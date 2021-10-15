Федерация украинских работодателей сообщила, что из-за высоких цен на газ многие промышленные предприятия станут убыточными. Если цена на европейском рынке останется такой же как в октябре, то есть риск остановки производства или уменьшения объемов продукции. А это приведет к сокращению штата работников.

Давайте разберемся, какие отрасли может затронуть кризис.

Разве власти и Нафтогаз не заключили меморандум по поводу газа?

Это разные вещи. Меморандум не касается бизнеса и промышленных производителей. Он про тарифы на тепло и льготные цены для населения и бюджетных организаций. Бизнес будет выкручиваться самостоятельно, никаких льгот для него пока не предусмотрено.

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Но предприятия используют природный газ не только для отопления. Им нужен газ именно для производства. Например, чтобы сделать керамическую плитку используют туннельные сушилки. А источником энергии как раз выступают газ, нефть или инфракрасное излучение.

Раньше природный газ был популярным и главное дешевым источником энергии. Однако, с января 2021 года он уже подорожал в 7 раз. Такой уровень цен может убить украинскую промышленность, считают эксперты.

Какие отрасли производства окажутся в зоне риска из-за высоких цен на газ?

Федерация украинских работодателей опросила 100 компаний, которые потребляют природный газ. В выборке были представлены 20 отраслей промышленности. Если цены на газ останутся прежними, то в октябре убыточными станут 91% опрошенных предприятий, а в ноябре уже 96%.

Половина компаний планируют остановить производство. В декабре абсолютное большинство этих компаний готовы закрыться если ничего не поменяется. Высокие цены на газ приведут к кассовому разрыву, а кредитов им не дадут из-за убыточности. Ситуация довольно критическая, и производители уже сейчас вынуждены повышать цены на свою продукцию.

Быстрее всего кризис ударит по энергоемким отраслям:

Химическая отрасль

Керамическая отрасль

Стекольная отрасль

Сельхозпереработка

Что касается перехода на другие источники энергии вместо газа, то 90% опрошенных предприятий не имеют технической возможности переоборудовать свое производство. У них нет альтернативного плана действий.

Так значит и строительная отрасль тоже под угрозой?

Пока рано об этом говорить. Возможно, что все ограничится только повышением цен на стройматериалы и недвижимость. Кирпич, керамическая плитка, метизы и арматура подорожают в условиях дефицита газа, считает президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий.

Но например производство газобетона не должно останавливаться. В отличие от производства керамического или силикатного кирпича, газобетон более экономичен, подчеркивает Константин Салий.

А вообще, в строительной сфере за все платит конечный потребитель. Если будет дефицит стройматериалов, то стройки вряд ли заморозят. Просто квадратные метры для инвесторов станут дороже.

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