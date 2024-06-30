Цены на Новом базаре в конце июня: покупаем синие, красные и зеленые

Цены на Новом базаре в конце июня: покупаем синие, красные и зеленые

Новый базар в конце первого месяца лета: нещадная жара, люди пытаются держаться тени. Но ведь не всегда цены, которые устраивают, можно отыскать там, где не жжет солнышко.
А солнышко пытается напомнить, что оно такое – одесское лето…

«Не хочу мяса!»

На Новом базаре, Одесса, июнь 2024

Женщина своему спутнику:

– Не хочу я никакого мяса. Я вообще в такую жару не понимаю, зачем есть… К тому же я готовить буду, а потом света не станет. И я начну волноваться, что в холодильнике все испортится. Надо нам как-то менять привычки с едой!

Спутник:

– Ага, начнем менять. Может, вообще есть уже не будем?.. Мы для чего на рынок пришли?

Кстати, жара или какая-нибудь совсем другая погода, а на Новом все привычно: никто никуда не спешит… Все в каком-то замедленном темпе. Что на торговой дорожке по Конной, что на самом Новом базаре: люди словно прохаживаются.

Покупатели на Новом базаре

Мужчина с улыбкой на лице (из тех, кому жара – благо):

– Так, брынзу не берем, творог тоже. Сегодня покупаем только синие, зеленые и красные…

Подразумевается: баклажаны, огурцы и помидоры.

Одесский Новый базар

К счастью, люди все еще шутят…

Теперь о ценах на Новом базаре.

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

Цены на овощи на Новом базаре

  • картофель – 25-40 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 40-110 грн;
  • свекла – 30-50 грн;
  • кабачки – 20-40 грн;
  • огурцы – 40-50 грн;
  • сладкий перец – 80-120 грн;
  • баклажаны – 60-100 грн;
  • капуста – 15-30 грн;
  • морковь – 50-70 грн;
  • чеснок молодой – 140-150 грн;
  • кукуруза – 25-35 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Новый базар: овощи

Новый базар в Одессе

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

Новый базар: ягоды

  • яблоки – 20-35 грн;
  • лимоны – 50-70 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • клубника – 70-110 грн;
  • черешня – 50-70 грн;
  • вишня – 50-70 грн;
  • крыжовник – 60-80 грн;
  • сливы – 40-60 грн;
  • абрикосы – 50-70 грн.

Фрукты на Новом базаре

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

Яйца на Новом базаре

  • яйца (десяток) – 25-60 грн;
  • брынза – 150-250;
  • творог – 70-180.

Новый базар: молочный корпус

Теперь – о ценах на мясо и сало

Мясо на Новом базаре

Телятина-говядина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • антрекот – 200-220 грн;
  • шея – 230-270 грн;
  • ребра – 130-150 грн.

Свинина

  • задняя часть – 180-200;
  • шея – 220-240 грн;
  • лопатка – 200-210 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 280 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

Рыба на Новом базаре

  • карп – 90-140;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-130 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Одесса, Новый базар

На одесском Новом базаре

Новый базар, покупатели

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в конце июня: «молодая уже не молода» и первые арбузы.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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