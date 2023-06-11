Житель Одесчины принес домой найденную мину, приняв ее за газовый баллон

На морское побережье Одесской области вновь вынесло опасные «сюрпризы» – две якорные речные мины принесло бурным потоком наводнения, спровоцированного подрывом россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Одну из таких мин житель прибрежного села обнаружил на берегу и принес к себе домой, приняв за газовый баллон. Но вскоре, заподозрив неладное, мужчина, спохватившись, вызвал пиротехников. Специалисты ГСЧС компетентно изъяли мину и обезвредили ее.

Еще одну опасную находку нашли военные во время наблюдения за побережьем почти в 100 км от предыдущей мины. Мину уничтожили путем контролируемого подрыва.

Эти случаи красноречиво свидетельствуют о чрезвычайной опасности побережья и прибрежных вод, а также недопустимости контакта с такими предметами, отмечают в военном командовании.

Ранее жителей Одессы и области предупреждали, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и что находиться в прибрежной зоне сейчас крайне опасно.

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