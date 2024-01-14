Новости Одессы и Одесской области

Без таблеток и химии: восстановление пищеварения по совету врача-терапевта

Без таблеток и химии: восстановление пищеварения по совету врача-терапевта

Постоянное ощущение переполненности желудка, вздутие и метеоризм? Как нормализовать пищеварение и метаболизм доступными средствами, а главное без применения лекарств, рассказала врач-терапевт Виктория Кокошко.

Не надо таблеток

К характерным симптомам временного (функционального) нарушения переваривания пищи относятся изжога, отрыжка, горечь во рту, постоянное ощущение переполненности желудка, вздутие и метеоризм, боли и жжение в верхней части живота, аномально быстрое насыщение во время еды. Также могут наблюдаться головная боль, отечность, снижение работоспособности, ухудшение сна.

Чтобы избавиться от всех этих неприятностей, не спешите горстями пить ферментные и желчегонные препараты, сорбенты и гепатопротекторы, попробуйте просто изменить режим питания и образ жизни.

Восстанавливаем работу желудка

терапевт Виктория Кокошко

терапевт Виктория Кокошко

Чтобы восстановить микрофлору, нормализовать функции желудка и кишечника:

  • временно полностью исключите из рациона «вредную» еду: фастфуд, кондитерские изделия, сдобу, колбасы, консервы, паштеты, сосиски, майонез, кетчуп, жирное мясо, сливочное масло, жареные и острые блюда, копчености, маринады;  
  • откажитесь от крепкого кофе и черного чая; 
  • ешьте больше клетчатки и белков (овощей, фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов, рыбы, нежирной молочки, мяса птицы без кожи, яиц), добавьте в рацион орехи, авокадо, льняное масло; 
  • включите в меню ферментированные продукты – это любые квашеные овощи, чайный гриб, соевый соус, «живые» йогурты, хлеб на закваске (такие продукты улучшают усвоение полезных веществ, выводят токсины, снижают уровень плохого холестерина);
  • готовьте на пару, варите, тушите или запекайте без дополнительного жира – эти способы приготовления считаются максимально щадящими для слизистой желудочно-кишечного тракта. Также полезны легкие первые блюда: овощные и рыбные бульоны, супы-пюре.

Разгоняем метаболизм

Необъяснимая слабость и усталость может быть связана с замедлением обмена веществ, а соответственно, нарушением сложного процесса получения организмом энергии из пищи и воды. Чтобы быстро и безопасно разогнать метаболизм:

 не пропускайте завтрак, ешьте небольшими порциями 5-6 раз в день, примерно в одно то же время;

  • сведите к минимуму употребление соли и сахара;
  • питайтесь разнообразно и сбалансировано: ежедневно в рационе должны быть белки, сложные углеводы, полезные жиры, фрукты и овощи;
  • ешьте фрукты не на десерт, а между приемами пищи;
  • пейте больше воды (до двух литров в день) для обеспечения нормальной работы желудка и кишечника первый стакан пейте сразу после пробуждения, перед завтраком;
  • будьте физически активны: обязательно делайте зарядку, больше ходите пешком.

Профилактика веганством

Для разгрузки организма очень полезно раз в неделю проводить день на основе веганской диеты – то есть исключив продукты животного происхождения. При этом можно есть злаки, бобовые, семена и орехи, растительные масла, овощи и фрукты, растительные заменители мясных и молочных продуктов. Диетологи советуют проводить такие разгрузочные дни  на постоянной основе.

Когда идти к врачу?

Если спустя 7-10 дней правильного образа жизни и рационального питания ваше самочувствие не нормализовалось и дискомфорт в животе не исчез, необходимо обратиться за помощью к семейному врачу или гастроэнтерологу, чтобы исключить воспалительный процесс или обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • «Доступні ліки»: полный список бесплатных и льготных лекарств
    «Доступні ліки»: полный список бесплатных и льготных лекарств

    Какие препараты можно получить в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой? «Одесская жизнь» публикует полный список медицинских препаратов, входящих в состав государственной программы «Доступні ліки». Их стоимость полностью или частично компенсируется государством. Отметим, что этот список постоянно меняется. Тот, что мы предоставляем является актуальным на январь 2024 года.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Украине ищут военных для программы бесплатного лечения и реабилитации
    В Украине ищут военных для программы бесплатного лечения и реабилитации

    На бесплатное лечение и реабилитацию, которые будут проходить во Львовской области, ищут военных, получивших травмы челюстно-лицевой области. Лечение будут проводить французские специалисты.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Куда жаловаться, если отказывают в бесплатном лечении?
    Куда жаловаться, если отказывают в бесплатном лечении?

    Программа государственных гарантий обеспечивает украинцам бесплатное лечение. Но бывает, что с пациента требуют деньги за услуги, которые оплачивает медучреждениям государство, то есть по сути отказывают в бесплатном лечении.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ксероз: как бороться с сухостью кожи
    Ксероз: как бороться с сухостью кожи

    Зимой многие люди страдают от аномальной сухости кожи. При этом обычные увлажняющие средства не решают проблему. Отчего пересыхает кожный покров, нужно ли это состояние лечить или оно является вариантом нормы, рассказал врач-дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Легализация медицинского каннабиса: что изменится для украинцев?
    Легализация медицинского каннабиса: что изменится для украинцев?

    21 декабря 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса. Правда, народные депутаты из фракции «Батькивщина» заблокировали подписание документа – разблокировать его парламент сможет не раньше середины января. После этого законопроект поступит на подпись президенту и станет законом. Что меняет принятый законопроект, объясняет Центр общественного мониторинга и контроля.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить