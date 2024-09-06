Новости Одессы и Одесской области

Цены на Привозе 6 сентября: что подорожало, что подешевело?

Цены на Привозе 6 сентября: что подорожало, что подешевело?

Осень заглянула на Привоз первыми «настоящими» ливнями. У многих выглядывают из пакетов-сумок зонтики – на всякий случай… Что там с настроением и ценами?

«Здесь надо на целый день «поселиться»

– Ну что там в связи с осенью и ливнями подорожало, что подешевело? – спрашивает женщина громко рядом с лотками с овощами-фруктами.

Продавцы почему-то не отвечают: мол, цены перед вами. А вот потенциальный покупатель сразу реагирует:

– Подорожало все!..

Привоз в первые дни сентября

***
Да нет, далеко не все. Цены на что-то упали, на что-то повысились.

– Надо побегать, чтобы выяснить ситуацию и найти то, что подешевле. Но никто бегать не хочет. А Привоз – это такое место, где никогда нельзя покупать сразу. Надо ходить, искать… Меня этому еще в детстве учили, – рассказывает пожилая женщина, выбирая «синие»…

Одесский Привоз: крытый корпус

– Ага, я так поняла, что здесь нужно на целый день «поселиться»… А когда времени не хватает?.. – отвечает ей другая, но синие берет там, где услышала рассказ знатока.

Овощи на Привозе в начале сентября

Делаю «дежурный» вывод: поход на Привоз у каждого имеет свои традиции. Так что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Продавщица овощей на Привозе в Одессе, 2024 г.

  • картофель – 25-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 20-70 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 30-40 грн;
  • огурцы – 40-70 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • баклажаны – 25-35 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • чеснок – 110-140 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • кукуруза (за один кочан) — 5-15 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.

Женщина покупает овощи на Привозе, 2024 г.

Кстати, напомним: В Одессе деколонизировали Привоз

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Арбузы и овощи на Привозе

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 30-50 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 60-80 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики — 35-65 грн;
  • сливы – 30-50 грн;
  • абрикосы – 45-80 грн;
  • арбузы – 10-20 грн;
  • дыни – 25-40 грн;
  • виноград — 45-75 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цены на яйца на Привозе в начале осени

  • яйца (десяток) – 25-70 грн;
  • брынза – 150-220 грн;
  • творог – 80-100 грн.

На Привозе: молочный корпус

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясной корпус одесского Привоза, сентябрь 2024

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе, сентябрь 2024

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 60-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в конце лета: «сначала прогуляемся, потом – за продуктами».

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua