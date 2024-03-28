Если купили некачественный холодильник: как обменять бытовую технику

Если техника не работает во время гарантийного срока

Вам нужно обратиться к руководству магазина с письменной претензией относительно качества проданного товара. Вам должны сразу предложить решение проблемы.

Согласно статье 679 ГК Украины, продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они возникли до передачи товара покупателю.

В законе «О защите прав потребителей» от 19.11.2022 в статье 8 имеем для таких случаев два решения:

Решение 1. В случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока недостатков потребитель вправе потребовать:

пропорционального уменьшения цены;

бесплатного устранения недостатков товара в разумный срок;

возмещения затрат на устранение недостатков товара;

Решение 2. В случае выявления в течение установленного гарантийного срока существенных недостатков, возникших по вине производителя товара (продавца, исполнителя), или фальсификации товара, подтвержденных при необходимости заключением экспертизы, потребитель имеет право по своему выбору требовать от продавца или производителя:

расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы;

замены товара на такой же или аналогичный из числа имеющихся у продавца (производителя).

Кому предъявлять претензию

Покупатель имеет право выбирать, кому предъявлять эти требования: продавцу по месту покупки товара, изготовителю или предприятию, удовлетворяющему эти требования по вашему местонахождению. В свою очередь продавец, изготовитель обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и удовлетворить его требования.

При наличии товара требование потребителя о его замене подлежит немедленному удовлетворению. В случае возникновения потребности в проверке качества – в течение четырнадцати дней или по договоренности сторон.

Таким образом, если придется обращаться в сервисный центр продавца, вам должны устранить неполадки бесплатно и вернуть товар в рабочем состоянии.

Кроме того, вы должны знать, что, согласно статье 9 Закона, по вашему письменному требованию на время ремонта вам должны предоставить (с доставкой) товар аналогичной марки независимо от модели. За каждый день задержки выполнения этого требования и за каждый день задержки устранения недостатков сверх установленного срока (четырнадцать дней) потребителю выплачивается неустойка в размере одного процента стоимости товара.

На что обратить внимание при покупке бытовой техники

Вам должны предоставить на нее сертификат соответствия, заполненный гарантийный талон и другие документы. Если этого не было сделано, а техника вышла из строя, вы имеете право на расторжение договора с возвратом товара.

Если техника не работает после гарантийного срока

Пункт 10, статьи 8 Закона «О защите прав потребителей» от 19.11.2022 предусматривает, что потребитель вправе предъявить производителю (продавцу) требование о бесплатном устранении недостатков товара по истечении гарантийного срока. Это требование может быть предъявлено в течение установленного срока службы, а если он не указан — в течение десяти лет, если в товаре были обнаружены недостатки (существенные недостатки), допущенные по вине производителя.

Когда нужно идти в суд?

В случае, когда продавец отказывается признавать свою вину и ремонтировать товар или обменять, или вернуть деньги, обращайтесь в суд по месту жительства. Вы имеете право с продавца взыскать не только стоимость некачественного товара, но также стоимость проводимой вами экспертизы.

Вы можете самостоятельно обратиться в судебную экспертизу, чтобы выяснить причину поломки товара. Если выяснится, что причиной поломки является скрытый заводской брак, вы можете потребовать компенсацию как от завода-производителя, так и от продавца.

Судебный сбор в таком случае не взимается. В суд можете пригласить свидетелей, которые могут подтвердить определенные обстоятельства вашей покупки. Предоставить фото или видео, если таковые имеются.

Вы можете у продавца требовать денежного возмещения морального вреда, если таковой был и вы его можете подтвердить. Например, если у вас испортились продукты или пропал товар, который вы хотели переработать бытовой техникой и так далее, или если вы заключили кредитный договор, чтобы купить эту дорогостоящую вещь.

Кроме того, согласно статье 10 Закона «Об ответственности за ущерб, причиненный вследствие дефекта в продукции», к требованиям о возмещении ущерба применяется исковая давность в три года. Срок начала исковой давности считается со дня, когда истцу стало известно или должно стать известно о наличии дефекта в продукции и личности производителя.

Виктория Гусакова, внештатный юрист