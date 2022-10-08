Изменят ли ход войны «липовые» референдумы и заявка на вступление Украины в НАТО?

«Специальную военную операцию» в Украине кремлевский диктатор задумывал как «маленькую победоносную войну». Но блицкрига не получилось. Профессионализм, волю к победе украинских воинов путин, мягко говоря, недооценил. Потому в конце сентября в рф была объявлена частичная мобилизация. А еще, в агонии, в спешном порядке «официально» были аннексированы ранее оккупированные рашистами украинские территории. Изменит ли это ход войны, разбиралась «Одесская жизнь».

Что будет после «липовых» референдумов?

В конце сентября на части оккупированных рашистами территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей были организованы фейковые референдумы. А 30 сентября путин заявил об их присоединении к россии.

Страны Евросоюза и НАТО сразу расценили незаконные референдумы кремля как «посягательство на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины», а также выступили за введение дополнительных ограничительных мер против россии. В частности, премьер Великобритании Лиз Трасс пообещала, что ее государство будет поставлять столько вооружения Украине, сколько ей потребуется.

Решение кремля об аннексии украинских земель ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит все свои территории военным путем, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. И действия нашей страны «зависят не столько от того, что думает или хочет рф, сколько от военного потенциала, который имеет Украина».

Фактически же нашим ответом на аннексию стало окружение российских войск под Лиманом и продолжение освобождения оккупированных территорий.

Смогут ли рашисты захватить Одессу

По некоторым данным, после проведения мобилизации кремль надеется продвинуться вглубь Украины, захватив ключевые города – в том числе Одессу.

Вместе с тем военные эксперты считают, что такие планы, мягко говоря, не соответствуют сегодняшнему положению россии на фронте. Скорее всего, полагают аналитики, 300 тысяч мобилизованных солдат рф будет достаточно только для того, чтобы замедлить контрнаступление Украины.

В том, что у россиян нет шансов захватить Одессу, уверен спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, риск морской десантной операции остается – ведь есть Черноморский флот рф. Но десантная операция должна быть обеспечена с суши или с воздуха. На суше продвижения врага нет – наоборот, на южном направлении, хоть и медленно, но наступают ВСУ.

Украина войдет в НАТО?

Перед аннексией наших территорий путин призвал власти Украины сесть за стол переговоров. В ответ президент Зеленский заявил, что Киев, если когда-то и решит вступить в диалог с москвой, то уж точно не с путиным, и объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Процесс этот может занять некоторое время. Но главное – нам необходимо согласие всех стран-участниц. На сегодняшний день их 30. Пока что нас поддержали 10 государств-членов НАТО: Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния, Словакия, Канада.

Вместе с тем Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в отношении Украины союзники, в первую очередь, сосредоточены на военной помощи – здесь и сейчас.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО. В то же время, заверил президент Джо Байден, Вашингтон будет следовать нынешним курсом в поддержке Украины.

Зачем оркам мобилизация?

Практически сразу после отступления оккупантов в Харьковской области, путин объявил у себя мобилизацию. Ведь теперь даже рашистам стало ясно – из-за боевых потерь им катастрофически не хватает личного состава. И российское руководство, судя по всему, испугалось, что контрнаступление ВСУ может с таким же успехом пройти в Запорожской и Херсонской областях. Чтобы спасти положение, в рашистскую армию решили призвать 300 тысяч человек.

– Этого резерва может быть достаточно, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери россиян, хотя даже об этом нельзя с уверенностью говорить, – отмечают в Институте изучения войны.

Повлияет ли мобилизация на развитие событий?

– Есть один нюанс: это не стрелковая война, а война тяжелой артиллерии, бронетехники и РСЗО, – отмечает Михаил Подоляк. – В связи с этим люди в россии нужны, чтобы заткнуть бреши в обороне и ждать, пока их будут перемалывать химарсами и прочим.

На ход войны мобилизация особо не повлияет, говорят эксперты.

«Есть ли разница для ракеты HIMARS или снаряда M777, сколько в точке прицеливания находится российских оккупантов – три или триста?», – объясняет военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Вместе с тем в МВД Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в рф могут призвать только 40-50 тысяч резервистов. Просто экипировки не хватает.

В британской разведке считают, что из-за логистических и административных проблем в течение месяцев призывники будут оставаться небоеспособными, а многие из них будут отправлены на фронт с минимальной подготовкой. Соответственно – это приведет к большим потерям у россиян.

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Карикатура Евгении Олейник, фото Lenta.ua и «Украинской правды»