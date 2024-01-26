Цены на Привозе в конце января: бешеный виноград и «где мой лоток с конфетами?»

Первый месяц года подходит к концу. Мы на Привозе. И хотя, конечно, здесь можно хоть немного забыть о «празднике» жизни во время войны, все же услышала обсуждение последних прилетов по Одессе. Но Привоз есть Привоз: прицениваемся, покупаем, немного шутим…
«Пусть пьет, что хочет»
Посреди рынка проводятся какие-то работы, пожилой мужчина вздыхает, говорит вслух (сам себе):
— Где мой лоток с конфетами? Мы ведь только здесь покупаем.
Сказанное вслух — это для всех, сразу находятся желающие «найти лоток», который, как оказалось, просто переставили — из-за проводимых работ.
Пока пожилой мужчина радостно спешит к своему лотку, какая-то женщина удивленно спрашивает:
— Неужели люди на Привоз за конфетами приезжают?.. Да еще во время войны?
Лучше бы не спрашивала: сразу «полетело» в ответ:
— А что, во время войны конфеты запрещены? Я вот виноград ищу. Так что?
— Так вон там виноград, где вино продают… Видите, там какая-то молоденькая женщина стоит, вино пьет.
— Там виноград бешеный. Я имею в виду его цену… Был дешевле…
Договорить не удалось: кто-то «вступился» за молоденькую женщину с вином:
— Она гранатовый сок пьет, а не вино. Мы вместе покупали!
Женщина:
— Да пусть пьет, что хочет… Я бы сама, может, сейчас вина выпила…
Если на виноград цены «бешеные» (это январь, а не сентябрь с октябрем), то самое время рассказать о ценах на другие продукты.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
— картофель – 25-35 грн;
— лук – 20-30 грн;
— помидоры – 40-90 грн;
— свекла – 25 грн; — кабачки – 65-80 грн;
— огурцы – 80-140 грн;
— сладкий перец – 60-110 грн;
— баклажаны – 80-100 грн;
— капуста – 20-40 грн.
— чеснок – 100-150 грн;
— морковь – 15-30 грн;
— зелень в пучках «стартует» от 5-10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):
— яблоки – 20-35 грн;
— бананы – 50-80 грн;
— грейпфруты – 50-60 грн;
— гранаты – 80-120 грн;
— лимоны – 40-80 грн;
— мандарины – 30-80 грн;
— апельсины – 50-70 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
— яйца (десяток) – 48-90 грн;
— брынза — 170-220 грн;
— творог – 80-100 грн;
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
— задняя часть – 250-270 грн;
— телячья шея – 200-210 грн;
— ребра – 130-140 грн.
— антрекот – 190-200 грн;
Свинина:
— задняя часть -160-170 грн;
— шея – 180-190 грн;
— лопатка – 150-160 грн;
— ребра – 170-190 грн;
— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-200 грн.
— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 145-220 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
— толстолобик – 70-90 грн;
— караси – 60-90 грн;
— лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
— судак – 180-250 грн;
— карп – 80-140 грн.
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