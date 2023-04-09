Кто сейчас самые богатые люди в Украине и мире?

Традиционно, списки долларовых миллиардеров и размер их состояний, публикует экономический журнал Forbes. Недавно издание представило новый список, актуальный на начало 2023 года.

В самый свежий рейтинг миллиардеров от Forbes попали пять представителей Украины (или шесть, если считать Игоря Коломойского). Об этом сообщается на сайте этого делового издания.

Самые богатые украинцы-2023

Список самых богатых украинцев на начало 2023 года выглядит так:

Лидер среди украинских богачей не поменялся. Самое большое состояние по-прежнему принадлежит Ринату Ахметову, чей основной актив СКМ владеет такими компаниями как ДТЭК, «Метинвест», HarvEast. Его состояние оценили в 5,7 миллиардов американских долларов. В мировом рейтинге это 445 место. За ринатом Ахметовым следует Виктор Пинчук (Interpipe, PinchukArtCenter Starlight Media), чьи активы оцениваются в 2,1 миллиарда долларов США. В мире это соответствует 1434-му месту. Третье место украинского рейтинга и 2020-е мирового с состоянием в $1,4 миллиардов досталось партнеру Ахметова в металлургическом бизнесе Вадиму Новинскому (Smart Holding). Интересно, что спонсор и сторонник УПЦ МП попал под санкции СНБО и сейчас находится за границей. Близко к новинскому с состоянием в в $1,3 миллиардов расположился Константин Жеваго (Ferrexpo), который в мировом списке на 2133-м месте. 27 декабря его задержали во Франции по запросу украинской стороны. Жеваго подозревают в растрате средств банка «Финансы и кредит». Но выдать жеваго Украине Франция отказалась. На пятом месте рейтинга совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов. Со своим состоянием в 1,1 миллиарда долларов во всемирном рейтинге богачей он на 2405-м месте.

Попал в рейтинг Форбс и Игорь Коломойский. Его состояние сейчас оценивают в 1 миллиард долларов. Но теперь в списке миллиардеров Коломойский значится представителем Израиля, а не Украины. Напомним, что в прошлом, 2022 году, СМИ публиковали новость о том, что Коломойского лишили украинского гражданства. Но ни он сам, ни власти Украины, эту новость не подтвердили и не опровергли.

Богатейшие люди мира на начало 2023 года

Первый раз самым богатым человеком на земле стал Бернар Арно, который руководит компанией LVMH (владеет модными брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon и другими). Его состояние — $211 млрд. На втором месте руководитель Tesla (электромобили) Илон Маск, год назад бывший на первом месте. Его капитал сейчас — $180 млрд. На третьем месте основатель Amazon (онлайн торговля) Джеффу Безосу. Его состояние — $114 млрд. Четвертую строчку занял основатель Oracle (информационные технологии) Ларри Эллисон, чье состояние оценено в $107 млрд. Пятерку лидеров замыкает глава Berkshire Hathaway (финансовые инвестиции) Уоррен Баффет. Его состояние — $106 млрд. Основатель Microsoft (программное обеспечение) Билл Гейтс опустился с четвертого на шестое место с состоянием в $104 млрд. Бывший мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд). Самый богатый миллиардер Мексики Карлос Слим (мобильная связь)($93 млрд). Индиец Мукеш Амбани (его предприятия работают в разных сферах) ($83,4 млрд) Сооснователь Microsoft (программное обеспечение) Стив Балмер ($80,7 млрд).

Богатейшей женщиной мира по версии Forbes стала совладелица L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Состояние ее семьи Forbes оценил в $80,5 млрд, это 11-е место в общем рейтинге.

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