Цены на Привозе 6 сентября: что подорожало, что подешевело?

Осень заглянула на Привоз первыми «настоящими» ливнями. У многих выглядывают из пакетов-сумок зонтики – на всякий случай… Что там с настроением и ценами?
«Здесь надо на целый день «поселиться»
– Ну что там в связи с осенью и ливнями подорожало, что подешевело? – спрашивает женщина громко рядом с лотками с овощами-фруктами.
Продавцы почему-то не отвечают: мол, цены перед вами. А вот потенциальный покупатель сразу реагирует:
– Подорожало все!..
***
Да нет, далеко не все. Цены на что-то упали, на что-то повысились.
– Надо побегать, чтобы выяснить ситуацию и найти то, что подешевле. Но никто бегать не хочет. А Привоз – это такое место, где никогда нельзя покупать сразу. Надо ходить, искать… Меня этому еще в детстве учили, – рассказывает пожилая женщина, выбирая «синие»…
– Ага, я так поняла, что здесь нужно на целый день «поселиться»… А когда времени не хватает?.. – отвечает ей другая, но синие берет там, где услышала рассказ знатока.
Делаю «дежурный» вывод: поход на Привоз у каждого имеет свои традиции. Так что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 20-70 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 30-40 грн;
- огурцы – 40-70 грн;
- сладкий перец – 30-60 грн;
- баклажаны – 25-35 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- чеснок – 110-140 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- кукуруза (за один кочан) — 5-15 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Кстати, напомним: В Одессе деколонизировали Привоз
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 30-50 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 60-80 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики — 35-65 грн;
- сливы – 30-50 грн;
- абрикосы – 45-80 грн;
- арбузы – 10-20 грн;
- дыни – 25-40 грн;
- виноград — 45-75 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-70 грн;
- брынза – 150-220 грн;
- творог – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 200-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 60-120 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в конце лета: «сначала прогуляемся, потом – за продуктами».
Фото автора