Волны, пена и пепелище: прогулка по одесской Аркадии в первый день зимы (фоторепортаж)

Сегодня 1 декабря – первый день зимы… да, назвать погожим этот день было сложно, но поскольку это все же день воскресный, было бы просто грех не выбраться хотя бы на небольшую прогулку. Что с удовольствием и сделала «Одесская жизнь».
И на этот раз мы побывали в Аркадии – полюбовались морскими волнами с пеной, а еще прогулялись по Аркадийской аллее, где на днях сгорел дотла известный ночной клуб…
И вот такой фоторепортаж у нас получился:
Другие фоторепортажи «Одесской жизни»:
- Рождество и Новый год не за горами: как преобразились одесские витрины;
- Одесские фонари: особенная красота наших улиц;
- Раны Одессы: прилет, пожар, наводнение.
Фото Натальи Семеновой