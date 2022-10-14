Оружие Победы: чем воюют с оккупантами наши защитники?

После нападения рф нам пришлось мобилизовать весь свой оружейный потенциал. Для защиты нашей страны в ход идет все: от еще советских экземпляров до поставляемой государствами-партнерами военной помощи.

Сегодня каждая единица боевой техники — это необходимая составляющая как оборонных мероприятий, так и, конечно, наступательного потенциала. С экранов телевизоров, из постов в интернете и газетных статей все чаще «звучат» уже знакомые, но все еще не совсем понятные названия боевой техники, которую успешно применяют наши украинские защитники. «Байрактары», «джавелины», «хаймарсы», «пионы», «стугны», «нептуны» — все они помогают нашим защитникам приближать победу над врагом. «Одесская жизнь» решила рассказать, чем воюет с оккупантами украинская армия.

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

ПТРК «Стугна-П»

Противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» разработан государственным киевским конструкторским бюро «Луч». Работает по лазерному наведению — это означает, что оператор должен лазерной указкой вести ракету к цели на протяжении всего пути к ней. Скорость полета ракеты — 200 м/с. Может уничтожать вражескую технику на расстоянии до пяти километров. При этом управляющий ракетой оператор может находится на расстоянии от пусковой установки, что увеличивает его безопасность. Наши десантники с помощью «Стугны» даже сбили два вражеских вертолета.

ЗРК «С-300»

Все воздушные тревоги без прилетов ракет — во многом заслуга именно зенитно-ракетного комплекса «С-300». Это основа нашей противовоздушной обороны. «С-300» доказал свою эффективность с первых дней российского вторжения в Украину против авиации и ракет врага. Его дальность составляет 40 километров. Уничтоженные БПЛА, вертолеты, самолеты, крылатые и даже баллистические ракеты врага — это также работа ЗРК «С-300».

Самоходная пушка «Пион»

«Пион» – самое мощное и дальнобойное артиллерийское орудие в ВСУ (калибр 203 мм, длина снаряда 1 метр, вес 110 килограмм). Их снаряды поражают любую цель на расстоянии до 50 километров. Уничтоженные российские колонны или артиллерийские позиции — это зачастую результат работы именно «пионов».

Береговой ракетный комплекс «Нептун»

Эта отечественная разработка КБ «Луч» — наша гордость. Ракета комплекса на скорости 900 км/ч и на дистанции 280 километров легко маневрирует на сверхмалых высотах. Именно этот комплекс уничтожил флагман флота рф — ракетный крейсер «Москва».

Танк БМ «Булат»

«Булат» — продвинутая модификация основного танка украинской армии Т-64. Разработкой занимались в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова. После модернизации танк получил динамическую защиту «Нож», усиленное пассивное бронирование, возможность действовать ночью и более точно прицеливаться.

Орудие — 125 мм, боекомплект — 36 снарядов, максимальная скорость — 60,5 км/ч, дальность хода — 500 километров. Экипаж — три человека.

Бронеавтомобиль «Козак-2М»

Бронированная колесная машина «Козак-2М» — творение компании НПО «Практика». В Минобороны Украины его называют «компактным БТРом». Корпус броневика — без рамы с полностью независимой подвеской. Это позволяет повысить проходимость машины и снизить общую высоту. Состоит на вооружении в разных видах войск украинской армии, включая подразделения спецназначения. Неоднократно доказывал свою эффективность по защите экипажа при подрывах.

Автомат «Малюк»

Это глубокая переработка автомата Калашникова по компоновке bullpup — магазин автомата находится за спусковым механизмом. В ходе переделки автомат оснастили планкой Пикатинни, новой пистолетной рукояткой. Также автомат одинаково удобно использовать как левше, так и правше.

ПОМОЩЬ СОЮЗНИКОВ

«Байрактар» (Bayraktar)/Турция

Это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летающий аппарат (БПЛА). Дословно с турецкого переводится как «знаменосец».

В наличии у «Байрактара» 4 управляемых боеприпаса на подвеске. БПЛА может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 километров.

«Байрактар» сыграл важную роль в замедлении и отражении российского вторжения в Украину. Он использовался для определения целей, корректировки огня артиллерии, обеспечения поддержки с воздуха, уничтожения колонн снабжения и российских систем ПВО.

Так, в начале мая 2022 года, в ходе атаки ВСУ на остров Змеиный, с помощью «байрактаров» были уничтожены четыре патрульных катера «Раптор», десантный катер «Серна», три системы ПВО, командный пункт, склад боеприпасов на острове, а также транспортный вертолет Ми-8 во время выгрузки российского десанта.

«Джавелин» (Javelin)/США

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА).

Его главная особенность – от оператора не требуется точно прицеливаться. Достаточно направить ПТРК в сторону цели, и нажать пуск. Дальше умная ракета все сделает сама. Из 100 выстрелов «Джавелином», 95 попадают в цель.

К 14 апреля 2022 года Украине передали более 5500 установок. Широко используется в ходе войны в Украине: только за первый месяц войны число уничтоженных с помощью «джавелинов» российских танков оценивается в несколько сотен, российских бронемашин — 280.

«Хаймарс» (HIMARS)/США

«Химарс» — это реактивная система залпового огня (РСЗО) на базе грузовика. На пусковой установке может быть либо шесть управляемых реактивных снарядов (до 90 километров) GMLRS с GPS-наведением, либо одна управляемая ракета малой дальности ATACMS класса «земля-земля» с дальностью до 300 километров.

С помощью «химарсов» украинская армия, по самым скромным данным, уничтожила более 400 российских целей, среди которых оружейные склады и командные центры, мосты, коммуникационные центры и склады с горючим. В Харьковской и Херсонской контрнаступательных операциях эти РСЗО стали использовать для уничтожения скоплений вражеских войск и техники.

«Гепард» (Gepard)/Германия

Зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард» — это эффективное оружие, которое также обладает значительным сдерживающим эффектом, например, для защиты критической инфраструктуры. Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии от 100 метров до четырех километров и на высотах до трех километров, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров. «Гепард» может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту.

«Гарпун» (Harpoon)/Великобритания

Противокорабельные ракеты «Гарпун» — это ключевое оружие, которое защищает украинское побережье. Дальность полета «Гарпунов» составляет от 120 до 280 километров. По некоторым оценкам, это самая успешная противокорабельная ракета в мире.

Еще летом в акватории Черного моря Вооруженные силы Украины потопили российское судно обеспечения буксир «Василий Бех» с помощью «Гарпуна». Российские системы ПВО не эффективны против этих ракет, что и заставило, по мнению ряда экспертов, флот рф отойти от берегов Одессы.

Авиацию пока ждем

На сегодняшний день, по официальным данным, в Украинской армии используется авиация советского образца: бомбардировщики Су-25, истребители Су-24, МиГ-29, Су-27. Именно самолеты МиГ-29, являющиеся истребителями четвертого поколения, согласилась передать Украине Польша.