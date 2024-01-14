Без таблеток и химии: восстановление пищеварения по совету врача-терапевта

Постоянное ощущение переполненности желудка, вздутие и метеоризм? Как нормализовать пищеварение и метаболизм доступными средствами, а главное без применения лекарств, рассказала врач-терапевт Виктория Кокошко.
Не надо таблеток
К характерным симптомам временного (функционального) нарушения переваривания пищи относятся изжога, отрыжка, горечь во рту, постоянное ощущение переполненности желудка, вздутие и метеоризм, боли и жжение в верхней части живота, аномально быстрое насыщение во время еды. Также могут наблюдаться головная боль, отечность, снижение работоспособности, ухудшение сна.
Чтобы избавиться от всех этих неприятностей, не спешите горстями пить ферментные и желчегонные препараты, сорбенты и гепатопротекторы, попробуйте просто изменить режим питания и образ жизни.
Восстанавливаем работу желудка
Чтобы восстановить микрофлору, нормализовать функции желудка и кишечника:
- временно полностью исключите из рациона «вредную» еду: фастфуд, кондитерские изделия, сдобу, колбасы, консервы, паштеты, сосиски, майонез, кетчуп, жирное мясо, сливочное масло, жареные и острые блюда, копчености, маринады;
- откажитесь от крепкого кофе и черного чая;
- ешьте больше клетчатки и белков (овощей, фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов, рыбы, нежирной молочки, мяса птицы без кожи, яиц), добавьте в рацион орехи, авокадо, льняное масло;
- включите в меню ферментированные продукты – это любые квашеные овощи, чайный гриб, соевый соус, «живые» йогурты, хлеб на закваске (такие продукты улучшают усвоение полезных веществ, выводят токсины, снижают уровень плохого холестерина);
- готовьте на пару, варите, тушите или запекайте без дополнительного жира – эти способы приготовления считаются максимально щадящими для слизистой желудочно-кишечного тракта. Также полезны легкие первые блюда: овощные и рыбные бульоны, супы-пюре.
Разгоняем метаболизм
Необъяснимая слабость и усталость может быть связана с замедлением обмена веществ, а соответственно, нарушением сложного процесса получения организмом энергии из пищи и воды. Чтобы быстро и безопасно разогнать метаболизм:
не пропускайте завтрак, ешьте небольшими порциями 5-6 раз в день, примерно в одно то же время;
- сведите к минимуму употребление соли и сахара;
- питайтесь разнообразно и сбалансировано: ежедневно в рационе должны быть белки, сложные углеводы, полезные жиры, фрукты и овощи;
- ешьте фрукты не на десерт, а между приемами пищи;
- пейте больше воды (до двух литров в день) для обеспечения нормальной работы желудка и кишечника первый стакан пейте сразу после пробуждения, перед завтраком;
- будьте физически активны: обязательно делайте зарядку, больше ходите пешком.
Профилактика веганством
Для разгрузки организма очень полезно раз в неделю проводить день на основе веганской диеты – то есть исключив продукты животного происхождения. При этом можно есть злаки, бобовые, семена и орехи, растительные масла, овощи и фрукты, растительные заменители мясных и молочных продуктов. Диетологи советуют проводить такие разгрузочные дни на постоянной основе.
Когда идти к врачу?
Если спустя 7-10 дней правильного образа жизни и рационального питания ваше самочувствие не нормализовалось и дискомфорт в животе не исчез, необходимо обратиться за помощью к семейному врачу или гастроэнтерологу, чтобы исключить воспалительный процесс или обострение хронических заболеваний ЖКТ.