Нобелевская премия мира: что с ней не так и почему ее не получил Зеленский

Нобелевский комитет объявил результаты Премии мира. Ее подели представители Украины, россии и Беларуси. Прогнозы о присуждении премии украинскому президенту не сбылись.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали представители Украины, России и Беларуси. Ее получат украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация «Мемориал».

В Украине итогами премии недовольны. Ведь Беларусь и россия ведут войну против нашей страны. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Твиттере следующее:

У Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова «мир», если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни русские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто «супер».

Ранее неофициально заявлялось, что обладателем Нобелевской премии мира в 2022 должен стать президент Украины Владимир Зеленский. Но на самом деле не известно даже, был ли он в числе номинантов.

Медиа-эксперт Сергей Чернявский пояснил, что устав Нобелевского фонда ограничивает раскрытие информации о номинациях публично или в частном порядке в течение 50 лет. Ограничение касается номинантов и номинаторов.

Что касается самой процедуры подачи кандидатов – это должно быть сделано до 31 января текущего года. Но кандидатуры Владимира Зеленского на премию мира и Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе подавали уже в марте. При этом те, кто их номинировал, просили у Нобелевского комитета сделать исключение для украинских кандидатов и принять заявки позже.

Как видим, либо исключения не было сделано, либо сами кандидатуры Зеленского и Жадана не были выбраны победителями. Впрочем, вероятен именно первый вариант – кандидатуры украинцев были поданы слишком поздно. В этом случае и Владимир Зеленский и Сергей Жадан могут претендовать на Нобелевскую премию, каждый в своей номинации, уже в следующем году.