за его действиями. Также помните, что сотрудники банка не имеют права запрашивать пароль вашей карты.

Письма о задолженности

На электронную почту может прийти письмо якобы от финансовых учреждений или государственных служб. В теме письма, как правило, будет указано: «У вас задолженность», «Срочно погасите кредит» или другое пугающее сообщение. Такие письма чаще всего рассылают мошенники, так как ни банки, ни финансовые органы писем в таком стиле не отправляют.

Что делать?

Не открывайте подозрительные письма. Какие бы штрафные санкции вам ни обещали, не переходите по ссылкам и не открывайте вложение. Даже если письма пришли с официального сайта, перезвоните в организацию и выясните, есть ли у них к вам претензии.

Закрытие счета

Это сравнительно новый вид мошенничества – злоумышленники звонят и спрашивают, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет. Для пущей убедительности уточняют, что банк якобы уже получил от него заявление с подобной просьбой. Когда владелец карты говорит, что не просил о такой услуге, мошенники предлагают ему перевести деньги с карты на якобы безопасный счет, утверждая, что он стал жертвой хакеров. Но для этого «сотруднику банка» нужна личная информация о счете клиента.

Что делать?

Никогда и никому не сообщайте личные данные, пароли и коды. Перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей карте. Скорее всего, выяснится, что сотрудники банка и не думали вам звонить.

Телефонные аферисты

Об этом виде мошенничества мы писали не раз, однако, к сожалению, на уловки аферистов многие все же попадаются. Для аферы мошенники обычно используют ночное время, чтобы сонный человек начал паниковать и не успел понять что к чему. Они представляются якобы сотрудниками правоохранительных органов или медработниками и сообщают, что ваш родственник находится в полиции или в больнице за драку (дорожно-транспортное происшествие, кражу и тому подобное). И чтобы его освободить, вам необходимо перечислить определенную сумму (денежную компенсацию пострадавшему, врачу или судье и так далее). Для убедительности мошенник передает трубку якобы родственнику, который жалобным голосом объясняет, что случилась беда.

Что делать?

Перед тем как переводить деньги, обязательно перезвоните своему родственнику (несмотря на позднее время) и спросите, как у него дела. Обо всех действиях мошенников также можно сообщить на сайт Киберполиции: https://cyberpolice.gov.ua