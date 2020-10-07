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Как получить пособие по безработице в Одессе: детальная инструкция

Как получить пособие по безработице в Одессе: детальная инструкция

После потери работы бывает так, что на поиски нового места уходит не одна неделя, а то и месяцы. В Украине безработным положено специальное пособие. «Одесская жизнь» узнавала, как его можно получить и кто имеет на это право. На вопросы отвечали в Одесском городском центре занятости.

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Кто имеет право получать пособие?

На выплаты по безработице могут рассчитывать одесситы с официальным статусом безработных. Он предоставляется неработающим гражданам, в том числе и инвалидам, не достигшим пенсионного возраста, а также молодым людям младше 16 лет, которых уволили с работы.

Однако если человеку больше 35 лет и он работал неофициально, то есть у него нет страхового стажа, то на пособие он права не имеет.

Как получить статус «безработного»?

Для этого нужно обратиться в центр занятости — независимо от места прописки или проживания. С собой необходимо иметь такие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • трудовую книжку или гражданско-правовой договор;
  • документ об образовании (диплом, свидетельство, сертификат и т.д.);
  • военный билет с указанием даты постановки на учет (в случае необходимости).

Люди с инвалидностью, получающие пенсию и социальную помощь, дополнительно должны предоставить копию справки к акту осмотра медико-санитарной экспертной комиссии и индивидуальную программу реабилитации, если таковая есть.

Иностранцы, постоянно проживающие в Украине, должны дополнительно предъявить вид на жительство, а переселенцы — копию справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц.

На какую помощь рассчитывать?

В каждом конкретном случае выплаты рассчитывают индивидуально. Пособие определяется в процентах в зависимости от страхового стажа и размера заработной платы на предыдущем месте работы:

  • до двух лет — 50%;
  • от двух до шести лет — 55%;
  • от шести до десяти лет — 60%;
  • более десяти лет — 70%.

Минимальная сумма пособия составляет 1800 гривен с учетом зарплаты и страхового стажа, а без них — 1000 гривен.

При этом на период карантина максимальный размер выплат безработным не может превышать четыре прожиточных минимума. К тому же, если вы долго не можете найти себе работу, размер пособия уменьшается. Так, первые три месяца безработный получает 100% назначенного ему пособия, следующие три месяца — 80%, а в оставшийся период выплаты составляют 70%.

Кому дадут минимальное пособие?

Таких категорий три:

  • граждане, у которых страховой стаж менее шести месяцев или те, кто был уволен из-за прогулов или других негативных причин;
  • граждане, окончившие/прекратившие учиться в вузах и средних специальных учебных заведениях, а также те, кто ищет работу впервые, и уволенные со срочной военной службы;
  • внутренние переселенцы, если они документально не могут подтвердить период своей работы.

Сколько времени можно получать пособие?

Пособие по безработице выплачивается не дольше года с момента его назначения. Если же до пенсии осталось два года, то выплаты прекращаются через 720 календарных дней.

Те, кто с 12 марта 2020 года уволились с предыдущего места работы по собственному желанию, могут получать пособие не более 270 календарных дней.

Безработица в цифрах

4119 официальных безработных было зарегистрировано по данным на 1 сентября 2020 года в Одесском городском центре занятости. По данным же на 1 сентября 2019 года — на учете в центре было только 1220 человек. Таким образом, в Одессе количество безработных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло почти в 3,5 раза.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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