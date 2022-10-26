ЭКСПО-2030 и Нью-Васюки по одесски

Одесситам тоже представили впечатляющий архитектурный проект. Правда, если звезды сойдутся, воплощать в жизнь его начнут к 2030 году – к открытию EXPO-2030 «Возрождение. Технологии. Будущее». Условием для участия во всемирной выставке является наличие удобной локации. И в Одессе не нашли лучшей, чем… поля орошения.

Территория эта, пользующаяся зловещей славой, городские власти притягивает, словно магнит. И жилкомплекс там собирались возводить, и парк разбивать, и чуть ли не Диснейленд устраивать, и даже… космодром строить. Нечего почти тысяче гектаров да почти в центре города бесполезно простаивать. И где ж еще строить, как ни на болотистой почве, за двести лет основательно пропитанной нечистотами со всего города, отходами лакокраски и нефтеперерабатывающего завода.

Только вот инвесторов для воплощения в жизнь всех этих грандиозных проектов почему-то не находилось. Но тут ЭКСПО-2030 подвернулось. И наш город решил побороться за право принимать всемирную выставку на своей территории. Правда, Рим еще согласен ЭКСПО-2030 к себе пригласить. Но амбиций у Одессы, провозгласившей себя «маленьким Парижем» – о чем, кстати, парижане не подозревают, – не занимать. Тем более что одно из условий организаторов выставки – решение проблем экологии в городах, где ее планируют проводить. Вот тут-то в очередной раз и решили поля орошения окультурить. Может, под ЭКСПО-2030 и инвесторы найдутся для возведения очередных Нью-Васюков с ресторанами, отелями, автомагистралями и даже воздушным трамваем от аэропорта и вокзала.

Одесситы любят свой город, и, конечно, хочется верить в чудеса. Вот только любопытно узнать: а осушение болота в проекте предусматривается? А песок для строительных работ тут же брать будут? Пропустивший через себя «отходы» всех поколений одесситов? И, конечно же, необходимо включить в проект реконструкцию Хаджибейской дамбы, много лет угрожающей не выдержать очередного «стихийного бедствия». Окажутся тогда эти самые поля орошения под водой.

Да и от самого Хаджибея дустом попахивает. Рыбку же, пойманную там, если рискнете ее попробовать, пару дней в соленой воде вымачивать требуется. А вдруг кому из участников ЭКСПО порыбачить вздумается? Может, свежую рыбу к международной выставке в лиман запустят?

Конечно, для Одессы принять ЭКСПО-2030 – это уникальный шанс привлечь самые современные технологии, крупнейших инвесторов со всего мира для развития города и страны. И какой же одессит будет против этого? Но почему же не выбрать для ЭКСПО-городка другое место? Вот Пересыпь, например. Она и до войны выглядела, как будто после бомбежки.

Читайте также:

Вероника Полищук