В Одессе можно бесплатно провериться на рак

В медучреждениях Одессы можно пройти бесплатный онкоскрининг по государственной программе медицинских гарантий.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, для городских медучреждений приобретено современное оборудование для проведения качественного онкоскрининга.
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Онкоскрининг позволяет своевременно выявить:
- опухоли на ранних стадиях;
- предраковые состояния – болезни, которые не являются онкологическими, но могут стать предпосылкой развития рака.
А главное – ранняя диагностика и начало лечения дает возможность полного выздоровления.
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Какие виды онкоскрининга нужны именно вам, можно узнать из представленной инфографики:
Чтобы пройти онкоскрининг бесплатно в удобном для себя медучреждении одесситы должны получить электронное направление, за которым следует обратиться к своему семейному врачу.
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