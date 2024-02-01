Де вигідніше купувати продукти: порівняння цін на головних ринках Одеси

Привоз наприкінці січня: прильоти на ціни не впливають

Перший місяць року добіг кінця. І хоча, звісно, тут можна хоч трохи забути про «свято» життя під час війни, все ж тут можна почути розмови про нещодавні прильоти по Одесі.

Але Привоз є Привоз: прицінитися і вивчити асортимент товарів можна в цій статті з цінами.

Київський ринок: знайомся зі своїми і купуй із задоволенням

Київський ринок — це завжди великий вибір овочів і фруктів, сюди традиційно фермери везуть свою продукцію самостійно і самі її продають. А ось вибір свіжого м’яса і риби не дуже великий, ціни вищі, ніж у магазинах і на ринку «Південний», що по сусідству. Продавці стверджують, що свіже м’ясо все виключно домашнє і якісне, але в середньому, ціна більша десь на 10-15%. А от овочі, навпаки, можна придбати за привабливішою ціною, ніж на Південному ринку, якщо знати, в кого купувати.

На що звернули увагу: продавці та покупці зараз обмінюються телефонами і роблять замовлення на наступний тиждень, фермери частіше приїжджають до Одеси в четвер і торгують до обіду в неділю.

Ціни на овочі

картопля — 20-35 гривень;

цибуля — 25-35 гривень;

помідори — 80-100 гривень;

буряк — 20-25 гривень;

кабачки — 65-80 гривень;

огірки — 90-120 гривень;

солодкий перець — 100-120 гривень;

баклажани — 100 гривень;

капуста — 25-30 гривень;

часник — 90-150 гривень;

морква — 20-25 гривень;

зелень — від 10 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 25-35 гривень;

банани — 65-80 гривень;

грейпфрути — 45-80 гривень;

гранати — 100-120 гривень;

лимони — 50-90 гривень;

мандарини — 50-110 гривень;

апельсини — 60-100 гривень.

Ціни на яйця, сир і бринзу

яйця (десяток) — 55-90 гривень;

бринза — 200-250 гривень;

сир — 100-170 гривень.

Ціни на м’ясо

телятина і яловичина: задня частина — 260-280 гривень;

телятина і яловичина: теляча шия — 190-220 гривень;

телятина і яловичина: ребра — 140-160 гривень;

телятина і яловичина: антрекот — 220 гривень;

свинина: задня частина — 190 гривень;

свинина: шия — 240-250 гривень;

свинина: лопатка — 180 гривень;

свинина: ребра — 210-220 гривень;

свинина: сало свіже — 160-230 гривень;

свинина: сало солоне — 200-350 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 120-180 гривень;

карасі — 90 гривень;

короп — 140 гривень.

Новий базар: картопля-красуня та найдешевші яйця

Одеський Новий базар наприкінці січня: люди не поспішаючи проходять між рядами, деякі сідають на лавки. Чути тихі нарікання на прокляту війну України з росією, магнітні бурі та іноді на ціни. А що там із цінами на «кращому Новому» наприкінці січня?

Ціни на овочі

картопля — 25-30 гривень;

цибуля — 20-30 гривень;

помідори — 90-130 гривень;

буряк — 20-25 гривень;

кабачки — 100-130 гривень;

огірки — 100-230 гривень;

солодкий перець — 90-170 гривень;

баклажани — 100-170 гривень;

капуста — 15-25 гривень;

морква — 20-25 гривень;

часник — 100-120 гривень;

зелень — від 15-20 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 25-35 гривень;

груші — 50-90 гривень;

лимони — 70-110 гривень;

мандарини — 60-120 гривень;

апельсини — 60-110 гривень;

банани — 60-90 гривень;

гранати — 100-160 гривень.

Ціни на яйця, сир і бринзу

яйця (десяток) — 40-80 гривень;

бринза — 150-230 гривень;

сир — 80-180 гривень.

Ціни на м’ясо

телятина і яловичина: задня частина — 250-290 гривень;

телятина і яловичина: антрекот — 200-220 гривень;

телятина і яловичина: шия — 200-240 гривень;

телятина і яловичина: ребра — 150-180 гривень;

свинина: задня частина — 190-230 гривень;

свинина: шия — 260-270 гривень;

свинина: лопатка — 180-200 гривень;

свинина: ребра — 190-200 гривень;

свинина: сало свіже — 100-240 гривень;

свинина: сало солоне — 180-280 гривень.

Ціни на рибу

короп — 100-160 гривень;

товстолобик — 90-140 гривень;

лобан — 90-150 гривень;

судак — 220-280 гривень;

сом — 200-250 гривень.

Південний ринок: мало м’яса, але багато риби

Південний ринок зараз проходить часткову будівельну реконструкцію, але кількість відвідувачів продуктового напрямку залишається, як завжди, великою. Бо люди охоче користуються пропозиціями продавців, у яких купують продукти багато років. А ще тут є можливість купувати якісні продукти за дуже цікавими цінами, особливо наприкінці робочого дня.

Вибір овочів і фруктів достатній, є все, що потрібно. Вибір м’ясної продукції став меншим, на деякі види м’яса ціни зросли, але на свинину, наприклад, ціни майже такі, які були напередодні Нового року — від 160 гривень за кг. Значно більшим став вибір свіжої риби.

Ціни на овочі

картопля — 30-35 гривень;

цибуля — 30-35 гривень;

помідори — 100-120 гривень;

буряк — 25-30 гривень;

кабачки — 80 гривень;

огірки — 100-120 гривень;

солодкий перець — 100-120 гривень;

баклажани — 110 гривень;

капуста — 25-30 гривень.

часник — 100-150 гривень;

морква — 25 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 30-35 гривень;

банани — 70-80 гривень;

грейпфрути — 60-80 гривень;

гранати — 120 гривень;

лимони — 70-90 гривень;

мандарини — 60-130 гривень;

апельсини — 65-140 гривень.

Ціни на яйця, сир і бринзу

яйця (десяток) — 50-80 гривень;

бринза — 200-260 гривень;

сир — 110-180 гривень.

Ціни на м’ясо

телятина і яловичина: задня частина — 280 гривень;

телятина і яловичина: теляча шия — 200 гривень;

телятина і яловичина: ребра — 150-160 гривень;

свинина: задня частина — 180 гривень;

свинина: шия — 220-240 гривень;

свинина: лопатка — 160 гривень;

свинина: ребра — 200-220 гривень;

свинина: сало свіже — 180-220 гривень;

свинина: сало солоне — 180-350 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 120-180 гривень;

карасі — 80 гривень;

короп — 120 гривень.

Ринок «Північний»: фруктів багато, яєць мало

Ринок «Північний» дивує малим вибором яєць. На тому ж Привозі ми спостерігаємо справжні яєчні розвали, де є товар будь-якого розміру і на будь-який гаманець. А ось на головному ринку селища Котовського одна ціна й один вид: середнього розміру яйця по 57 гривень десяток. За домашні господині просять у середньому від 60 до 66 гривень за 10 штук.

Ціни на овочі

картопля — 25-30 гривень;

цибуля — 15-30 гривень;

помідори — 100-150 гривень;

буряк — 20 гривень;

кабачки — 100 гривень;

огірки — 80-130 гривень;

солодкий перець — 70-120 гривень;

баклажани — 110 гривень;

капуста — 15 гривень;

часник — 150 гривень;

морква — 25-30 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 10-30 гривень;

банани — 85 гривень;

грейпфрути — 110 гривень;

гранати — 140 гривень;

лимони — 80 гривень;

мандарини — 60-75 гривень;

апельсини — 65-90 гривень.

Ціни на яйця, сир і бринзу

яйця (десяток) — 52-66 гривень;

бринза — 180-210 гривень;

сир — 80-140 гривень.

Ціни на м’ясо

телятина і яловичина: задня частина — 240-250 гривень;

телятина і яловичина: теляча шия — 200-220 гривень;

телятина і яловичина: ребра — 120-150 гривень;

телятина і яловичина: антрекот — 170-180 гривень;

свинина: задня частина — 160 гривень;

свинина: шия — 230 гривень;

свинина: лопатка — 160-180 гривень;

свинина: ребра — 170-200 гривень;

свинина: сало свіже — 130-180 гривень;

свинина: сало солоне — 140-200 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80-110 гривень;

карасі — 80-100 гривень;

судак — 140-220 гривень;

короп — 100-130 гривень;

лящ — 70 гривень.

Огляд цін на ринках Одеси та області підготували: Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Наталія Дімчева, Анна Чахлова, Анна Терзівець, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Юрій Федорчук