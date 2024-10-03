В Одессе можно бесплатно провериться на рак

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, для городских медучреждений приобретено современное оборудование для проведения качественного онкоскрининга.

Онкоскрининг позволяет своевременно выявить:

опухоли на ранних стадиях;

предраковые состояния – болезни, которые не являются онкологическими, но могут стать предпосылкой развития рака.

А главное – ранняя диагностика и начало лечения дает возможность полного выздоровления.

Какие виды онкоскрининга нужны именно вам, можно узнать из представленной инфографики:

Чтобы пройти онкоскрининг бесплатно в удобном для себя медучреждении одесситы должны получить электронное направление, за которым следует обратиться к своему семейному врачу.

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