Цены на Привозе в конце осени: что покупать во время «больших блэкаутов»

Привоз в конце осени… Холодно, как зимой, которая чувствуется даже «в воздухе». А вот с настроением как-то не очень…
«Никакой ухи!»
Муж – жене (нервно):
– Ну вот сколько ты будешь в тот мобильник смотреть?! Покупаем все, что решили – и домой!
Жена:
– Подожди!
– Ну чего ждать?
– Так… Начинаются большие блэкауты…
– Это как?
– Свет будут выключать по три раза в день…
– Ну и что?
– А то, что никакой ухи! Наш холодильник такого не выдержит. Уха испортится…
– Так съедим уху сразу!..
– Ага, так мы с тобой с этими ценами до пенсии не доживем! Кастрюлю ухи за один раз… Покупаем необходимое на один день!..
– Так что, мы теперь каждый день будем на Привоз приезжать?..
А что же «с этими ценами»?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-45 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 40-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 70-90 грн;
- сладкий перец – 30-70 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 110-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-40 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливы – 40-60 грн;
- виноград – 70-90 грн;
- хурма – 90-180 грн
- мандарины – 65-100 грн;
- апельсины – 60-110 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-90 грн;
- брынза – 160-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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