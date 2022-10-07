Новости Одессы и Одесской области

Нобелевская премия мира: что с ней не так и почему ее не получил Зеленский

Нобелевская премия мира: что с ней не так и почему ее не получил Зеленский

Нобелевский комитет объявил результаты Премии мира. Ее подели представители Украины, россии и Беларуси. Прогнозы о присуждении премии украинскому президенту не сбылись.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали представители Украины, России и Беларуси. Ее получат украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация «Мемориал».

В Украине итогами премии недовольны. Ведь Беларусь и россия ведут войну против нашей страны. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Твиттере следующее:

У Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова «мир», если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни русские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто «супер».

Ранее неофициально заявлялось, что обладателем Нобелевской премии мира в 2022 должен стать президент Украины Владимир Зеленский. Но на самом деле не известно даже, был ли он в числе номинантов.

Медиа-эксперт Сергей Чернявский пояснил, что устав Нобелевского фонда ограничивает раскрытие информации о номинациях публично или в частном порядке в течение 50 лет. Ограничение касается номинантов и номинаторов.

Что касается самой процедуры подачи кандидатов – это должно быть сделано до 31 января текущего года. Но кандидатуры Владимира Зеленского на премию мира и Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе подавали уже в марте. При этом те, кто их номинировал, просили у Нобелевского комитета сделать исключение для украинских кандидатов и принять заявки позже.

Как видим, либо исключения не было сделано, либо сами кандидатуры Зеленского и Жадана не были выбраны победителями. Впрочем, вероятен именно первый вариант – кандидатуры украинцев были поданы слишком поздно. В этом случае и Владимир Зеленский и Сергей Жадан могут претендовать на Нобелевскую премию, каждый в своей номинации, уже в следующем году.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить