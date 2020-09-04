Как в Одессе утилизировать ртутные лампы?

Куда сдавать отработанные люминесцентные лампы? Этим вопросом стали все чаще задаваться те одесситы, кому небезразлична наша экология. К сожалению, в Одессе пока не налажен централизованный сбор таких ламп.

Чем опасны ртутные лампы?

Люминесцентные лампы очень популярны, они дают яркий свет и дольше служат по сравнению с лампами накаливания. Но выбрасывать их в мусорный контейнер с другими бытовыми отходами нельзя. В таких лампах есть ртуть, которая относится к первому классу опасных отходов. Пары этого металла без запаха и могут вызывать отравления, поражать внутренние органы и вредить окружающей среде.

В Одессе пока нет пунктов приема таких ламп. Но есть инициатива по их сбору.

— Мы сейчас организовываем такой пункт приема. Хорошо упакованные в бумагу лампы можно приносить на Жуковского, 15. Мы их будем собирать, а потом отправим на предприятие по переработке отходов, — рассказал руководитель ОО «ВелоВектор» и проекта «Чистый город» Александр Прохоров.

Кто утилизирует ртутные лампы?

Утилизировать ртутьсодержащие лампы не так просто. Для этого нужны специальное оборудование и лицензия. Одно из таких предприятий находится в Одессе — «Укрэкопром». Тут принимают лампы в основном у юридических лиц целыми партиями. Стоимость утилизации одной лампы в среднем — 7 гривен 20 копеек.

В последнее время здесь стали брать лампы, так сказать, в розницу. Две-три штуки могут взять бесплатно. Для этого необходимо заранее позвонить по телефону — (048) 714-86-67 и предупредить, что вы планируете сдать лампы. Нести их нужно по адресу: 21-й километр Старокиевского шоссе, 25/1, это территория бывшего завода «Центролит».

«Очень редко нам люди приносят по 2-3 лампы. Мы их можем принять на бесплатной основе. Есть экоактивисты, которые собирают по 100-200 штук у своих друзей, знакомых. Они приезжают к нам на производство, получают счет и платят», — говорят в «Укрэкопроме».

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