Де вигідніше купувати продукти: порівняння цін на головних ринках Одеси

Вивчили ціни, порівняли асортимент і знайшли продукти хорошої якості. Запрошуємо читачів «Одеского життя» на січневий тур ринками Одеси, щоб дізнатися, що почім і де краще купувати.
Привоз наприкінці січня: прильоти на ціни не впливають
Перший місяць року добіг кінця. І хоча, звісно, тут можна хоч трохи забути про «свято» життя під час війни, все ж тут можна почути розмови про нещодавні прильоти по Одесі.
Але Привоз є Привоз: прицінитися і вивчити асортимент товарів можна в цій статті з цінами.
Київський ринок: знайомся зі своїми і купуй із задоволенням
Київський ринок — це завжди великий вибір овочів і фруктів, сюди традиційно фермери везуть свою продукцію самостійно і самі її продають. А ось вибір свіжого м’яса і риби не дуже великий, ціни вищі, ніж у магазинах і на ринку «Південний», що по сусідству. Продавці стверджують, що свіже м’ясо все виключно домашнє і якісне, але в середньому, ціна більша десь на 10-15%. А от овочі, навпаки, можна придбати за привабливішою ціною, ніж на Південному ринку, якщо знати, в кого купувати.
На що звернули увагу: продавці та покупці зараз обмінюються телефонами і роблять замовлення на наступний тиждень, фермери частіше приїжджають до Одеси в четвер і торгують до обіду в неділю.
Ціни на овочі
- картопля — 20-35 гривень;
- цибуля — 25-35 гривень;
- помідори — 80-100 гривень;
- буряк — 20-25 гривень;
- кабачки — 65-80 гривень;
- огірки — 90-120 гривень;
- солодкий перець — 100-120 гривень;
- баклажани — 100 гривень;
- капуста — 25-30 гривень;
- часник — 90-150 гривень;
- морква — 20-25 гривень;
- зелень — від 10 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 25-35 гривень;
- банани — 65-80 гривень;
- грейпфрути — 45-80 гривень;
- гранати — 100-120 гривень;
- лимони — 50-90 гривень;
- мандарини — 50-110 гривень;
- апельсини — 60-100 гривень.
- Ціни на яйця, сир і бринзу
- яйця (десяток) — 55-90 гривень;
- бринза — 200-250 гривень;
- сир — 100-170 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 260-280 гривень;
- телятина і яловичина: теляча шия — 190-220 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 140-160 гривень;
- телятина і яловичина: антрекот — 220 гривень;
- свинина: задня частина — 190 гривень;
- свинина: шия — 240-250 гривень;
- свинина: лопатка — 180 гривень;
- свинина: ребра — 210-220 гривень;
- свинина: сало свіже — 160-230 гривень;
- свинина: сало солоне — 200-350 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 120-180 гривень;
- карасі — 90 гривень;
- короп — 140 гривень.
Новий базар: картопля-красуня та найдешевші яйця
Одеський Новий базар наприкінці січня: люди не поспішаючи проходять між рядами, деякі сідають на лавки. Чути тихі нарікання на прокляту війну України з росією, магнітні бурі та іноді на ціни. А що там із цінами на «кращому Новому» наприкінці січня?
Ціни на овочі
- картопля — 25-30 гривень;
- цибуля — 20-30 гривень;
- помідори — 90-130 гривень;
- буряк — 20-25 гривень;
- кабачки — 100-130 гривень;
- огірки — 100-230 гривень;
- солодкий перець — 90-170 гривень;
- баклажани — 100-170 гривень;
- капуста — 15-25 гривень;
- морква — 20-25 гривень;
- часник — 100-120 гривень;
- зелень — від 15-20 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 25-35 гривень;
- груші — 50-90 гривень;
- лимони — 70-110 гривень;
- мандарини — 60-120 гривень;
- апельсини — 60-110 гривень;
- банани — 60-90 гривень;
- гранати — 100-160 гривень.
- Ціни на яйця, сир і бринзу
- яйця (десяток) — 40-80 гривень;
- бринза — 150-230 гривень;
- сир — 80-180 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 250-290 гривень;
- телятина і яловичина: антрекот — 200-220 гривень;
- телятина і яловичина: шия — 200-240 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 150-180 гривень;
- свинина: задня частина — 190-230 гривень;
- свинина: шия — 260-270 гривень;
- свинина: лопатка — 180-200 гривень;
- свинина: ребра — 190-200 гривень;
- свинина: сало свіже — 100-240 гривень;
- свинина: сало солоне — 180-280 гривень.
Ціни на рибу
- короп — 100-160 гривень;
- товстолобик — 90-140 гривень;
- лобан — 90-150 гривень;
- судак — 220-280 гривень;
- сом — 200-250 гривень.
Південний ринок: мало м’яса, але багато риби
Південний ринок зараз проходить часткову будівельну реконструкцію, але кількість відвідувачів продуктового напрямку залишається, як завжди, великою. Бо люди охоче користуються пропозиціями продавців, у яких купують продукти багато років. А ще тут є можливість купувати якісні продукти за дуже цікавими цінами, особливо наприкінці робочого дня.
Вибір овочів і фруктів достатній, є все, що потрібно. Вибір м’ясної продукції став меншим, на деякі види м’яса ціни зросли, але на свинину, наприклад, ціни майже такі, які були напередодні Нового року — від 160 гривень за кг. Значно більшим став вибір свіжої риби.
Ціни на овочі
- картопля — 30-35 гривень;
- цибуля — 30-35 гривень;
- помідори — 100-120 гривень;
- буряк — 25-30 гривень;
- кабачки — 80 гривень;
- огірки — 100-120 гривень;
- солодкий перець — 100-120 гривень;
- баклажани — 110 гривень;
- капуста — 25-30 гривень.
- часник — 100-150 гривень;
- морква — 25 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 30-35 гривень;
- банани — 70-80 гривень;
- грейпфрути — 60-80 гривень;
- гранати — 120 гривень;
- лимони — 70-90 гривень;
- мандарини — 60-130 гривень;
- апельсини — 65-140 гривень.
- Ціни на яйця, сир і бринзу
- яйця (десяток) — 50-80 гривень;
- бринза — 200-260 гривень;
- сир — 110-180 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 280 гривень;
- телятина і яловичина: теляча шия — 200 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 150-160 гривень;
- свинина: задня частина — 180 гривень;
- свинина: шия — 220-240 гривень;
- свинина: лопатка — 160 гривень;
- свинина: ребра — 200-220 гривень;
- свинина: сало свіже — 180-220 гривень;
- свинина: сало солоне — 180-350 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 120-180 гривень;
- карасі — 80 гривень;
- короп — 120 гривень.
Ринок «Північний»: фруктів багато, яєць мало
Ринок «Північний» дивує малим вибором яєць. На тому ж Привозі ми спостерігаємо справжні яєчні розвали, де є товар будь-якого розміру і на будь-який гаманець. А ось на головному ринку селища Котовського одна ціна й один вид: середнього розміру яйця по 57 гривень десяток. За домашні господині просять у середньому від 60 до 66 гривень за 10 штук.
Ціни на овочі
- картопля — 25-30 гривень;
- цибуля — 15-30 гривень;
- помідори — 100-150 гривень;
- буряк — 20 гривень;
- кабачки — 100 гривень;
- огірки — 80-130 гривень;
- солодкий перець — 70-120 гривень;
- баклажани — 110 гривень;
- капуста — 15 гривень;
- часник — 150 гривень;
- морква — 25-30 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 10-30 гривень;
- банани — 85 гривень;
- грейпфрути — 110 гривень;
- гранати — 140 гривень;
- лимони — 80 гривень;
- мандарини — 60-75 гривень;
- апельсини — 65-90 гривень.
- Ціни на яйця, сир і бринзу
- яйця (десяток) — 52-66 гривень;
- бринза — 180-210 гривень;
- сир — 80-140 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 240-250 гривень;
- телятина і яловичина: теляча шия — 200-220 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 120-150 гривень;
- телятина і яловичина: антрекот — 170-180 гривень;
- свинина: задня частина — 160 гривень;
- свинина: шия — 230 гривень;
- свинина: лопатка — 160-180 гривень;
- свинина: ребра — 170-200 гривень;
- свинина: сало свіже — 130-180 гривень;
- свинина: сало солоне — 140-200 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 80-110 гривень;
- карасі — 80-100 гривень;
- судак — 140-220 гривень;
- короп — 100-130 гривень;
- лящ — 70 гривень.
Огляд цін на ринках Одеси та області підготували: Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Наталія Дімчева, Анна Чахлова, Анна Терзівець, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Юрій Федорчук