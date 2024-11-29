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Цены на Привозе в конце осени: что покупать во время «больших блэкаутов»

Цены на Привозе в конце осени: что покупать во время «больших блэкаутов»

Привоз в конце осени… Холодно, как зимой, которая чувствуется даже «в воздухе». А вот с настроением как-то не очень…

«Никакой ухи!»

Муж – жене (нервно):

– Ну вот сколько ты будешь в тот мобильник смотреть?! Покупаем все, что решили – и домой!

Жена:

– Подожди!

– Ну чего ждать?

– Так… Начинаются большие блэкауты…

– Это как?

Свет будут выключать по три раза в день…

– Ну и что?

– А то, что никакой ухи! Наш холодильник такого не выдержит. Уха испортится…

– Так съедим уху сразу!..

– Ага, так мы с тобой с этими ценами до пенсии не доживем! Кастрюлю ухи за один раз… Покупаем необходимое на один день!..

– Так что, мы теперь каждый день будем на Привоз приезжать?..

А что же «с этими ценами»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-45 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 70-90 грн;
  • сладкий перец – 30-70 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 110-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
Овощи на Привозе
Привоз в ноябре, овощи
На Привозе: сушеные грибы
Одесский Привоз, торговцы зеленью

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-40 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливы – 40-60 грн;
  • виноград – 70-90 грн;
  • хурма – 90-180 грн
  • мандарины – 65-100 грн;
  • апельсины – 60-110 грн.
Гранаты на Привозе
Привоз: хурма и лимоны
На Привозе, овощной корпус
Фрукты на ноябрьском Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 160-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.
Яйца на Привозе
На Привозе: творог и брыеза
Привоз: в молочном корпусе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на ноябрьском Привозе: под дождиком – за салом.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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