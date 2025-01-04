Новости Одессы и Одесской области

Привоз в начале года: «Да где же делась картошка?!»

Привоз в начале года: «Да где же делась картошка?!»

Два перших дні року Привоз відпочивав. Тепер життя на ньому вирує, наче люди вже дуже скучили без рідного ринку…

«Винограда больше, чем картошки!»

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Женщина громко спрашивает подругу:

― Да где же делась та картошка?! Винограда больше, чем картофеля!

― Ну что ты такое говоришь? Вот пойдем в те ряды ― там овощи и твоя картошечка.

― В тех рядах не картошка, а бриллианты. Пятьдесят гривен!.. Да скоро красная икра будет стоить дешевле, чем картошка!

Ну это преувеличение, конечно. Картошку можно купить и дешевле, чем по пятьдесят, но таки дорогая она в этом году…

Кстати, что с ценами на картофель и все остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

привоз картошка

  • картофель — 35-50 грн;
  • лук — 20-35 грн;
  • помидоры — 30-100 грн;
  • свекла — 30-35 грн;
  • кабачки — 35-60 грн;
  • огурцы — 90-120 грн;
  • сладкий перец — 30-80 грн;
  • баклажаны — 30-45 грн;
  • капуста — 45-60 грн;
  • чеснок — 100-140 грн;
  • морковь — 30-40 грн;
  • зелень в пучках — от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

привоз фрукты

  • яблоки — 30-50 грн;
  • груши — 50-110 грн;
  • бананы — 50-70 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 80-100 грн;
  • лимоны — 50-80 грн;
  • малина — 100-120 грн;
  • виноград — 70-120 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • мандарины — 65-100 грн;
  • апельсины — 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

привоз яйца

  • яйца (десяток) — 35-90 грн;
  • брынза — 180-250 грн;
  • сыр — 80-140 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

привоз мясо

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 240-260 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 120-150 грн,
  • антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 160-170 грн;
  • шея — 200-220 грн;
  • лопатка — 130-140 грн;
  • ребра — 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 80-200 грн,
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

привоз рыба

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 130-190 грн;
  • карп — 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в конце года: «покупаем все для летнего стола»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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