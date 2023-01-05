Масло, творог, молоко: как проверить их качество?

В Украине участились случаи фальсификации молочной продукции. Подделывают обычно те продукты, которые пользуются наибольшим спросом: творог, масло, молоко. Как же отличить доброкачественный продукт от подделки? Для этого не обязательно иметь дома целую лабораторию – проверить качество можно и домашними методами.

Проверяем творог тремя способами

Недобросовестные производители часто добавляют в творог растительные жиры, чего быть не должно – творог должен состоять только из молока. Чтобы проверить, содержит ли творог примеси, нужно оставить кусочек продукта при комнатной температуре на 8–10 часов. Если творог пожелтел, но вкус и запах у него не изменились, значит, в нем есть растительные добавки. Если же у него появился кисловатый запах – продукт натуральный.

Чтобы проверить, нет ли в твороге крахмала, на кусочек творога нужно капнуть йодом и подождать пять минут. Если творог посинел или стал фиолетовым, значит, в него добавили крахмал. Натуральный продукт от йода будет желтым или коричневым.

Также качество творога можно проверить с помощью горячей воды. Бросьте кусочек творога в кипяток. Если он полностью расплавится и превратится в вязкую массу, значит, творог натуральный. Если же он распадется на хлопья, а на воде появится жирная пленка – перед вами подделка.

Как распознать молоко с антибиотиками?

Качественное молоко имеет желтоватый оттенок, если же оно белое или синеватое, значит, в нем присутствуют добавки. Чаще всего молоко разбавляют водой. Чтобы это проверить, нужно в стакан с теплой водой медленно влить молоко. Если струйка сразу же смешивается с водой – молоко разбавленное. Если собирается на поверхности – продукт натуральный.

Чтобы улучшить внешний вид молока и увеличить срок его хранения, производители добавляют в него муку, крахмал, мел, антибиотики. Наличие любых примесей в молоке можно проверить с помощью кислоты. Налейте молоко в столовую ложку и капните в него уксусом: если на поверхности появятся пузырьки, значит, в молоке есть примеси.

Так же просто можно проверить молоко и на наличие антибиотиков. Оставьте немного молока в теплом месте. Натуральное молоко через сутки начнет прокисать и станет желеобразным. Молоко же с антибиотиками останется «свежим». Дело в том, что антибиотики замедляют рост молочнокислых бактерий, которые есть в натуральном молоке.

Чтобы проверить свежесть молока, в котором нет визуальных признаков брожения, налейте его в небольшую емкость и всыпьте туда половину чайной ложки соды. Если появилась пена, молоко несвежее.

Сливочное масло оцениваем по внешнему виду

Фальсифицированное сливочное масло можно купить едва ли не чаще других молочных продуктов. Натуральное масло состоит только из сливок и молока, без растительных примесей. При покупке обращайте внимание на цвет масла – оно не должно быть как ярко-желтым, так и белым. Качественное масло должно быть твердым и гладким, не крошиться и не слоиться, когда его режут. Срок годности у натурального масла не превышает 10-15 дней.

Чтобы проверить качество сливочного масла, возьмите небольшой кусочек продукта и опустите в горячую воду. Натуральное масло тут же расплавится и растечется лужицей, а масло с примесями растительных жиров распадется на кусочки.

Ирина Сорокина

Фото landlord.ua