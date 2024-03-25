Права потребителя: что нужно знать перед тем, как пойти в магазин

Можно ли с животными заходить в магазин?

— Этот вопрос прямо не урегулирован действующим законодательством Украины. В законе «О защите животных от жестокого обращения» также не предусмотрено ни запрета, ни разрешения заходить с животными в «общественное здание». Но закон предусматривает, что некоторые правила могут устанавливаться актами органов местного самоуправления. Если мы говорим об Одессе, то это решение городского совета от 05 апреля 2008 года «Об утверждении правил содержания животных в г. Одессе», где в пункте 2.6 указано, что: владельцам животных запрещается заводить их в помещения общественных зданий, в том числе в магазины, объекты общественного питания, учреждения здравоохранения, культуры и т.д.) — БЕЗ СОГЛАСИЯ ВЛАДЕЛЬЦА. Но если вы зашли со своим животным в магазин или супермаркет, ничего страшного нет. Я еще не видел случаев, когда кого-то за это оштрафовали.

Охранник имеет право осматривать сумку?

— Вопрос достаточно распространенный и интересный. Найти ответ нам поможет закон Украины «Об охранной деятельности». В частности, в статье 12 «Права персонала охраны» пункта 6 части 1 прописывается, что: персонал охраны при выполнении функциональных обязанностей имеет право проводить досмотр вещей физических лиц при осуществлении пропускного режима — ПО добровольному согласию. То есть если человек проходит пропускной режим (специальные рамы на входе и выходе в магазине), то охранник обязательно должен спрашивать разрешение на проверку личных вещей. Если человек добровольно не соглашается на осмотр, то охранник не имеет права обязывать это делать, для этого уже надо вызывать полицию. Право на поверхностный осмотр прописано в Законе Украины «О национальной полиции». Тогда человек должен самостоятельно показать вещи, но если у полиции найдутся основания.

Обязательно оставлять вещи в камере хранения?

— Почти в каждом магазине или супермаркете есть объявления от администрации с просьбой к покупателям оставлять личные вещи в камере хранения. Во-первых, ни Закон Украины «О защите прав потребителей», ни другие нормативно-правовые акты, в частности Правила торговой деятельности и Правила торгового обслуживания, НЕ ОБЯЗЫВАЮТ ПОКУПАТЕЛЯ ХРАНИТЬ ВЕЩИ при совершении покупок в магазине. Во-вторых, администрация может вводить в заблуждение человека, который хранит там вещи, предупреждая, что она якобы не ответственна за их хранение (например, вещи украли из камеры хранения). На самом деле администрация магазина (супермаркета, торгового центра) может нести ответственность. Это предусмотрено Гражданским кодексом Украины, в Договоре хранения, который может иметь публичный характер, но каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Можно трогать или примерять товары?

— Да, можно. Это также не запрещено действующим законодательством Украины. По публичному договору купли-продажи, каждый покупатель имеет право в присутствии продавца осмотреть товар, проверить его свойства и т.д., если это не исключено характером товара и не противоречит утверждению о «Правилах розничной торговли непродовольственными товарами». Зато в правилах розничной торговли указано, что продавец обязан создать покупателю удобные условия для выбора и примерки вещей (товара). Между прочим, нормативные положения побуждают продавца к тому, чтобы, например, в магазинах бытовой химии или декоративной косметики можно было воспользоваться тестерами или пробниками.

Что будет, если фотографировать изделия?

— Также не запрещено законом, даже если есть табличка, о запрете фотографировать. Согласно статье 34 Конституции Украины, каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или другим способом — НА СВОЙ ВЫБОР. Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности (например, военное положение), территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия. Других оснований для ограничения права фотографировать товар нет. Статья 50 Конституции Украины также гарантирует право свободного доступа к информации о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также право на ее распространение, такая информация — НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСЕКРЕЩЕНА.

Надо ли платить за что-то поврежденное в магазине?

— В жизни бывают случаи, когда мы что-то выпустили из рук или разбили бутылку с молоком в супермаркете. Но, как говорят психологи, это проблема бутылки, а не человека. В этом случае мы обращаемся к Гражданскому кодексу Украины: согласно статье 323, риск случайного уничтожения и случайного повреждения (порчи) имущества — НЕСЕТ ЕГО СОБСТВЕННИК, то есть магазин. В соответствии со статьей 668 риск случайного уничтожения или случайного повреждения товара переходит к покупателю с момента передачи ему товара. Если администрация магазина заявляет претензии, что человек что-то повредил умышленно, пусть показывают доказательства. Но и доказательства должны иметь соответствующие признаки: надлежащие (непосредственно касаются дела), допустимые (установлены и получены законным способом), достаточные (чтобы можно было понять, что человек причинил вред).

Если отказываются принимать карту?

— Снова обращаемся к статье 17 закона Украины «О защите прав потребителей», в которой сказано, что продавец должен обеспечить все условия покупателю для приобретения товара. Установление каких-либо преимуществ использования прямых или косвенных ограничений прав потребителя не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами. Законом установлено право потребителя на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и СВОБОДНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ с учетом режима работы и обязанностей для продавца (исполнителя) форм (видов) расчетов, установленных законодательством Украины. Продавец обязан всеми способами содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.

Могут ли отказать в обслуживании?

— В статье 633 Гражданского кодекса Украины, где прописывается понятие публичного договора, указано, что предприниматель НЕ ИМЕЕТ ПРАВА отказаться от заключения публичного договора при наличии у него возможностей предоставления потребителю соответствующих товаров (работ, услуг).

Кто отвечает за качество и безопасность товара?

— Ответственность несут и производитель, и продавец. Например, продавец отвечает за сохранность товара, срок годности, списание, контроль цен и тому подобное. Также не забывайте, что качество и безопасность товаров контролирует Госпродпотребслужба. Поэтому при необходимости надо сразу обращаться в орган: