Якщо купили неякісний холодильник: як обміняти побутову техніку

Якщо техніка не працює під час гарантійного терміну

Вам потрібно звернутися до керівництва магазину з письмовою претензією щодо якості проданого товару. Вам повинні відразу запропонувати вирішення проблеми.

Згідно зі статтею 679 ЦК України, продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до передання товару покупцеві.

У законі «Про захист прав споживачів» від 19.11.2022 у статті 8 маємо для таких випадків два рішення:

Рішення 1. У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати:

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

Рішення 2. У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних недоліків, що виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених у разі потреби висновком експертизи, споживач має право на свій вибір вимагати від продавця або виробника:

розірвання договору і повернення сплаченої за товар грошової суми;

заміни товару на такий самий або аналогічний з-поміж наявних у продавця (виробника).

Кому заявляти претензію

Покупець має право обирати, кому ставити ці вимоги: продавцю за місцем купівлі товару, виробнику або підприємству, що задовольняє ці вимоги за вашим місцезнаходженням. Своєю чергою продавець, виробник зобов’язаний прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню. У разі виникнення потреби в перевірці якості — протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

Таким чином, якщо доведеться звертатися до сервісного центру продавця, вам мають усунути неполадки безоплатно і повернути товар у робочому стані.

Крім того, ви маєте знати, що, згідно зі статтею 9 Закону, за вашою письмовою вимогою на час ремонту вам мають надати (з доставкою) товар аналогічної марки незалежно від моделі. За кожен день затримки виконання цієї вимоги і за кожен день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару.

На що звернути увагу під час купівлі побутової техніки

Вам повинні надати на неї сертифікат відповідності, заповнений гарантійний талон та інші документи. Якщо цього не було зроблено, а техніка вийшла з ладу, ви маєте право на розірвання договору з поверненням товару.

Якщо техніка не працює після гарантійного терміну

Пункт 10, статті 8 Закону «Про захист прав споживачів» від 19.11.2022 передбачає, що споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Цю вимогу може бути пред’явлено протягом установленого строку служби, а якщо його не зазначено — протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.

Коли потрібно йти до суду?

У разі, коли продавець відмовляється визнавати свою провину і ремонтувати товар або обміняти, або повернути гроші, звертайтеся до суду за місцем проживання. Ви маєте право з продавця стягнути не тільки вартість неякісного товару, а й також вартість проведеної вами експертизи.

Ви можете самостійно звернутися до судової експертизи, щоб з’ясувати причину поломки товару. Якщо з’ясується, що причиною поломки є прихований заводський брак, ви можете вимагати компенсацію як від заводу-виробника, так і від продавця.

Судовий збір у такому разі не стягується. До суду можете запросити свідків, які можуть підтвердити певні обставини вашої покупки. Надати фото або відео, якщо такі є.

Ви можете у продавця вимагати грошового відшкодування моральної шкоди, якщо така була і ви її можете підтвердити. Наприклад, якщо у вас зіпсувалися продукти або пропав товар, який ви хотіли переробити побутовою технікою тощо, або якщо ви уклали кредитний договір, щоб купити цю дорогу річ.

Крім того, згідно зі статтею 10 Закону «Про відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок дефекту в продукції», до вимог про відшкодування шкоди застосовується позовна давність у три роки. Строк початку позовної давності відраховується від дня, коли позивачеві стало відомо або повинно було стати відомо про наявність дефекту в продукції та особу виробника.

Вікторія Гусакова, позаштатний юрист