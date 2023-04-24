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Сотрудничество библиотек Одессы и Ливерпуля засвидетельствует король Британии

Сотрудничество библиотек Одессы и Ливерпуля засвидетельствует король Британии

26 апреля 2023 года в Ливерпуле произойдет беспрецедентное событие. Король Великобритании Чарльз III своей подписью засвидетельствует меморандум о сотрудничестве Одесской библиотеки им. Грушевского и Центральной библиотекой Ливерпуля.

Как сообщает BBC, в рамках своего визита в город король и королева-консорт Камилла посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить ее побратимство с украинской публичной библиотекой – Региональной научной библиотекой в Одессе.

Речь идет об Одесская областная универсальная научная библиотека им. М. С. Грушевского.

Заключение меморандума является инициативой украинки Вероники Ясинской, которая поселилась в Ливерпуле после того, как в прошлом году она вынуждена была покинуть Украину из-за российского вторжения.

Она пояснила, что Центральная библиотека Ливерпуля стала местом, в которое хотелось пригласить как можно больше украинцев. Чтобы у каждого была возможность получить новый опыт, ознакомиться и почувствовать современную концепцию библиотеки как открытого пространства для всех желающих и найти книгу на родном языке.

А исполнительный директор БФ «Библиотечная страна» Люсьена Шум так прокомментировала это событие:

«Библиотеки Украины во время войны предоставляют много разнообразных услуг и поддерживают общины в их неотложных нуждах. Они становятся гуманитарными центрами, хранилищами, местами для реализации волонтерских инициатив, ну и, конечно, остаются читальнями”.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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