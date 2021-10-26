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Как действовать, если разбился ртутный градусник?

Как действовать, если разбился ртутный градусник?

Медицинские ртутные термометры по цене не сильно отличаются от современных электронных градусников. Но если нечаянно разбить, то придется повозиться с уборкой ртути. Ведь она опасна для здоровья человека.

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Давайте разберемся, что нужно делать, если разбили ртутный градусник.

Чем опасна ртуть для здоровья человека?

Ртуть — это токсичное вещество (нейротоксин), она может специфически действовать не нервную систему человека. Разлитая ртуть распадается на мелкие капли, которые легко проходят в трещины и могут прикрепляться к поверхностям. При комнатной температуре ртуть испаряется, причем без запаха.

По данным американского Агентства по охране окружающей среды (EPA), ртуть попадает в организм при вдыхании. При длительном или интенсивном воздействии могут проявиться следующие симптомы отравления ртутью:

  • Бессонница
  • Головная боль
  • Снижение умственной активности
  • Изменение нервных реакций на раздражители
  • Нарушение ощущений
  • Перепады настроения
  • Тремор конечностей

Более сильное воздействие ртути может вызвать поражение почек, дыхательную недостаточность и смерть.

Можно ли отравиться ртутью из разбитого градусника?

Можно. Особенно если не проветривать помещение. В службе спасения предупреждают, что ртутный градусник из домашней аптечки потенциально опасный. Если чувствуете вкус металла во рту, тошноту и боль в горле при глотании — это может указывать на отравление парами ртути.

После того как разбился градусник, необходимо сразу же вывести людей и домашних животных из помещения. Затем закрыть двери в комнатах, чтобы загрязненный воздух не распространялся. И только после этого проветривать помещение, где разлилась ртуть.

А можно самостоятельно собрать ртуть из градусника?

Да, но только следует быть очень осторожным. Для уборки ртути вам понадобятся:

  • защитная маска для лица
  • резиновые перчатки
  • стеклянная банка с водой, которая плотна закрывается крышкой
  • широкий скотч, толстая иголка, лист бумаги
  • шприц или пипетка
  • полиэтиленовые пакеты
  • фонарик (смартфон) или настольная лампа
  • химикаты, которые содержат хлор (отбеливатель, моющее средство)

Как действовать, если разбился ртутный градусник?

Прежде чем приступить к уборке ртути, обратите внимание на следующие рекомендации, которые дают в американском Агентстве регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR):

  • Никогда не используйте пылесос или веник. Вы только разобьете ртуть на более мелкие капли и еще сильнее загрязните комнату. Мелкие капли будут испаряться быстрее, шанс получить отравление только увеличится
  • Никогда не сливайте собранную ртуть в раковину или канализацию. Помимо того, что ртуть будет загрязнять очистные сооружения, она может застрять в сифоне и продолжит испаряться в помещении
  • Никогда не стирайте в стиральной машине одежду на которую попала ртуть. Она может остаться на стенках барабана и при следующей стирке загрязнит уже другую одежду. Вся одежда, которая напрямую контактировала с ртутью подлежит утилизации

Как правильно собирать ртуть из разбитого градусника?

Наденьте маску и резиновые перчатки. Начинайте сбор ртути с периферии и двигайтесь к месту, где разбился градусник.

Светите фонариком вдоль пола — ртуть можно заметить по ее металлическому блеску. Шарики ртути хорошо катаются, поэтому попробуйте закатывать их иголкой на лист бумаги.

Мелкие капли ртути можно собрать скотчем, они неплохо прилипают — главное, отклеивать его от поверхности медленно, без резких движений. Ртуть, застрявшую в щелях, можно достать шприцем или пипеткой.

Статья по теме: Под градусом. Какой термометр надежнее и точнее?

Всю собранную ртуть, кладите в банку с водой. Туда же бросайте куски скотча с налипшей ртутью. Ни в коем случае не выбрасывайте банку в мусорное ведро или мусорный контейнер. Ртуть необходимо утилизировать, этим занимаются специальные службы.

После того, как собрали все шарики ртути, нужно сделать химическую уборку. Чтобы приготовить раствор, налейте в ведро 1 литр «Белизны» или другого средства с хлором, и разбавьте его 8 литрами воды. Обработайте все поверхности на которые могла попасть ртуть, особое внимание уделите трещинам, щелям и углам.

В ближайшие 7 дней старайтесь поменьше находиться в комнате, где разбился градусник. Для профилактики в течение двух недель делайте ежедневную влажную уборку в квартире с добавлением средства, содержащего хлор.

Как правильно собирать ртуть из разбитого градусника?

Куда сдавать собранную ртуть?

Ртуть и загрязненную одежду нужно сдать в центр обращения с отходами по адресу Балковская 84, офис 108.

Эта процедура платная, но стоит недорого: от 10 гривен, в зависимости от объема. Более подробно о ценах и правилах утилизации читайте в нашем материале: Где в Одессе сдать на утилизацию ртутные термометры?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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