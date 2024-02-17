Как обменять товар или вернуть деньги за него без чека

Когда покупатель хочет вернуть товар в магазин, продавец прежде всего спрашивает, сохранил ли он чек. Поэтому многие думают, что без документального подтверждения покупки вернуть или обменять ее уже не получится. Но юрист Одесского бюро правовой помощи №3 Одесского городского центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Татьяна Пироженко объяснила, как действовать в такой ситуации.
Подтвердить факт оплаты
Статья 9 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает право в течение 14 дней обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если он не удовлетворил покупателя по: форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению. При этом, если:
- товар не использовался и сохранил свой вид, свойства, пломбы, ярлыки;
- сохранен расчетный документ (в том числе электронный).
Но в жизни бывает так, что чек или другой расчетный документ утерян. В таком случае необходимо написать заявление на имя директора магазина о получении копии товарного чека. Подтвердить факт оплаты могут также:
- гарантийный талон;
- инструкция по эксплуатации;
- техпаспорт;
- сверка штрих-кода на упаковке с базой продавца;
- показания очевидцев;
- видео с камер наблюдения и тому подобное.
Главное, чтобы в документе была указана информация о продавце, дата совершения покупки, название товара и его цена.
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Два способа защитить свои права
Если продавец отказывается обменять товар или вернуть деньги, покупатель имеет два способа защиты своих прав.
Первый способ — досудебный
Предусматривает обращение к продавцу с письменным заявлением или жалобой в двух экземплярах (один — продавцу, второй — покупателю, с отметкой о принятии). Если заявление не принимают, потребитель может обратиться в территориальный орган Госпотребслужбы Украины. Срок рассмотрения жалобы — 1 месяц.
Адрес для обращений: г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6.
Второй способ — судебный
Предусматривает обращение в суд (по месту жительства, причинения вреда или выполнения договора). Отметим, что потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением прав.
Запомните, что отказ вернуть или обменять товар без наличия чека — это нарушение прав потребителя.
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- в контактном центре системы БПП по номеру 0 (800) 213-103 с 8.00 до 18.00;
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