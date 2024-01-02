Новости Одессы и Одесской области

Массированный ракетная атака по Украине 2 января: как встречает ее Одесса

Массированный ракетная атака по Украине 2 января: как встречает ее Одесса

Ранним утром 2 января 2024 года российские агрессоры снова массово запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Во всей стране объявлена воздушная тревога. Силы обороны готовятся задействовать противовоздушные системы.

В Одесской области сигналы воздушной тревоги прозвучали примерно в 5:57 утра. И местные власти, и представители Сил обороны просят жителей региона пройти в ближайшее укрытие, или хотя бы находиться дома в помещениях, у которых нет окон и они расположены как можно дальше от внешних стен зданий.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о том, что россия подняла в воздух около 15 стратегических бомбардировщиков. Они могут совокупно выпустить до сотни крылатых дозвуковых ракет (Х-101, Х-55 и Х-555).

Кроме того в этот раз в море находится 3 вражеских корабля, способных наносить ракетные удары: два надводных и одна подводная лодка. На их вооружении дозвуковые крылатые ракеты “Калибр”.

Для Одессы и региона ракеты с моря особенно опасны, так как места их пуска находятся относительно недалеко и поэтому время полета меньше, чем у ракет авиационного базирования, которые летят к нам с территории россии.

По состоянию на 7:25 часть ракет, выпущенных с самолетов, уже пересекли украинскую границу, но над территорией Одесской области замечено их не было.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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