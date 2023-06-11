Новости Одессы и Одесской области

Житель Одесчины принес домой найденную мину, приняв ее за газовый баллон

Житель Одесчины принес домой найденную мину, приняв ее за газовый баллон

На морское побережье Одесской области вновь вынесло опасные «сюрпризы» – две якорные речные мины принесло бурным потоком наводнения, спровоцированного подрывом россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Одну из таких мин житель прибрежного села обнаружил на берегу и принес к себе домой, приняв за газовый баллон. Но вскоре, заподозрив неладное, мужчина, спохватившись, вызвал пиротехников. Специалисты ГСЧС компетентно изъяли мину и обезвредили ее.

Еще одну опасную находку нашли военные во время наблюдения за побережьем почти в 100 км от предыдущей мины. Мину уничтожили путем контролируемого подрыва.

Эти случаи красноречиво свидетельствуют о чрезвычайной опасности побережья и прибрежных вод, а также недопустимости контакта с такими предметами, отмечают в военном командовании.

Ранее жителей Одессы и области предупреждали, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и что находиться в прибрежной зоне сейчас крайне опасно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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