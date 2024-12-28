Могут ли разбитые елочные игрушки стать началом новой жизни: новогодняя история Екатерины Ротарь из Бессарабской громады

Неприятный случай стал началом хобби

Катерина – мама пятерых детей. Однажды, когда в многодетной семье украшали новогоднюю елку, маленький сын решил сам насадить верхушку и не удержался на стуле – елка упала, и большинство игрушек разбились. Дети очень расстроились, поэтому нужно было срочно спасать ситуацию. И тогда Катерина вспомнила, как ее мама для украшения елки пекла печенье в виде разных фигурок. Но решила печь не печенье, а пряники, чтобы такие игрушки дольше сохранялись и оставались вкусными.

Всю ночь хозяйка пекла и разрисовывала сладкие прянички, а уже утром елка радовала глаза разноцветными пряниками.

После этого случая Катерина, у которой много лет была только одна профессия – мама, начала делать подарочные пряники, тортопряники, пряники с яркими раскрасками. И когда дети шли поздравлять друзей, вкусный подарок в виде куклы, машины или мультяшного героя уже был готов.

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На кухне колдуют теперь вместе – мама и дочка

Когда дети выросли, Катерина превратила свое хобби в профессию. Она начала изготавливать на заказ пряники свадебные, пасхальные, патриотические, тематические, рождественские, пряничные наборы. А также проводить мастер-классы на различных мероприятиях – детям очень нравится декорировать глазурью съедобные раскраски.

Со временем женщина настолько усовершенствовала мастерство, что стала настоящим кондитером-виртуозом. И сегодня создает невероятные произведения кулинарного искусства – пряничные кареты, игрушечные машинки, куклы-Барби, пряничные букеты, пряники с логотипом и прочее.

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С Катериной мы познакомились на рождественском празднике, где она проводила мастер-класс. Дети были в восторге – к столику Катерины невозможно было подойти.

– Никогда не думала, что мое хобби будет приносить деньги, но сейчас у меня уже есть постоянные клиенты и заказы. Хотя времени это занимает все больше и больше. Например, этот пряничный домик – символ семейного тепла, где каждая деталь продумана до мелочей, я делала три дня. Зато какая сказочная красота получилась! Кроме того, пеку еще торты на заказ. На свадьбу дочери я приготовила трехъярусный свадебный торт. Но все равно, моя любовь – это пряники. Постоянно совершенствую мастерство, учусь, ищу что-то новенькое.

Заказы я принимаю как от друзей, так и через интернет – меня можно найти в Фейсбуке, Вайбере, Инстаграме, Телеграме. Помогает мне младшая дочь Лиза. Она учится в 9-м классе и очень талантливая художница. Именно ее идеи мы часто воплощаем на кухне.

Знаете, я всего три года занимаюсь этим делом, но именно сейчас поняла, что нашла себя – потому что это мое призвание, мое вдохновение, увлечение моей жизни.

Таким образом, и разбитые игрушки могут стать началом новой жизни.

Рецепт ароматных пряников от Катерины Ротарь

– Я пеку обычно пряники имбирные и медовые, но сейчас мед дорогой, поэтому расскажу вам, как приготовить пряники на жженом сахаре.

Ингредиенты:

сахар – 250 г;

мука (две части пшеничной и одна – ржаной) – 500 г;

яйца – 3 шт.;

сливочное масло – 100 г;

сода – 0,5 ч.л.;

уксус – 0,5-1 ст.л.

Для глазури:

белок – 30 г;

сахарная пудра – 200 г;

пищевые красители – по желанию.

Приготовление:

Прожигаем в казане сахар. Как только он начинает менять цвет на золотистый, добавляем сливочное масло. После того как сахар остынет, добавляем к нему муку, два яичных желтка и одно целое яйцо и соду, гашенную уксусом.

Замешиваем тесто и оставляем его на ночь отдохнуть, можно и на сутки. Затем вырезаем разные фигурки и выпекаем.

Глазурь готовим следующим образом: белок перетираем с сахарной пудрой. Немного можно добавить питьевой воды, если получится слишком густая. Добавляем пищевые красители. Делаем на прянике контур желаемого узора и по этому эскизу раскрашиваем его. Вот и все.

Всем вкусных праздников!

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