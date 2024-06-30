Цены на Новом базаре в конце июня: покупаем синие, красные и зеленые

Новый базар в конце первого месяца лета: нещадная жара, люди пытаются держаться тени. Но ведь не всегда цены, которые устраивают, можно отыскать там, где не жжет солнышко.
А солнышко пытается напомнить, что оно такое – одесское лето…
«Не хочу мяса!»
Женщина своему спутнику:
– Не хочу я никакого мяса. Я вообще в такую жару не понимаю, зачем есть… К тому же я готовить буду, а потом света не станет. И я начну волноваться, что в холодильнике все испортится. Надо нам как-то менять привычки с едой!
Спутник:
– Ага, начнем менять. Может, вообще есть уже не будем?.. Мы для чего на рынок пришли?
Кстати, жара или какая-нибудь совсем другая погода, а на Новом все привычно: никто никуда не спешит… Все в каком-то замедленном темпе. Что на торговой дорожке по Конной, что на самом Новом базаре: люди словно прохаживаются.
Мужчина с улыбкой на лице (из тех, кому жара – благо):
– Так, брынзу не берем, творог тоже. Сегодня покупаем только синие, зеленые и красные…
Подразумевается: баклажаны, огурцы и помидоры.
К счастью, люди все еще шутят…
Теперь о ценах на Новом базаре.
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 25-40 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 40-110 грн;
- свекла – 30-50 грн;
- кабачки – 20-40 грн;
- огурцы – 40-50 грн;
- сладкий перец – 80-120 грн;
- баклажаны – 60-100 грн;
- капуста – 15-30 грн;
- морковь – 50-70 грн;
- чеснок молодой – 140-150 грн;
- кукуруза – 25-35 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 20-35 грн;
- лимоны – 50-70 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- клубника – 70-110 грн;
- черешня – 50-70 грн;
- вишня – 50-70 грн;
- крыжовник – 60-80 грн;
- сливы – 40-60 грн;
- абрикосы – 50-70 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-60 грн;
- брынза – 150-250;
- творог – 70-180.
Теперь – о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 240-250 грн;
- антрекот – 200-220 грн;
- шея – 230-270 грн;
- ребра – 130-150 грн.
Свинина
- задняя часть – 180-200;
- шея – 220-240 грн;
- лопатка – 200-210 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 280 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-130 грн;
- судак – 190-250 грн.
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