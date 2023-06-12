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Главные опасности Одесского побережья после подрыва ГЭС в Каховке

Главные опасности Одесского побережья после подрыва ГЭС в Каховке

Полицейские предупреждают об опасности посещения морского берега и купания в море. К берегам Одесской области прямо сейчас течением приносит разные предметы и вещи, среди которых и взрывоопасные. Паводковые потоки могут нести и ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

Грязная вода повысила риск заражения инфекциями

Предупреждение опубликовало Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.

В нем сказано, что в воде могут содержаться возбудители опасных инфекционных заболеваний.

Также одесситам советуют избегать стихийных рынков и удержаться от приобретения морепродуктов сомнительного происхождения. Их употребление может оказаться опасным.

Минная опасность многократно выросла

Надо учитывать и то, что прямо сейчас течением в море приносит разные типы мин и взрывоопасные предметы, которые в любой момент могут сдетонировать, и заботьтесь о своей безопасности.

В полиции вспомнили о прошлогоднем приказе (приказ Одесской ОВА от 16 июля 2022 г. № 16), который запрещает без специального разрешения находиться в пляжных зонах в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области.

Что делать, если вы обнаружили опасность

В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет, мину, тела людей или животных, увидели признаки присутствия в воде ядовитых или других опасных веществ – немедленно сообщайте ГСЧС по спецлинии «101» (телефон дежурной части: +38(048) 724 56 40) или полиции – «102» (телефон дежурной части: +38 (048) 779 40 61).

Еще в полиции просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдайте нормы и ограничения комендантского часа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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