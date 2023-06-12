Головні небезпеки Одеського узбережжя після підриву ГЕС у Каховці

Поліцейські попереджають про небезпеку відвідування морського берега та купання у морі. До берегів Одеської області прямо зараз течією приносить різні предмети та речі, серед яких вибухонебезпечні. Повеневі потоки можуть нести і отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.

Брудна вода підвищила ризик зараження інфекціями

Попередження опублікувало Головне управління Національної поліції України в Одеській області.

У ньому сказано, що у воді можуть утримуватися збудники небезпечних інфекційних захворювань.

Також одеситам радять уникати стихійних ринків і утриматися від придбання морепродуктів сумнівного походження. Їх вживання може виявитися небезпечним.

Мінна небезпека багаторазово зросла

Треба враховувати і те, що прямо зараз течією в морі приносить різні типи мін та вибухонебезпечні предмети, які в будь-який момент можуть здетонувати, і дбайте про свою безпеку.

У поліції згадали про минулорічний наказ (наказ Одеської ОВА від 16 липня 2022 р. № 16), який забороняє без спеціального дозволу перебувати в пляжних зонах у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області.

Що робити, якщо ви виявили небезпеку

У випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет, міну, тіла людей або тварин, побачили ознаки присутності у воді отруйних або інших небезпечних речовин – негайно повідомляйте ДСНС за спецлінією “101” (телефон чергової частини) : +38(048) 724 56 40) або поліції – “102” (телефон чергової частини: +38 (048) 779 40 61).

Ще в поліції просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуйтесь норм та обмежень комендантської години.

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