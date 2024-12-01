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Волны, пена и пепелище: прогулка по одесской Аркадии в первый день зимы (фоторепортаж)

Волны, пена и пепелище: прогулка по одесской Аркадии в первый день зимы (фоторепортаж)

Сегодня 1 декабря – первый день зимы… да, назвать погожим этот день было сложно, но поскольку это все же день воскресный, было бы просто грех не выбраться хотя бы на небольшую прогулку. Что с удовольствием и сделала «Одесская жизнь».

И на этот раз мы побывали в Аркадии – полюбовались морскими волнами с пеной, а еще прогулялись по Аркадийской аллее, где на днях сгорел дотла известный ночной клуб

И вот такой фоторепортаж у нас получился:

первый день зимы в Одессе

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