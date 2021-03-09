Мы разыскали уникальный рецепт борща, который любил Тарас Шевченко. Вам потребуются караси, которых нужно обжарить до сухости.

9 марта мы отмечаем годовщину со дня рождения украинского Кобзаря и к этой дате решили поделиться рецептом блюда, которое очень любил Тарас Шевченко. Упомянутые «сушеные караси» – это не вяленая рыба, а само блюдо – отнюдь не уха, а именно один из видов украинского борща. Все подробности – читайте ниже.

Для приготовления Тарасового борща вам потребуются свежие караси (примерно 1-1,5 кг), по одному корешку моркови, петрушки и сельдерея, 2 луковицы, душистый перец (10 –15 зерен), пару лавровых листиков, кусочек сливочного масла (100 г), пара сушеных грибочков, пара свежих свекл (200 г), полтора стакана свекольного рассола, полкочана капусты, пара ложек муки, зелень, полстакана сметаны (100 г).

В большой кастрюле сварить морковь, корень петрушки, корень сельдерея, одну луковицу, душистый перец, лавровый лист, грибы. Процедить бульон в отдельную посудину. НЮАНС: Все корешки можно выбросить — они отдали свои соки, а грибы нужно оставить и мелко порезать. В процеженный бульон положить нашинкованную капусту и очищенную и порезанную свеклу. Все сварить. Мелко нарезать оставшуюся луковицу и обжарить в растительном масле. Смешать с ложкой муки. Добавить в борщ обжаренный лук и свекольный рассол. Вскипятить. Карасей для борща обвалять в муке, хорошо поджарить в масле на большом огне. НЮАНС: Для такого борща надо брать мелких карасей (они сладкие, другая рыба не дает такого эффекта) и жарить до сухости — потому борщ имеет такое название. Опустить обжаренных карасей в борщ и довести до кипения. Готовый борщ подавать к столу со сметаной и зеленью. Закусывать — пампушками с чесноком.

Конечно, Тарас Шевченко – наше всё, но не стоит забывать, что Одесса – город у моря, и потому советуем приготовить дома в качестве второго блюда на обед – плов из мидий.