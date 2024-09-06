Цены на Привозе 6 сентября: что подорожало, что подешевело?

«Здесь надо на целый день «поселиться»

– Ну что там в связи с осенью и ливнями подорожало, что подешевело? – спрашивает женщина громко рядом с лотками с овощами-фруктами.

Продавцы почему-то не отвечают: мол, цены перед вами. А вот потенциальный покупатель сразу реагирует:

– Подорожало все!..

***

Да нет, далеко не все. Цены на что-то упали, на что-то повысились.

– Надо побегать, чтобы выяснить ситуацию и найти то, что подешевле. Но никто бегать не хочет. А Привоз – это такое место, где никогда нельзя покупать сразу. Надо ходить, искать… Меня этому еще в детстве учили, – рассказывает пожилая женщина, выбирая «синие»…

– Ага, я так поняла, что здесь нужно на целый день «поселиться»… А когда времени не хватает?.. – отвечает ей другая, но синие берет там, где услышала рассказ знатока.

Делаю «дежурный» вывод: поход на Привоз у каждого имеет свои традиции. Так что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 20-70 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 30-40 грн;

огурцы – 40-70 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

баклажаны – 25-35 грн;

капуста – 30-40 грн;

чеснок – 110-140 грн;

морковь – 25-35 грн;

кукуруза (за один кочан) — 5-15 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 30-50 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 60-80 грн;

малина – 90-120 грн;

персики — 35-65 грн;

сливы – 30-50 грн;

абрикосы – 45-80 грн;

арбузы – 10-20 грн;

дыни – 25-40 грн;

виноград — 45-75 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-70 грн;

брынза – 150-220 грн;

творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 200-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 60-120 грн.

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