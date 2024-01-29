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Можно ли вкусно поужинать за 10 гривен: это видео взорвало соцсети

Можно ли вкусно поужинать за 10 гривен: это видео взорвало соцсети

Как питаться и вкусно, и в то же время бюджетно? Этот вопрос наверняка волнует сейчас многих наших сограждан, ведь цены на продукты все растут… А вот пользователь Instagram под ником bez_zaivyh_vytrat уверяет: нет ничего невозможного, если включить фантазию и смекалку!

Недавно украинка опубликовала видео, в котором показала, как можно поужинать одному человеку всего за 10 гривен. Она купила на развес и поштучно куриный фарш, лук и пшеничную крупу.

62 г фарша обошлись в 7,28 грн, луковица весом 48 г – в 63 копейки, а 102 г пшеничной крупы – всего в 1,09 грн. Таким образом, авто видео потратила 9 грн, оставив одну гривну в запасе. Из куриного фарша она приготовила котлету, а из крупы – кашу, «сдобрив» оба блюда жареным луком.

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Но стоит отметить, что такой эксперимент понравился далеко не всем. Кто-то усомнился в правильности подсчета и засомневался, учтены ли стоимость черствого хлеба, использованного в приготовлении котлеты, и масло для жарки (правда, сама автор заверила, что эти продукты как раз вошли в ту гривну, что осталась после покупки бюджетных ингредиентов).

Нашлись и те, кто усомнился в питательности приготовленного блюда.

Зачем это показывать? Теперь нам опять опустят прожиточный минимум и скажут что пенсионеры жируют!

Видео, какое мы заслужили. Чтоб люди на минималке почувствовали, что с голоду не умрет после того как оплатят коммуналку? Или для пенсионеров лайфхак, как дожить до следующей пенсии? Грустно.

Это отрава, а не еда. В этом фарше непонятно что накручено. Свежих овощей, антиоксидантов нет. Крупа самая дешева, один глютен. Лучше вообще не есть, чем это.

– пишут некоторые пользователи.

Но нашлись и те, кого восхитил креатив автора видео:

Она приготовила за 10 грн прием пищи, а они пишут: «Это не полезно», «Зачем ты это делаешь» и т.д. Вы с ума сошли??? За 10 грн приготовить блюдо!!!…

А вы как считаете – эффективен ли такой подход к приготовлению бюджетных блюд?

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Фото: скриншот с видео

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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