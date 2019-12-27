Если купили товар на распродаже: можно ли вернуть или обменять?

В ожидании новогодних и рождественских праздников магазины и супермаркеты устраивают распродажи и предлагают товары по акционной цене. И зачастую напоминают: товары, купленные по сниженным ценам, возврату и обмену не подлежат. Так ли это?

Можно обменять…

Если товар был куплен во время распродаж, это не значит, что обмену и возврату он не подлежит. Распродажа – это всего лишь маркетинговый ход магазина, чтобы продать залежалый товар. А значит, покупатель может вернуть или обменять любой товар – купленный как по акции, так и в другое время. При этом важно знать несколько моментов.

Согласно статье 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил покупателя по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть использован по назначению. Сделать это можно в течение 14 дней.

Важно запомнить! Обменять товар надлежащего качества можно только в случае, если он не использовался, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ (чек). Особое внимание нужно обратить на то, что некоторые товары включены в перечень продукции, которая обмену и возврату не подлежит (например, расчески, носки, косметическая продукция).

…или вернуть в магазин

Если же на момент обмена аналогичного товара нет в продаже, покупатель может вернуть свои деньги в течение семи дней после запроса.

Для этого необходимо выполнить несколько действий:

· обратиться к продавцу и написать заявление на возврат средств;

· вернуть приобретенный товар в целой упаковке и с полной комплектацией, указанной в технической документации (техпаспорте);

· предоставить квитанцию ​​о покупке, товарный или кассовый чек.

В отношении товаров ненадлежащего качества правила несколько другие. Они прописаны в статье 8 закона и дают право потребителю требовать:

1) пропорционального уменьшения цены;

2) безвозмездного устранения недостатков товара;

3) возмещения расходов на устранение недостатков товара.

Если недостатки товара существенные, такие, которые не могут быть устранены или для их устранения требуется более 14 дней, потребитель имеет право вернуть сумму товара или заменить товар на аналогичный.

Какие товары нельзя вернуть?

Среди товаров надлежащего качества есть и такие, которые не подлежат обмену или возврату.

Так, согласно Постановлению Кабмина «О реализации отдельных положений Закона Украины «О защите прав потребителей» №172 от 19 марта 1994 года (в редакции от 7.12.2005 г.), нельзя вернуть в магазин или обменять:

1) продовольственные товары, лекарственные средства, предметы сангигиены;

2) непродовольственные товары:

фотобумагу, печатные издания,

парфюмерно-косметические изделия,

перо-пуховые изделия,

детские игрушки (мягкие и резиновые надувные),

зубные щетки, мундштуки,

аппараты и помазки для бритья,

расчески и массажные щетки,

сурдины (для духовых музыкальных инструментов),

скрипичные подбородки,

перчатки, ткани,

тюлегардинные и кружевные полотна,

метражные ковровые изделия,

нательное белье,

постельное белье,

чулочно-носочные изделия,

товары в аэрозольной упаковке,

пиломатериалы, погонажные (плинтус, наличник) и плитные материалы (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера), стекло, нарезанные или раскроенные под размер покупателя,

изделия из натуральных и искусственных волос (парики),

товары для новорожденных (пеленки, соски, бутылочки для кормления и т. п.),

инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т. д.),

ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.

Автор – Мария Васильева

Фото: konstaspb.ru

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