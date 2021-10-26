Как действовать, если разбился ртутный градусник?

Медицинские ртутные термометры по цене не сильно отличаются от современных электронных градусников. Но если нечаянно разбить, то придется повозиться с уборкой ртути. Ведь она опасна для здоровья человека.

Давайте разберемся, что нужно делать, если разбили ртутный градусник.

Чем опасна ртуть для здоровья человека?

Ртуть — это токсичное вещество (нейротоксин), она может специфически действовать не нервную систему человека. Разлитая ртуть распадается на мелкие капли, которые легко проходят в трещины и могут прикрепляться к поверхностям. При комнатной температуре ртуть испаряется, причем без запаха.

По данным американского Агентства по охране окружающей среды (EPA), ртуть попадает в организм при вдыхании. При длительном или интенсивном воздействии могут проявиться следующие симптомы отравления ртутью:

Бессонница

Головная боль

Снижение умственной активности

Изменение нервных реакций на раздражители

Нарушение ощущений

Перепады настроения

Тремор конечностей

Более сильное воздействие ртути может вызвать поражение почек, дыхательную недостаточность и смерть.

Можно ли отравиться ртутью из разбитого градусника?

Можно. Особенно если не проветривать помещение. В службе спасения предупреждают, что ртутный градусник из домашней аптечки потенциально опасный. Если чувствуете вкус металла во рту, тошноту и боль в горле при глотании — это может указывать на отравление парами ртути.

После того как разбился градусник, необходимо сразу же вывести людей и домашних животных из помещения. Затем закрыть двери в комнатах, чтобы загрязненный воздух не распространялся. И только после этого проветривать помещение, где разлилась ртуть.

А можно самостоятельно собрать ртуть из градусника?

Да, но только следует быть очень осторожным. Для уборки ртути вам понадобятся:

защитная маска для лица

резиновые перчатки

стеклянная банка с водой, которая плотна закрывается крышкой

широкий скотч, толстая иголка, лист бумаги

шприц или пипетка

полиэтиленовые пакеты

фонарик (смартфон) или настольная лампа

химикаты, которые содержат хлор (отбеливатель, моющее средство)

Прежде чем приступить к уборке ртути, обратите внимание на следующие рекомендации, которые дают в американском Агентстве регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR):

Никогда не используйте пылесос или веник. Вы только разобьете ртуть на более мелкие капли и еще сильнее загрязните комнату. Мелкие капли будут испаряться быстрее, шанс получить отравление только увеличится

Никогда не сливайте собранную ртуть в раковину или канализацию. Помимо того, что ртуть будет загрязнять очистные сооружения, она может застрять в сифоне и продолжит испаряться в помещении

Никогда не стирайте в стиральной машине одежду на которую попала ртуть. Она может остаться на стенках барабана и при следующей стирке загрязнит уже другую одежду. Вся одежда, которая напрямую контактировала с ртутью подлежит утилизации

Как правильно собирать ртуть из разбитого градусника?

Наденьте маску и резиновые перчатки. Начинайте сбор ртути с периферии и двигайтесь к месту, где разбился градусник.

Светите фонариком вдоль пола — ртуть можно заметить по ее металлическому блеску. Шарики ртути хорошо катаются, поэтому попробуйте закатывать их иголкой на лист бумаги.

Мелкие капли ртути можно собрать скотчем, они неплохо прилипают — главное, отклеивать его от поверхности медленно, без резких движений. Ртуть, застрявшую в щелях, можно достать шприцем или пипеткой.

Всю собранную ртуть, кладите в банку с водой. Туда же бросайте куски скотча с налипшей ртутью. Ни в коем случае не выбрасывайте банку в мусорное ведро или мусорный контейнер. Ртуть необходимо утилизировать, этим занимаются специальные службы.

После того, как собрали все шарики ртути, нужно сделать химическую уборку. Чтобы приготовить раствор, налейте в ведро 1 литр «Белизны» или другого средства с хлором, и разбавьте его 8 литрами воды. Обработайте все поверхности на которые могла попасть ртуть, особое внимание уделите трещинам, щелям и углам.

В ближайшие 7 дней старайтесь поменьше находиться в комнате, где разбился градусник. Для профилактики в течение двух недель делайте ежедневную влажную уборку в квартире с добавлением средства, содержащего хлор.

Куда сдавать собранную ртуть?

Ртуть и загрязненную одежду нужно сдать в центр обращения с отходами по адресу Балковская 84, офис 108.

Эта процедура платная, но стоит недорого: от 10 гривен, в зависимости от объема. Более подробно о ценах и правилах утилизации читайте в нашем материале: Где в Одессе сдать на утилизацию ртутные термометры?

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