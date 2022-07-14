Как Одесский детский центр переселенцам помогает (фоторепортаж)

До 24 февраля 2022 года на улице Софиевской в центре Одессы существовал Детский центр реабилитации и социальной адаптации «Большая семья». Здесь воспитывались мальчики и девочки в возрасте от 7 до 15 лет из проблемных и малообеспеченных семей. О них беспокоились, их бесплатно кормили. Педагоги, психологи и воспитатели проводили с ними всяческие индивидуальные и групповые беседы, тренинги, развивающие занятия, отдавая часть своего сердца и помогая им строить свое будущее и стать настоящими людьми.

Но с началом широкомасштабного вторжения России и первых ракетных ударов по Одессе детишек поспешно эвакуировали в более безопасные места. А уже 26 февраля сюда начали заезжать первые переселенцы из охваченных войной регионов Украины, и детский центр превратился в транзитный, где за время войны получили временный приют более двух тысяч украинцев.

– Детский центр реабилитации и социальной адаптации был и есть неотъемлемой составляющей Одесского благотворительного фонда «Путь домой», созданного по собственной инициативе группы одесситов еще в 1996 году. За это время, поддерживая взаимовыгодное партнерство со многими как правительственными, так и неправительственными государственными и иностранными организациями, мы создали множество проектов, направленных на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения. Сначала занимались бездомными взрослыми и детьми. А после того, как основную работу с ними взяло на себя государство, сосредоточились на противодействие ВИЧ/СПИДу, профилактике домашнего насилия, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых и детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Также с 2014 года мы стали принимать в Детский центр мальчиков и девочек из Донецкой и Луганской областей, родители которых, переехав в Одессу, не имели возможности трудоустроиться и прокормить свои семьи, – рассказал руководитель и основатель Одесского благотворительного фонда «Путь домой» Сергей Костин.

По его словам, переквалифицироваться с детского на транзитный центр было несложно. Ведь за многие годы на этом месте была создана мощная материально-техническая база с немалым штатом профессионалов из числа психологов, воспитателей, социальных работников, психотерапевтов, врача, юриста, арт-терапевта. А решение о предоставлении убежища переселенцам, естественно, было продиктовано требованиями времени.

– Мы просто собрались все вместе, коллегиально обсудили наши неотложные проблемы, определились, какие у нас есть ресурсы для расселения людей из оккупированных территорий и районов ведения боевых действий, и решили, что именно в данном направлении деятельность нашего центра в это время будет наиболее востребованной и эффективной, – отметила руководитель транзитного центра Светлана Ванник.

Сейчас транзитный центр принимает переселенцев из Мариуполя и Северодонецка, Херсона и Николаева и многих других населенных пунктов, где звучали выстрелы и под ногами рвались снаряды. И каждому из этих людей здесь гарантирован должный уход, психологическая и медицинская помощь, трехразовое бесплатное питание и заботливое отношение со стороны персонала центра.

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Как рассказала Светлана, сейчас центр может одновременно принимать около 50 вынужденных переселенцев. Для тех, кто приехал сюда с ночевкой на несколько дней, выделено отдельное помещение на 15 мест, где ранее функционировал центр раннего развития детей. Остальные размещается на втором этаже в восьми уютных трехместных номерах, где до этого проживали дети из малообеспеченных и неблагополучных семей.

– Первая категория – это преимущественно те, кто транзитом через наш центр следует за границу. После суток-двух пребывания у нас мы своим же транспортом доставляем этих людей в пункт пропуска Паланка на границе с Молдовой. И не просто доставляем, но и через наших международных партнеров способствуем дальнейшему их сопровождению и размещению в европейских странах. Таким образом мы переправили за границу свыше полторы тысячи человек.

Другие, кто не отправляется за границу, могут оставаться у нас в течение месяца. За это время мы помогаем им найти жилье и по возможности трудоустроиться. До недавнего времени мы даже оплачивали первый месяц их проживания в снятом жилье, но сейчас из-за нехватки средств эта программа на неопределенное время приостановлена. Но надеюсь, что вскоре вопрос с финансированием будет решен, и мы снова будем предоставлять переселенцам соответствующую помощь, – рассказала Светлана Ванник.

Еще одно важное направление работы Одесского транзитного центра – предоставление нуждающимся гуманитарной помощи и виде продуктовых наборов и средств гигиены. За время военного положения центр обеспечил такой помощью уже более трех тысяч человек как из числа вынужденных переселенцев, так и малообеспеченных одесситов.

В настоящее время в Одесском транзитном центре работают 15 человек. Обязанности каждого из них четко перераспределены: кто-то занимается расселением, кто-то – отправкой за границу, поиском жилья для переселенцев, предоставлением психологической и медицинской помощи, приготовлением пищи и проведением занятий с детьми.

В центре работает своя столовая, есть спортзал, комната отдыха, душевые с горячей водой.

Как подчеркнул Сергей Костин, в решении неотложных проблем переселенцев, в частности, по обеспечению жильем, лекарствами,, продуктами питания и другими вещами первой необходимости благотворительный фонд «Путь домой» постоянно взаимодействует с другими организациями, одесскими областными и городскими социальными службами и иностранными партнерами, в том числе представителями Международной благотворительной организации «Каритас Германия», которая в это тяжелое военное время предоставляет на нужды переселенцев весомую финансовую помощь.

Во время посещения Одесского транзитного центра возникает двоякое чувство. С одной стороны – положительные эмоции от того, что этих людей, ставших заложниками российской агрессии, здесь так встречают и так о них заботятся, с другой же – душевная боль, печаль и осознание того, что их жизнь остановилась или двигается очень медленно.

У многих вынужденных переселенцев – очень грустные глаза. В начале своего пребывания в центре они часто замыкаются в себе и почти не разговаривают. Но спустя несколько дней, они понемногу приходят в себя и «оживают». И в этом немалая заслуга работников центра, которые помогают им преодолеть самый трудный период в их жизни. И мы уверены: скоро всех этих людей ждет путь к их родному дому, который они однажды были вынуждены наспех оставить…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кому и как помогают «Незламні».

Вячеслав Диордиев, фото автора