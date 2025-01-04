Привоз в начале года: «Да где же делась картошка?!»

«Винограда больше, чем картошки!»

Женщина громко спрашивает подругу:

― Да где же делась та картошка?! Винограда больше, чем картофеля!

― Ну что ты такое говоришь? Вот пойдем в те ряды ― там овощи и твоя картошечка.

― В тех рядах не картошка, а бриллианты. Пятьдесят гривен!.. Да скоро красная икра будет стоить дешевле, чем картошка!

Ну это преувеличение, конечно. Картошку можно купить и дешевле, чем по пятьдесят, но таки дорогая она в этом году…

Кстати, что с ценами на картофель и все остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 35-50 грн;

лук — 20-35 грн;

помидоры — 30-100 грн;

свекла — 30-35 грн;

кабачки — 35-60 грн;

огурцы — 90-120 грн;

сладкий перец — 30-80 грн;

баклажаны — 30-45 грн;

капуста — 45-60 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 30-40 грн;

зелень в пучках — от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-50 грн;

груши — 50-110 грн;

бананы — 50-70 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 80-100 грн;

лимоны — 50-80 грн;

малина — 100-120 грн;

виноград — 70-120 грн;

хурма — 90-180 грн;

мандарины — 65-100 грн;

апельсины — 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 35-90 грн;

брынза — 180-250 грн;

сыр — 80-140 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 240-260 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 120-150 грн,

антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

задняя часть — 160-170 грн;

шея — 200-220 грн;

лопатка — 130-140 грн;

ребра — 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 80-200 грн,

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 130-190 грн;

карп — 70-120 грн.

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