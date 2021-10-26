Как действовать, если разбился ртутный градусник?

Медицинские ртутные термометры по цене не сильно отличаются от современных электронных градусников. Но если нечаянно разбить, то придется повозиться с уборкой ртути. Ведь она опасна для здоровья человека.
Давайте разберемся, что нужно делать, если разбили ртутный градусник.
Чем опасна ртуть для здоровья человека?
Ртуть — это токсичное вещество (нейротоксин), она может специфически действовать не нервную систему человека. Разлитая ртуть распадается на мелкие капли, которые легко проходят в трещины и могут прикрепляться к поверхностям. При комнатной температуре ртуть испаряется, причем без запаха.
По данным американского Агентства по охране окружающей среды (EPA), ртуть попадает в организм при вдыхании. При длительном или интенсивном воздействии могут проявиться следующие симптомы отравления ртутью:
- Бессонница
- Головная боль
- Снижение умственной активности
- Изменение нервных реакций на раздражители
- Нарушение ощущений
- Перепады настроения
- Тремор конечностей
Более сильное воздействие ртути может вызвать поражение почек, дыхательную недостаточность и смерть.
Можно ли отравиться ртутью из разбитого градусника?
Можно. Особенно если не проветривать помещение. В службе спасения предупреждают, что ртутный градусник из домашней аптечки потенциально опасный. Если чувствуете вкус металла во рту, тошноту и боль в горле при глотании — это может указывать на отравление парами ртути.
После того как разбился градусник, необходимо сразу же вывести людей и домашних животных из помещения. Затем закрыть двери в комнатах, чтобы загрязненный воздух не распространялся. И только после этого проветривать помещение, где разлилась ртуть.
А можно самостоятельно собрать ртуть из градусника?
Да, но только следует быть очень осторожным. Для уборки ртути вам понадобятся:
- защитная маска для лица
- резиновые перчатки
- стеклянная банка с водой, которая плотна закрывается крышкой
- широкий скотч, толстая иголка, лист бумаги
- шприц или пипетка
- полиэтиленовые пакеты
- фонарик (смартфон) или настольная лампа
- химикаты, которые содержат хлор (отбеливатель, моющее средство)
Прежде чем приступить к уборке ртути, обратите внимание на следующие рекомендации, которые дают в американском Агентстве регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR):
- Никогда не используйте пылесос или веник. Вы только разобьете ртуть на более мелкие капли и еще сильнее загрязните комнату. Мелкие капли будут испаряться быстрее, шанс получить отравление только увеличится
- Никогда не сливайте собранную ртуть в раковину или канализацию. Помимо того, что ртуть будет загрязнять очистные сооружения, она может застрять в сифоне и продолжит испаряться в помещении
- Никогда не стирайте в стиральной машине одежду на которую попала ртуть. Она может остаться на стенках барабана и при следующей стирке загрязнит уже другую одежду. Вся одежда, которая напрямую контактировала с ртутью подлежит утилизации
Как правильно собирать ртуть из разбитого градусника?
Наденьте маску и резиновые перчатки. Начинайте сбор ртути с периферии и двигайтесь к месту, где разбился градусник.
Светите фонариком вдоль пола — ртуть можно заметить по ее металлическому блеску. Шарики ртути хорошо катаются, поэтому попробуйте закатывать их иголкой на лист бумаги.
Мелкие капли ртути можно собрать скотчем, они неплохо прилипают — главное, отклеивать его от поверхности медленно, без резких движений. Ртуть, застрявшую в щелях, можно достать шприцем или пипеткой.
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Всю собранную ртуть, кладите в банку с водой. Туда же бросайте куски скотча с налипшей ртутью. Ни в коем случае не выбрасывайте банку в мусорное ведро или мусорный контейнер. Ртуть необходимо утилизировать, этим занимаются специальные службы.
После того, как собрали все шарики ртути, нужно сделать химическую уборку. Чтобы приготовить раствор, налейте в ведро 1 литр «Белизны» или другого средства с хлором, и разбавьте его 8 литрами воды. Обработайте все поверхности на которые могла попасть ртуть, особое внимание уделите трещинам, щелям и углам.
В ближайшие 7 дней старайтесь поменьше находиться в комнате, где разбился градусник. Для профилактики в течение двух недель делайте ежедневную влажную уборку в квартире с добавлением средства, содержащего хлор.
Куда сдавать собранную ртуть?
Ртуть и загрязненную одежду нужно сдать в центр обращения с отходами по адресу Балковская 84, офис 108.
Эта процедура платная, но стоит недорого: от 10 гривен, в зависимости от объема. Более подробно о ценах и правилах утилизации читайте в нашем материале: Где в Одессе сдать на утилизацию ртутные термометры?
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