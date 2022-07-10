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Переселенцы могут получить благотворительную помощь в фонде «Каритас Одесса» (видео, фото)

С начала войны в Украине в благотворительном фонде «Каритас Одесса Украинской Греко-Католической Церкви» (Caritas Odesa UGCC) начали сразу несколько проектов помощи переселенцам, вынужденным выехать с оккупированных территорий и районов активных боевых действий. В частности, это гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены, а также финансовая поддержка.

Как рассказала корреспонденту «Одесской жизни» замдиректора фонда «Каритас Одесса УГКЦ» Светлана Колодчин, переселенцев здесь начали регистрировать с мая. Тем, кто только прибыл в Одессу, предоставили экстренную денежную помощь. Тогда же в фонде начал работать проект «Человеческое достоинство». Сейчас этот проект временно приостановлен, поскольку бюджет фонда ограничен, однако те, кто уже был в нем зарегистрирован, получат свои деньги в течение недели.

Благотворительный фонд «Каритас Одесса», замдиректора

Светлана Колодчин

За все время действия этой программы людям выдали в совокупности более 40 миллионов гривен. Также более 122 тысяч бенифициаров уже получили гуманитарную помощь. В благотворительном фонде уже готовят к запуску новые программы финансовой поддержки.

Записаться на получение гуманитарной или финансовой помощи можно по телефону: 095-295-33-31 (с понедельника по пятницу, 10:00-17:00).

А еще в благотворительном фонде «Каритас Одесса» можно получить бесплатные консультации юристов и психологов, а также социальное сопровождение и помощь с детьми, в рамках проекта «Пространство, дружественное к ребенку».

Благотворительный фонд «Каритас Одесса», контакты
Благотворительный фонд «Каритас Одесса», консультации
Благотворительный фонд «Каритас Одесса», офис
Благотворительный фонд «Каритас Одесса», полки

«Пространство дружественное к ребенку» – это место, где нам бы хотелось, чтобы дети себя чувствовали в безопасности, узнавали что-то новое. Где-то бывали под наблюдением квалифицированных педагогов, психологов.

Возрастная категория у нас разная, у нас есть группа с нуля до двух лет, есть группа 3-4 года, есть группа 4-5 и далее пошла возрастом категория 6-9, 10-13 и старшие дети, они уже в другом проекте – «Готовим детей и молодежь к будущему»,

– говорит руководитель проекта экстренного реагирования Оксана Юрчик.

В рамках действия специальных детских программ «Каритас Одесса» для детей-переселенцев и других семей льготных категорий на территории благотворительного фонда проводят разнообразные развлекательно-познавательные занятия. А еще – творческие мастер-классы и викторины. И все это под сопровождением квалифицированных специалистов.

Благотворительный фонд «Каритас Одесса», дети
Благотворительный фонд «Каритас Одесса», игры с детьми
Благотворительный фонд «Каритас Одесса» , дети занимаются
детский рисунок

Чтобы стать участником того или иного проекта фонда, в зависимости от возраста и от наполнения группы, нужно заполнить гугл-форму на официальной странице фонда Caritas Odesa UGCC в «Фейсбуке».

Также в дружественном пространстве к детям «Каритас Одесса» семьи с детьми могут получить психологическую поддержку в рамках групповой или индивидуальной консультации. А еще здесь есть бомбоубежище.

Узнать, как работает детский центр можно по телефону: 050-337-00-74.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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