Где в Одессе сдать на утилизацию ртутные термометры?

В любой аптеке сегодня можно купить электронный термометр, поэтому многие задумываются о том, как утилизировать оставшиеся в домашних аптечках ртутные градусники. Выбрасывать в мусор их ни в коем случае нельзя — это смертельно опасно для людей и окружающей среды.

Что собой представляет ртуть и насколько она опасна, каждый из нас усвоил еще в школе. Этот химический элемент входит в десятку самых опасных веществ и даже в небольших количествах может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. А если вдруг ртуть попадет в мусорный контейнер, последствия могут быть самыми печальными.

То же касается и пустых аэрозольных баллончиков, которые при переработке могут взорваться, загореться, повредить оборудование или травмировать человека. Такие предметы нужно сдавать на утилизацию в предназначенные для этого пункты приема. Они оснащены специальным оборудованием, которое позволяет перерабатывать опасные отходы без вреда для окружающей среды. Например, партии полных, но поврежденных аэрозольных баллончиков утилизируют на специальных полигонах. Хотя использованные баллоны и представляют меньшую опасность, тем не менее, лучше не рисковать и отнести их специалистам.

В Одессе сдать ртутные термометры и аэрозольные баллончики можно в центр обращения с отходами. Время работы центра — с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

Стоимость услуги: за утилизацию 1 килограмма пустых аэрозольных баллончиков вам придется заплатить 9 грн. 60 коп., а вот если вам понадобится сдать термометр, то утилизация 1 штуки обойдется вам в 60 грн.

Кроме того, сдать ртутные термометры можно совершенно бесплатно — их у вас примут в любой пожарной части Одессы.

Украинский центр обращения с отходами, ул. Балковская, 84, 108-й офис.

Тел.: 734‒47‒98, (067) 706‒67‒86, (096) 727‒49‒51.

Фото: offnews.bg

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