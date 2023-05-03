Голосование о переименовании: чем завершилось и где мы теперь будем жить

За последние несколько лет многие улицы Одессы сменили свои названия. Изменения проходили в рамках политики декоммунизации. А во время войны город еще активней избавляется от наследия российского и коммунистического прошлого. Участвовать в процессе переименования одесских топонимов имеют право все одесситы. Насколько это реально на самом деле, и как проходило голосование за переименование районов города, выясняла «Одесская жизнь».

Кто из одесситов могут голосовать за переименование

На недавнем заседании историко-топонимической комиссии Одесского горсовета было согласовано переименование десятков названий одесских улиц, переулков, парков и скверов. И в первую очередь – двух районов нашего города: Суворовского и Малиновского.

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Проголосовать за переименования пригласили всех жителей Одессы – путем электронного опроса. Для участия в нем требуется создать свой личный онлайн-кабинет на вебпортале Одесского горсовета «Социально активный гражданин» citizen.omr.gov.ua в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

Казалось бы, все просто – большинство одесситов без труда создают такие кабинеты на сайтах поставщиков коммунальных услуг. Вот только почему-то в голосовании из, практически, миллионного населения Одессы приняли участие всего лишь 5617 человек. Неужели одесситам без разницы, как будут называться улицы, скверы, районы родного города?

Ответить на этот вопрос несложно, если ознакомиться с правилами голосования. Оказывается, для создания личного кабинета на вебпортале горсовета необходима регистрация социально активного гражданина с использованием его электронной подписи. А многие ли одесситы ее имеют? Получить, конечно, электронную подпись можно. И даже бесплатно. Но для этого надо пройти множество бюрократических процедур. Согласитесь, у многих на это ни насущной потребности нет, ни свободного времени.

Вот и получается, что половина жителей Одессы лишена возможности высказать свое мнение по поводу новых названий топонимических объектов родного города.

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Только один вариант для голосования

К тому же, в выборе новых названий для городских районов одесситы топонимической комиссией были поставлены в жесткие рамки: Суворовский район переименовываем в «Пересыпский», Малиновский – в «Хаджибеевский». Как будто нет других имен?!

Вероятно, и по этой причине особой активности в голосовании одесситы не проявили. Но за несколько дней до окончания голосования вдруг спохватились – а в каких районах жить будем? И в социальных сетях появились новые альтернативные варианты названий топонимов.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов, например, предложил переименовать Суворовский район в «Николаевский». Его поддержал народный депутат Украины, одессит Александр Горенюк.

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— Это — о благодарности Николаеву и Николаевской области, которые стеной стоят за Одессу. Мы всегда должны помнить их смелость и благодарить. Наши дети должны это знать, — убежден нардеп.

Новые варианты имен предложили и для Малиновского района: «Степной» и «Молдаванский». Хотя, по мнению члена топонимической комиссии Александра Бабича, название «Хаджибеевский» — самое лучшее. А хорошо оно тем, что привносит на карту Одессы ее первое название – имя населенного пункта, на месте которого потом был построен наш город.

В то же время, на улицах Суворовского и Малиновского районов появились листовки с призывом голосовать «против» их переименования. Якобы, в таком случае городские власти будут вынуждены предложить другие названия.

Почему отложили переименование двух районов Одессы

29 апреля голосование за новые имена для Малиновского и Суворовского районов завершилось.

В вопросе о переименовании Малиновского района в Хаджибеевский «за» высказались 2753 человека (59,1% принявших участие в опросе), «против» – 1905 (40,9%).

В Суворовском районе «за» его переименование в «Пересыпский» отдали голоса 2782 человек (49,5%), «против» – 2835 (50,5%). Вариант «против» на 10% обошел вариант «за». То есть, Суворовский район «Пересыпским» стать не должен.

Вместе с тем Петр Обухов назвал предложенное мэрией голосование манипулятивным. И заверил, что внесет на ближайшую сессию горсовета, которая должна состояться 3 мая, вопрос переименования Суворовского района в «Николаевский». Если депутаты поддержат эту идею, то она также будет вынесена на онлайн-голосование. На этой же сессии должны были утвердить и новое название Малиновского района.

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Переименование отложили депутаты

— Члены историко-топонимической комиссии не захотели пропускать документ на сессию, мотивируя тем, что вопрос нужно проработать более вдумчиво, — рассказал Петр Обухов. — В частности, по Хаджибеевскому району было отмечено, что он находится совсем не там, где расположены лиман и Хаджибеевская дорога. Это привнесет путаницу.

В результате — историко-топонимическая комиссия решила на своем очередном заседании предложить одесситам пять-семь новых вариантов названий. А затем – вновь объявят онлайн-голосование.

Сколько улиц будет переименовано

Впереди у одесситов переименования еще порядка 200 городских улиц, парков и скверов. И очень важно вдумчиво и взвешенно отнестись к этому вопросу. Сохранить уникальное, богатое и разнообразное культурно-историческое наследие любимого города и в то же время избавить его от имперско-совдеповской шелухи.

— В течение последнего года мы часто меж собой с коллегами спрашиваем себя: «А что теперь рассказывать?», – делится экскурсовод Виолетта Дидук. – Если коротко, мой ответ таков – рассказывать правду. И для этого совершенно не обязательно вычеркивать Ильфа и Петрова, Утесова и Олешу. Может, интересней исследовать реальные биографии реальных людей? Может, как раз стоит изучать тех же Ильфа и Петрова с точки зрения того, почему они не могли состояться, как писатели в Одессе? А куда исчез талант одесской поэтессы Веры Инбер? А он был пожертвован системе как расплата за родственную связь с Троцким – врагом номер один товарища Сталина. И второй аспект. Так случилось, что мы вынужден доказывать, что Одесса – украинский город. И здесь наблюдается интересная ситуация. Все упоминания украинского присутствия в Одессе – таблички, памятники – расположены как можно дальше от туристического центра. Вот в этом, мне кажется, должна быть проведена активная работа: вернуть или ввести в городское пространство имена и события, которые в свое время не вписались в имперский наратив и были вытеснены на периферию или просто стерты.

Одесситам сложно голосовать

В общем, казалось бы, очевидно — как будут называться улицы, районы, парки нашего города, должны решать сами одесситы. А с другой стороны, горожанам, судя по всему, в очередной раз предложат решить утомительный ребус «попробуй, проголосуй».

— Пытался я зарегистрироваться и голос отдать, — рассказывает неравнодушный одессит. — А дудки — не вышло. Я не понимаю — почему я должен при голосовании давать все свои пароли личного кабинета банка и карты, если у меня нет электронной подписи? Неужели чиновники горсовета голосуют только с компов горсовета?! Почему горсовет не мог приготовить листовки для голосования, куда народ писал бы ФИО, адрес? Можно и через телеграмм-каналы голосовать. И, в первую очередь, принимать во внимание мнение жителей районов, которые собираются переименовывать.

Хотелось бы, конечно, чтоб в горсовете услышали пожелания одесситов… Ну, а горожане должны таки доказать, что на самом деле они социально активные граждане. Если не все равно, в каком районе жить будем.