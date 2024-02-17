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Как обменять товар или вернуть деньги за него без чека

Как обменять товар или вернуть деньги за него без чека

Когда покупатель хочет вернуть товар в магазин, продавец прежде всего спрашивает, сохранил ли он чек. Поэтому многие думают, что без документального подтверждения покупки вернуть или обменять ее уже не получится. Но юрист Одесского бюро правовой помощи №3 Одесского городского центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Татьяна Пироженко объяснила, как действовать в такой ситуации.

Подтвердить факт оплаты

Статья 9 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает право в течение 14 дней обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если он не удовлетворил покупателя по: форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению. При этом, если:

  • товар не использовался и сохранил свой вид, свойства, пломбы, ярлыки;
  • сохранен расчетный документ (в том числе электронный).

Но в жизни бывает так, что чек или другой расчетный документ утерян. В таком случае необходимо написать заявление на имя директора магазина о получении копии товарного чека. Подтвердить факт оплаты могут также:

  • гарантийный талон;
  • инструкция по эксплуатации;
  • техпаспорт;
  • сверка штрих-кода на упаковке с базой продавца;
  • показания очевидцев;
  • видео с камер наблюдения и тому подобное.

Главное, чтобы в документе была указана информация о продавце, дата совершения покупки, название товара и его цена.

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Два способа защитить свои права

Если продавец отказывается обменять товар или вернуть деньги, покупатель имеет два способа защиты своих прав.

Первый способ — досудебный

Предусматривает обращение к продавцу с письменным заявлением или жалобой в двух экземплярах (один — продавцу, второй — покупателю, с отметкой о принятии). Если заявление не принимают, потребитель может обратиться в территориальный орган Госпотребслужбы Украины. Срок рассмотрения жалобы — 1 месяц.

Адрес для обращений: г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6.

Второй способ — судебный

Предусматривает обращение в суд (по месту жительства, причинения вреда или выполнения договора). Отметим, что потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением прав.

Запомните, что отказ вернуть или обменять товар без наличия чека — это нарушение прав потребителя.

Как получить бесплатную юридическую помощь в Одессе?

  • в контактном центре системы БПП по номеру 0 (800) 213-103 с 8.00 до 18.00;
  • по номеру (044) 363-10-41 — для звонков из-за рубежа;
  • в Телеграмме по номеру (067) 72-13-103;
  • в телеграм-боте t.me/LegalAidUkraineBot.

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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