Могут ли разбитые елочные игрушки стать началом новой жизни: новогодняя история Екатерины Ротарь из Бессарабской громады

Уверена, у многих воспитанных людей, которые собираются в гости, возникает вопрос – что подарить хозяевам? А вот у Екатерины Ротарь из села Ярославово Бессарабского общества такой проблемы нет – всем своим друзьям она готовит вкусные и невероятные подарки.
Неприятный случай стал началом хобби
Катерина – мама пятерых детей. Однажды, когда в многодетной семье украшали новогоднюю елку, маленький сын решил сам насадить верхушку и не удержался на стуле – елка упала, и большинство игрушек разбились. Дети очень расстроились, поэтому нужно было срочно спасать ситуацию. И тогда Катерина вспомнила, как ее мама для украшения елки пекла печенье в виде разных фигурок. Но решила печь не печенье, а пряники, чтобы такие игрушки дольше сохранялись и оставались вкусными.
Всю ночь хозяйка пекла и разрисовывала сладкие прянички, а уже утром елка радовала глаза разноцветными пряниками.
После этого случая Катерина, у которой много лет была только одна профессия – мама, начала делать подарочные пряники, тортопряники, пряники с яркими раскрасками. И когда дети шли поздравлять друзей, вкусный подарок в виде куклы, машины или мультяшного героя уже был готов.
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На кухне колдуют теперь вместе – мама и дочка
Когда дети выросли, Катерина превратила свое хобби в профессию. Она начала изготавливать на заказ пряники свадебные, пасхальные, патриотические, тематические, рождественские, пряничные наборы. А также проводить мастер-классы на различных мероприятиях – детям очень нравится декорировать глазурью съедобные раскраски.
Со временем женщина настолько усовершенствовала мастерство, что стала настоящим кондитером-виртуозом. И сегодня создает невероятные произведения кулинарного искусства – пряничные кареты, игрушечные машинки, куклы-Барби, пряничные букеты, пряники с логотипом и прочее.
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С Катериной мы познакомились на рождественском празднике, где она проводила мастер-класс. Дети были в восторге – к столику Катерины невозможно было подойти.
– Никогда не думала, что мое хобби будет приносить деньги, но сейчас у меня уже есть постоянные клиенты и заказы. Хотя времени это занимает все больше и больше. Например, этот пряничный домик – символ семейного тепла, где каждая деталь продумана до мелочей, я делала три дня. Зато какая сказочная красота получилась! Кроме того, пеку еще торты на заказ. На свадьбу дочери я приготовила трехъярусный свадебный торт. Но все равно, моя любовь – это пряники. Постоянно совершенствую мастерство, учусь, ищу что-то новенькое.
Заказы я принимаю как от друзей, так и через интернет – меня можно найти в Фейсбуке, Вайбере, Инстаграме, Телеграме. Помогает мне младшая дочь Лиза. Она учится в 9-м классе и очень талантливая художница. Именно ее идеи мы часто воплощаем на кухне.
Знаете, я всего три года занимаюсь этим делом, но именно сейчас поняла, что нашла себя – потому что это мое призвание, мое вдохновение, увлечение моей жизни.
Таким образом, и разбитые игрушки могут стать началом новой жизни.
Рецепт ароматных пряников от Катерины Ротарь
– Я пеку обычно пряники имбирные и медовые, но сейчас мед дорогой, поэтому расскажу вам, как приготовить пряники на жженом сахаре.
Ингредиенты:
- сахар – 250 г;
- мука (две части пшеничной и одна – ржаной) – 500 г;
- яйца – 3 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- сода – 0,5 ч.л.;
- уксус – 0,5-1 ст.л.
Для глазури:
- белок – 30 г;
- сахарная пудра – 200 г;
- пищевые красители – по желанию.
Приготовление:
Прожигаем в казане сахар. Как только он начинает менять цвет на золотистый, добавляем сливочное масло. После того как сахар остынет, добавляем к нему муку, два яичных желтка и одно целое яйцо и соду, гашенную уксусом.
Замешиваем тесто и оставляем его на ночь отдохнуть, можно и на сутки. Затем вырезаем разные фигурки и выпекаем.
Глазурь готовим следующим образом: белок перетираем с сахарной пудрой. Немного можно добавить питьевой воды, если получится слишком густая. Добавляем пищевые красители. Делаем на прянике контур желаемого узора и по этому эскизу раскрашиваем его. Вот и все.
Всем вкусных праздников!
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