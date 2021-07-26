В новостях часто появляются новости о проблемных застройщиках. То у них документы не в порядке, то вступают в силу разные судебные решения. Но если дом сдан и квартиры в нем активно продаются, какие еще могут быть риски?

Не все знают, что квартиру в новостройке можно проверить онлайн. Давайте посмотрим, какие официальные электронные реестры помогут с проверкой собственника.

С чего начать проверку?

Можно начать с реестра прав на недвижимое имущество — kap.minjust.gov.ua. Вариантов поиска несколько: начиная от адреса (с номером квартиры) и заканчивая данными юрлица. В этом реестре записана информация про кадастровый номер земельного участка, на котором построено здание. Информация про собственников и про то, как у них появилось это право собственности. А также детальное описание самого объекта. На сайте придется зарегистрироваться, но это не сложно: из документов понадобится идентификационный код. Справка из реестра имущественных прав не бесплатная. Вместе с комиссией выйдет около 35 гривен. Оплатить можно прямо на сайте.

На что еще обратить внимание?

Нужно убедиться, что нет долгов и ограничений. Для этого нам понадобится Единый реестр должников — erb.minjust.gov.ua. В жизни бывает всякое: например, человек действительно имеет кучу долгов и вынужден продавать свою квартиру. Вот только «попадание» в реестр должников накладывает некоторые ограничения. Человеку могут отказать в совершении нотариальных действий. Об этом написано в законе про нотариат. И еще есть риск, что договор купли-продажи в будущем признают по суду недействительным. Ведь собственник находился в сложных жизненных обстоятельствах. Помните об этом, когда принимаете решение о покупке квартиры.

Есть еще что-нибудь?

В Едином государственном реестре судебных решений можно найти много интересного — reyestr.court.gov.gov.ua. Правда, на это потребуется больше времени: сперва нужно найти, а потом проанализировать. В судебных решениях своя специфика подачи информации. Чтобы понять о чем идет речь, недостаточно прочитать только заключительный абзац в котором суд коротко резюмирует — отказать или удовлетворить. Однако, если в судебном документе фигурирует адрес квартиры, которую вы хотите купить, то лучше не рисковать и обратиться за комментариями к юристу.

Мы уже рассказывали, как в Одессе «застройщик» продавал квартиры в несуществующем новострое на Таирова.