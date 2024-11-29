Цены на Привозе в конце осени: что покупать во время «больших блэкаутов»

«Никакой ухи!»

Муж – жене (нервно):

– Ну вот сколько ты будешь в тот мобильник смотреть?! Покупаем все, что решили – и домой!

Жена:

– Подожди!

– Ну чего ждать?

– Так… Начинаются большие блэкауты…

– Это как?

– Свет будут выключать по три раза в день…

– Ну и что?

– А то, что никакой ухи! Наш холодильник такого не выдержит. Уха испортится…

– Так съедим уху сразу!..

– Ага, так мы с тобой с этими ценами до пенсии не доживем! Кастрюлю ухи за один раз… Покупаем необходимое на один день!..

– Так что, мы теперь каждый день будем на Привоз приезжать?..

А что же «с этими ценами»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-45 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 40-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 70-90 грн;

сладкий перец – 30-70 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

чеснок – 110-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-40 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливы – 40-60 грн;

виноград – 70-90 грн;

хурма – 90-180 грн

мандарины – 65-100 грн;

апельсины – 60-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза – 160-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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