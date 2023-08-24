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Этот уникальный черноморский борщ: семейный праздник в Одесской национальной библиотеке (фоторепортаж)

Этот уникальный черноморский борщ: семейный праздник в Одесской национальной библиотеке (фоторепортаж)

«Борщевая экскурсия по Одесщине: единство в разнообразии»: так назывался настоящий семейный праздник ко Дню Независимости Украины, который прошел в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ).

Старинные рушники и мастер-классы

Дворик библиотеки превратился в гостеприимный огромный сельский двор. Людей очень-очень много. Оно и не удивительно: праздник же семейный, его программа полна, кажется, всем, что только может доставить радость. Ведь у украинцев — праздник Независимости…

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Все фотозоны — как сказочное приключение. А эти рушники! Они всюду: настоящая коллекция, наше достояние. Ведь они старинные — из коллекции Софии Нагорняк.

Вам здесь рады. Позаботились о том, чтобы вся ваша семья получила удовольствие от общения с мастерами искусства, кулинарии, художественной росписи.

А общение по-настоящему творческое, потому что мастер-классы — на каждом шагу. Во дворике учат секретам гончарства, южной росписи, петриковской росписи на камне. А еще учат делать книжные закладки, лечить книги, создавать цветы.

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Кто главный герой?

И все же главный герой праздника — борщ. Вот так и хотелось написать «обычный борщ», но с первых минут понимаешь, что «обычного» борща не бывает. Украинский борщ — это целая эпоха, он ведь стал путешествовать по всему миру. И даже стал мировым наследием.

Директор Одесского областного центра украинской культуры Валентина Витос присматривается вместе со всеми собравшимися во дворике ОННБ в этот праздничный день, как готовится особенный из особенных черноморский (одесский) борщ с бычками. А как не заглядеться? Это же чудо какое-то! Кстати, тоже мастер-класс: вкуснятина готовится у нас на глазах специалистами-кулинарами Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса.

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Ах, какие же ароматы!..

— Мы собрали по всей Одесщине более шестидесяти рецептов приготовления борща. В каждом регионе (Одесская область так многонациональна!) есть свой рецепт, свой борщовый набор — как, между прочим, и у каждой семьи. Это же настоящее достояние! Сегодня для дегустации готовим черноморский борщ с бычками — как надежда на то, что наше море после подрыва Каховской дамбы все же очистится, и старинный рецепт этого борща пригодится каждой семье. Он является своеобразной визиткой кулинарной Одессы, — рассказывает Валентина Витос.

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Праздник борща — в подарок одесситам.

— Очень вкусно! — говорят дегустаторы борща. А ими стали почти все присутствующие, потому что праздник — один на всех, как и этот одесский черноморский борщ, которым угощали всех желающих.

Чего только не узнаешь во время этого семейного праздника! Какой борщ любил Тарас Шевченко? Какие борщи готовят в Одесской области?..

Музыка, пение, мини-лекция о многообразии украинского борща, викторины… Преисполненный любовью праздник стал настоящим подарком для всех, кто стал его гостем, кто принял участие в мастер-классах и, конечно, был дегустатором настоящей вкусности под названием «черноморский борщ с бычками»…

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Мария Котова

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