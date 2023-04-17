Одесский переулок Ляпунова будет закрыт для проезда до лета

В Одессе продлили ограничение на движение транспорта по переулку Ляпунова в центре города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По информации Департамента городского хозяйства Одесского горсовета, указанный переулок (в пределах дома №12) будет закрыт для проезда до 1 июня 2023 года.

Напомним, ранее проезд по переулку Ляпунова ограничивали с 13 февраля по 13 марта текущего года. Причина – аварийное состояние фасада жилого дома, ремонт которого не успели закончить к марту.

А о том, в каком состоянии пребывает этот дом сейчас и что здесь изменилось с февраля, «Одесская жизнь» расскажет уже завтра.

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