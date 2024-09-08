Одесский академический театр кукол открыл театральный сезон спектаклем «Путь в Вифлеем» (фото)

Спектакль – для всех: и для малышей, и для взрослых. Рождественская история в начале сентября? Да! Ведь это наш Кукольный театр, где возможно все. К тому же эта живая сказка-притча не просто волшебная, но еще и вечная…

Живет себе добрый Ослик, много работает, а хозяин его не любит. И кажется Ослику, что вообще никто его не любит в этом мире. Но есть у него мечта – стать звездой. Но мечта – «это такое», как кажется нашему герою. Пока не встречает он Звезду, которая открывает ему великую тайну: так не бывает, что тебя никто не любит, потому что Бог любит всех. А чтобы мечта сбылась, нужно пройти свой путь.

«Путь в Вифлеем» не так уж прост. Встретятся на нем много приключений – веселых и тяжких, необычных и волшебных.

Сугубо Рождественская история… Маленький Иисус, Дева Мария, Иосиф… И вы же, конечно, знаете, что нашего маленького Ослика выбрала сама Судьба, чтобы спасти маленького Иисуса и его родителей от царя Ирода…

Да, это история о великом чуде. Но ведь это еще и чисто философская исповедь – со слезами на глазах зрителей, потому что она о главном: Любовь и Мир и такой непростой путь к ним.

А путь у каждого свой. Ведь не один Ослик отправляется в путешествие… Вот только цели у каждого разные.

«На пути к Вифлеему Ослика ждут удивительные встречи и приключения, благодаря которым он поймет, что ничего в этом мире не бывает случайным, и что главный путь, который каждый из нас должен выбрать в этой жизни – это Путь Добра», – отмечают авторы и исполнители Театра кукол.

О, как оживают под руководством мастеров куклы на сцене! Как, затаив дыхание, присматривается и прислушивается зритель к действу!

«Этот спектакль подарит зрителям настоящее рождественское настроение уже в сентябре», – рассказывают в театре.

Добавим: спектакль дарит не только рождественское настроение, но и переосмысление всего, что происходит на нашем жизненном пути. Ведь у каждого свой «Путь в Вифлеем», к звездам, к осуществлению желаний. А еще – к поиску Любви в собственной душе…

Автор пьесы – Сергей Ковалев

Режиссер-постановщик – заслуженный артист Украины Александр Куцик

Художница-постановщица – Людмила Скитович

Действующие лица и исполнители:

Ослик – заслуженный артист Украины Иван Цуркан;

Хозяин – Андрей Кулишов;

Звезда, Мария – заслуженная артистка Украины Ольга Чабан;

Поросенок, Крот – Евгения Есьман;

Лев, Черт, Обезьяна, Иосиф – Игорь Цеглинский.

Спектакль для зрителей от 4 лет.

Фото – пресс-служба Одесского академического театра кукол