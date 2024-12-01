Волны, пена и пепелище: прогулка по одесской Аркадии в первый день зимы (фоторепортаж)

И на этот раз мы побывали в Аркадии – полюбовались морскими волнами с пеной, а еще прогулялись по Аркадийской аллее, где на днях сгорел дотла известный ночной клуб…

И вот такой фоторепортаж у нас получился:

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Фото Натальи Семеновой