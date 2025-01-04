Привоз в начале года: «Да где же делась картошка?!»

Два перших дні року Привоз відпочивав. Тепер життя на ньому вирує, наче люди вже дуже скучили без рідного ринку…
«Винограда больше, чем картошки!»
Женщина громко спрашивает подругу:
― Да где же делась та картошка?! Винограда больше, чем картофеля!
― Ну что ты такое говоришь? Вот пойдем в те ряды ― там овощи и твоя картошечка.
― В тех рядах не картошка, а бриллианты. Пятьдесят гривен!.. Да скоро красная икра будет стоить дешевле, чем картошка!
Ну это преувеличение, конечно. Картошку можно купить и дешевле, чем по пятьдесят, но таки дорогая она в этом году…
Кстати, что с ценами на картофель и все остальное?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 35-50 грн;
- лук — 20-35 грн;
- помидоры — 30-100 грн;
- свекла — 30-35 грн;
- кабачки — 35-60 грн;
- огурцы — 90-120 грн;
- сладкий перец — 30-80 грн;
- баклажаны — 30-45 грн;
- капуста — 45-60 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 30-40 грн;
- зелень в пучках — от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-50 грн;
- груши — 50-110 грн;
- бананы — 50-70 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 80-100 грн;
- лимоны — 50-80 грн;
- малина — 100-120 грн;
- виноград — 70-120 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- мандарины — 65-100 грн;
- апельсины — 70-110 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 35-90 грн;
- брынза — 180-250 грн;
- сыр — 80-140 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 240-260 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 120-150 грн,
- антрекот — 180-200 грн;
Свинина:
- задняя часть — 160-170 грн;
- шея — 200-220 грн;
- лопатка — 130-140 грн;
- ребра — 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 80-200 грн,
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 130-190 грн;
- карп — 70-120 грн.
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