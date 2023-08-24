Этот уникальный черноморский борщ: семейный праздник в Одесской национальной библиотеке (фоторепортаж)

«Борщевая экскурсия по Одесщине: единство в разнообразии»: так назывался настоящий семейный праздник ко Дню Независимости Украины, который прошел в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ).

Старинные рушники и мастер-классы

Дворик библиотеки превратился в гостеприимный огромный сельский двор. Людей очень-очень много. Оно и не удивительно: праздник же семейный, его программа полна, кажется, всем, что только может доставить радость. Ведь у украинцев — праздник Независимости…

Все фотозоны — как сказочное приключение. А эти рушники! Они всюду: настоящая коллекция, наше достояние. Ведь они старинные — из коллекции Софии Нагорняк.

Вам здесь рады. Позаботились о том, чтобы вся ваша семья получила удовольствие от общения с мастерами искусства, кулинарии, художественной росписи.

А общение по-настоящему творческое, потому что мастер-классы — на каждом шагу. Во дворике учат секретам гончарства, южной росписи, петриковской росписи на камне. А еще учат делать книжные закладки, лечить книги, создавать цветы.

Кто главный герой?

И все же главный герой праздника — борщ. Вот так и хотелось написать «обычный борщ», но с первых минут понимаешь, что «обычного» борща не бывает. Украинский борщ — это целая эпоха, он ведь стал путешествовать по всему миру. И даже стал мировым наследием.

Директор Одесского областного центра украинской культуры Валентина Витос присматривается вместе со всеми собравшимися во дворике ОННБ в этот праздничный день, как готовится особенный из особенных черноморский (одесский) борщ с бычками. А как не заглядеться? Это же чудо какое-то! Кстати, тоже мастер-класс: вкуснятина готовится у нас на глазах специалистами-кулинарами Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса.

Ах, какие же ароматы!..

— Мы собрали по всей Одесщине более шестидесяти рецептов приготовления борща. В каждом регионе (Одесская область так многонациональна!) есть свой рецепт, свой борщовый набор — как, между прочим, и у каждой семьи. Это же настоящее достояние! Сегодня для дегустации готовим черноморский борщ с бычками — как надежда на то, что наше море после подрыва Каховской дамбы все же очистится, и старинный рецепт этого борща пригодится каждой семье. Он является своеобразной визиткой кулинарной Одессы, — рассказывает Валентина Витос.

Праздник борща — в подарок одесситам.

— Очень вкусно! — говорят дегустаторы борща. А ими стали почти все присутствующие, потому что праздник — один на всех, как и этот одесский черноморский борщ, которым угощали всех желающих.

Чего только не узнаешь во время этого семейного праздника! Какой борщ любил Тарас Шевченко? Какие борщи готовят в Одесской области?..

Музыка, пение, мини-лекция о многообразии украинского борща, викторины… Преисполненный любовью праздник стал настоящим подарком для всех, кто стал его гостем, кто принял участие в мастер-классах и, конечно, был дегустатором настоящей вкусности под названием «черноморский борщ с бычками»…

Мария Котова

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