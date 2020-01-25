Трудоустройство в Одессе: реально ли сменить профессию после 40 лет и как это сделать?

Самостоятельные поиски работы по специальности не всегда приносят положительный результат. А при обращении в службу занятости соискателям часто предлагают приобрести профессию, которая даст возможность реализовать себя на новом поприще. Как же одесситам среднего возраста, не имеющим возможности найти работу, изменить род деятельности, пройти обучение и получить новую специальность?

Что нужно, чтобы пройти переобучение?

Мало кто захочет кардинально менять род деятельности, особенно, если проработал по специальности много лет, приобрел бесценный опыт и навыки. Но иногда обстоятельства складываются так, что человек вынужден сменить профессию, но не знает, как это сделать. В этом одесситам помогут специалисты городского центра занятости.

В Украине существует специальная программа переподготовки для тех, кто ищет работу. Однако, чтобы вас определили на курсы переподготовки, нужно официально считаться безработным. Для того чтобы получить этот статус, нужно написать заявление в территориальный центр занятости. Разумеется, его примут только в том случае, если у вас действительно нет работы. Зарегистрированные безработные проходят все виды обучения бесплатно.

Специалисты помогут подобрать работу по душе

Направление на профессиональную подготовку, повышение квалификации или краткосрочные курсы переподготовки можно получить в службе занятости по месту регистрации. Здесь с вами заключат договор и выдадут направление в соответствующее учебное заведение. После окончания обучения слушатели получают дипломы государственного образца.

Соискатель имеет возможность выбирать из 32 лицензированных профессий. В первую очередь, специалисты службы занятости стараются помочь человеку правильно выбрать профессию. Чтобы избежать разочарования в дальнейшем, соискатель может воспользоваться услугами по профориентации — в центре занятости работает психолог, проводится профдиагностика. Это позволяет точно определить, что именно человеку нужно. После окончания обучения центр занятости обязательно поможет в трудоустройстве.

Иногда центр занятости организует обучение по заказу работодателя, которое тот и оплачивает. В таком случае человек может пройти стажировку или обучение прямо на предприятии. Для того чтобы работодатель не передумал брать на работу переобученного специалиста, сотрудники службы занятости рекомендуют заключить договор с работодателем. Однако в любом случае человек без работы не останется.

Во время учебы безработный получает пособие

Однако бесплатным профессиональным обучением могут воспользоваться не все, а только те, кто еще не достиг пенсионного возраста. Пенсионеры могут заключить договор и пройти обучение за собственный счет или счет работодателя.

Если человек официально зарегистрирован как безработный, он имеет право на время учебы получать помощь по безработице. Правда, получать ее он будет только с восьмого дня после регистрации. Размер помощи определяется индивидуально — на основании страхового стажа и зарплаты. Получать пособие по безработице человек будет в течение 360 календарных дней, а те, кто потерял работу перед выходом на пенсию — 720 календарных дней.

Какие документы нужны для регистрации в службе занятости?

Чтобы вас взяли на учет и помогли найти работу, нужно написать заявление в службе занятости, а также иметь при себе паспорт или другое удостоверение личности, которое подтверждает гражданство Украины, идентификационный код, трудовую книжку, документ об образовании и, при необходимости, военный билет.

Перечень профессий, по которым осуществляется подготовка и переподготовка безработных в Одесском центре занятости

Администратор — 5,5 мес.

Бармен — 5,5 мес.

Визажист — 5 мес.

Электрогазосварщик — 5,5 мес.

Электромонтажник освещения и осветительных сетей 2-3р. – 5 мес.

Кассир в банке — 8 мес.

Контролер-кассир — 4,5 мес.

Кондитер — 6 мес.

Повар — 5,5 мес.

Облицовщик-плиточник — 6 мес.

Мастер маникюра — 3 мес.

Учетчик по регистрации бухгалтерских данных — 8 мес.

Оператор станков с программным управлением — 4,5 мес.

Оператор котельной — 4,5 мес.

Официант — 5 мес.

Мастер педикюра — 3 мес.

Парикмахер — 5 мес.

Горничная — 2,5 мес.

Продавец непродовольственных товаров — 5,5 мес.

Продавец продовольственных товаров — 5 мес.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту домов — 5,5 мес.

Слесарь-ремонтник — 5,5 мес.

Слесарь-сантехник — 5,5 мес.

Столяр — 5,5 мес.

Токарь — 5,5 мес.

Фрезеровщик — 5,5 мес.

Швея — 4,5 мес.

Штукатур — 4 мес.

Портной — 9 мес.

Повар судовой 4 р. – 5 мес.

Электрогазосварщик судовой 4 р. – 2,5 мес.

Оператор по обработке информации и программного обеспечения — 8 мес.

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Фото: passion

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