Без таблеток и химии: восстановление пищеварения по совету врача-терапевта

Не надо таблеток

К характерным симптомам временного (функционального) нарушения переваривания пищи относятся изжога, отрыжка, горечь во рту, постоянное ощущение переполненности желудка, вздутие и метеоризм, боли и жжение в верхней части живота, аномально быстрое насыщение во время еды. Также могут наблюдаться головная боль, отечность, снижение работоспособности, ухудшение сна.

Чтобы избавиться от всех этих неприятностей, не спешите горстями пить ферментные и желчегонные препараты, сорбенты и гепатопротекторы, попробуйте просто изменить режим питания и образ жизни.

Восстанавливаем работу желудка

Чтобы восстановить микрофлору, нормализовать функции желудка и кишечника:

временно полностью исключите из рациона «вредную» еду: фастфуд, кондитерские изделия, сдобу, колбасы, консервы, паштеты, сосиски, майонез, кетчуп, жирное мясо, сливочное масло, жареные и острые блюда, копчености, маринады;

откажитесь от крепкого кофе и черного чая;

ешьте больше клетчатки и белков (овощей, фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов, рыбы, нежирной молочки, мяса птицы без кожи, яиц), добавьте в рацион орехи, авокадо, льняное масло;

включите в меню ферментированные продукты – это любые квашеные овощи, чайный гриб, соевый соус, «живые» йогурты, хлеб на закваске (такие продукты улучшают усвоение полезных веществ, выводят токсины, снижают уровень плохого холестерина);

готовьте на пару, варите, тушите или запекайте без дополнительного жира – эти способы приготовления считаются максимально щадящими для слизистой желудочно-кишечного тракта. Также полезны легкие первые блюда: овощные и рыбные бульоны, супы-пюре.

Разгоняем метаболизм

Необъяснимая слабость и усталость может быть связана с замедлением обмена веществ, а соответственно, нарушением сложного процесса получения организмом энергии из пищи и воды. Чтобы быстро и безопасно разогнать метаболизм:

не пропускайте завтрак, ешьте небольшими порциями 5-6 раз в день, примерно в одно то же время;

сведите к минимуму употребление соли и сахара;

питайтесь разнообразно и сбалансировано: ежедневно в рационе должны быть белки, сложные углеводы, полезные жиры, фрукты и овощи;

ешьте фрукты не на десерт, а между приемами пищи;

пейте больше воды (до двух литров в день) для обеспечения нормальной работы желудка и кишечника первый стакан пейте сразу после пробуждения, перед завтраком;

будьте физически активны: обязательно делайте зарядку, больше ходите пешком.

Профилактика веганством

Для разгрузки организма очень полезно раз в неделю проводить день на основе веганской диеты – то есть исключив продукты животного происхождения. При этом можно есть злаки, бобовые, семена и орехи, растительные масла, овощи и фрукты, растительные заменители мясных и молочных продуктов. Диетологи советуют проводить такие разгрузочные дни на постоянной основе.

Когда идти к врачу?

Если спустя 7-10 дней правильного образа жизни и рационального питания ваше самочувствие не нормализовалось и дискомфорт в животе не исчез, необходимо обратиться за помощью к семейному врачу или гастроэнтерологу, чтобы исключить воспалительный процесс или обострение хронических заболеваний ЖКТ.