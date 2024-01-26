Цены на Привозе в конце января: бешеный виноград и «где мой лоток с конфетами?»

«Пусть пьет, что хочет»

Посреди рынка проводятся какие-то работы, пожилой мужчина вздыхает, говорит вслух (сам себе):

— Где мой лоток с конфетами? Мы ведь только здесь покупаем.

Сказанное вслух — это для всех, сразу находятся желающие «найти лоток», который, как оказалось, просто переставили — из-за проводимых работ.

Пока пожилой мужчина радостно спешит к своему лотку, какая-то женщина удивленно спрашивает:

— Неужели люди на Привоз за конфетами приезжают?.. Да еще во время войны?

Лучше бы не спрашивала: сразу «полетело» в ответ:

— А что, во время войны конфеты запрещены? Я вот виноград ищу. Так что?

— Так вон там виноград, где вино продают… Видите, там какая-то молоденькая женщина стоит, вино пьет.

— Там виноград бешеный. Я имею в виду его цену… Был дешевле…

Договорить не удалось: кто-то «вступился» за молоденькую женщину с вином:

— Она гранатовый сок пьет, а не вино. Мы вместе покупали!

Женщина:

— Да пусть пьет, что хочет… Я бы сама, может, сейчас вина выпила…

Если на виноград цены «бешеные» (это январь, а не сентябрь с октябрем), то самое время рассказать о ценах на другие продукты.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

— картофель – 25-35 грн;

— лук – 20-30 грн;

— помидоры – 40-90 грн;

— свекла – 25 грн; — кабачки – 65-80 грн;

— огурцы – 80-140 грн;

— сладкий перец – 60-110 грн;

— баклажаны – 80-100 грн;

— капуста – 20-40 грн.

— чеснок – 100-150 грн;

— морковь – 15-30 грн;

— зелень в пучках «стартует» от 5-10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

— яблоки – 20-35 грн;

— бананы – 50-80 грн;

— грейпфруты – 50-60 грн;

— гранаты – 80-120 грн;

— лимоны – 40-80 грн;

— мандарины – 30-80 грн;

— апельсины – 50-70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

— яйца (десяток) – 48-90 грн;

— брынза — 170-220 грн;

— творог – 80-100 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

— задняя часть – 250-270 грн;

— телячья шея – 200-210 грн;

— ребра – 130-140 грн.

— антрекот – 190-200 грн;

Свинина:

— задняя часть -160-170 грн;

— шея – 180-190 грн;

— лопатка – 150-160 грн;

— ребра – 170-190 грн;

— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-200 грн.

— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 145-220 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

— толстолобик – 70-90 грн;

— караси – 60-90 грн;

— лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;

— судак – 180-250 грн;

— карп – 80-140 грн.

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