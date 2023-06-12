Новини Одеси та Одеської області

Головні небезпеки Одеського узбережжя після підриву ГЕС у Каховці

Головні небезпеки Одеського узбережжя після підриву ГЕС у Каховці

Поліцейські попереджають про небезпеку відвідування морського берега та купання у морі. До берегів Одеської області прямо зараз течією приносить різні предмети та речі, серед яких вибухонебезпечні. Повеневі потоки можуть нести і отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.

Брудна вода підвищила ризик зараження інфекціями

Попередження опублікувало Головне управління Національної поліції України в Одеській області.

У ньому сказано, що у воді можуть утримуватися збудники небезпечних інфекційних захворювань.

Також одеситам радять уникати стихійних ринків і утриматися від придбання морепродуктів сумнівного походження. Їх вживання може виявитися небезпечним.

Мінна небезпека багаторазово зросла

Треба враховувати і те, що прямо зараз течією в морі приносить різні типи мін та вибухонебезпечні предмети, які в будь-який момент можуть здетонувати, і дбайте про свою безпеку.

У поліції згадали про минулорічний наказ (наказ Одеської ОВА від 16 липня 2022 р. № 16), який забороняє без спеціального дозволу перебувати в пляжних зонах у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області.

Що робити, якщо ви виявили небезпеку

У випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет, міну, тіла людей або тварин, побачили ознаки присутності у воді отруйних або інших небезпечних речовин – негайно повідомляйте ДСНС за спецлінією “101” (телефон чергової частини) : +38(048) 724 56 40) або поліції – “102” (телефон чергової частини: +38 (048) 779 40 61).

Ще в поліції просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуйтесь норм та обмежень комендантської години.

Читайте також: 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати