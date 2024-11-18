Як помідори заміняють аптечні ліки та чому соняшникова олія краща за оливкову

Міфи про олії

Завдяки досить агресивній рекламі оливкова олія останніми роками стала вважатись більш корисною за соняшникову. Але її виробники часто не говорять про рафінацію цієї олії, бо інакше вона мала б неприємний смак. Процес рафінації призводить до появи трансжирів – дуже некорисних для людини. Крім того, виробники замовчують, що і оливкова, і звичайна соняшникова олія пригнічують виробництво в організмі людини жирних кислот омега-3, які беруть участь у регуляції метаболізму, підтримують нормальне функціонування імунної системи та є будівельними «блоками» для клітин організму.

А от високоолеїнова соняшникова олія, рецепт якої з насіння гібридних сортів соняшнику української селекції віднайшли одеські вчені науково-дослідної лабораторії технології фітопрепаратів Одеського національного технологічного університету (ОНТУ) під керівництвом доктора біологічних та кандидата медичних наук Анатолія Левицького, навпаки, в рази посилює виробництво в організмі людини корисних омега-3 жирних кислот.

Помідор-сливка – це не лише смачно

У всьому світі активно вивчають речовини, які запобігають розвитку великої кількості смертельних хвороб та містяться у багатьох звичних нам овочах та фруктах.

— Найважливішим джерелом бета-каротину вважають моркву, — каже Анатолій Левицький. – Але спожита свіжа морква організмом людини майже не засвоюється. Крім того, бета-каротин з моркви в кишківнику перетворюється на вітамін А. На жаль, велика кількість вітаміну А має токсичний вплив на печінку.

Тому ми замінили бета-каротин на лікопін з помідорів сорту «Сливка» – поєднання з сімейства каротиноїдів, що надають фруктам та овочам жовті, помаранчеві та червоні відтінки. Лікопін в організмі людини на вітамін А не перетворюється. І на основі лікопіну та нашої високоолеїнової олії створили препарат, чайна ложка якого забезпечує добову потребу людини в антіоксидантах – молекулах та хімічних сполуках, які сповільнюють старіння, зменшують ризик розвитку серцево-судинних та онкологічних захворювань. Документи на цей препарат зараз проходять затвердження у Мінздраві.

Побічним продуктом переробки помідорів стане ще один препарат, який матиме у своєму складі лікопін та кальцій. Його столова ложка забезпечуватиме добову потребу людини у кальції. Новий препарат стане чудовою профілактикою переламів та остеопорозу, допоможе швидше відновлюватись після складних травм кісток. А щодо технології, зробить виробництво ліків з помідорів практично безвідходним.

Амарант лікувальний

Амарант, або щириця, налічує 95 видів – це дуже цікава та гарна рослина. Але частіше про неї говорять як про перспективну культуру щодо харчування людей. Зокрема, амарантовий хліб полюбляють ті, кому потрібна безглютенова дієта.

Насіння амаранту за вмістом поживних речовин більш цінне, ніж пшениця: в ньому є сквален (частка олії насіння: 5-8%), який припиняє процес старіння, фермент текотрієнол, який зменшує синтез холестерину, залізо, кремній, цинк, кальцій, мідь, магній, фосфор та калій, амінокислоти, білки. За твердженням окремих експертів, білки амаранту навіть перевершують біологічну цінність молока. Про цю рослину згадував навіть Тарас Шевченко: «Кричать сови, спить діброва, Зіроньки сіяють, Понад шляхом, щирицею, Ховрашки гуляють».

З амаранту в лабораторії фітопрепаратів ОНТУ розробили препарат, який знижує токсичну дію онкопрепаратів та пригнічує метастазування. Бо саме метастази, швидко розповсюджуючись по різних органах, не залишають хворому шансу на одужання. На думку розробників препарату, він стане незамінним для хворих на найбільш агресивні, швидко метастазуючі форми раку і допоможе зберегти їм життя.

Соя цілюща

Про сою найчастіше згадують, коли йдуть суперечки щодо її негативного впливу на якість земель. Мовляв, посіви сої надовго виснажують землі, хоч і швидко забезпечують підприємцям отримання прибутку.

Але саме з насіння сої розробили ще один препарат, який спроможний припинити розповсюдження метастазів у онкохворих.

— Аналогічний препарат є у США, але його використовують у вигляді порошку, — розповідає Анатолій Левицький. – Ефективність від цього знижується. Ми працюємо над формою, яку можна буде покласти під язик, як нітрогліцерин, і швидко розсмоктати. Так препарат матиме більш ефективну дію.

В лабораторії також продовжується пошук препаратів, які були б спроможні руйнувати віруси та нейтралізувати токсичні речовини, які утворюються в організмі людини під час стресу і ще довго негативно впливають на різні органи та системи.

Анатолій Левицький впевнений: сучасна медицина все частіше звертатиметься до натуральних продуктів, які мають чудові лікувальні властивості. Бо в багатьох синтетичних фармпрепаратів негативні наслідки їх прийому стають все більш небезпечними, і ці препарати втрачають свою ефективність. Одеським вченим у цьому напрямку розвитку сучасної медицини, як бачимо, є що запропонувати виробникам лікарських засобів і споживачам.

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