Цены на Новом базаре в конце июня: покупаем синие, красные и зеленые

«Не хочу мяса!»

Женщина своему спутнику:

– Не хочу я никакого мяса. Я вообще в такую жару не понимаю, зачем есть… К тому же я готовить буду, а потом света не станет. И я начну волноваться, что в холодильнике все испортится. Надо нам как-то менять привычки с едой!

Спутник:

– Ага, начнем менять. Может, вообще есть уже не будем?.. Мы для чего на рынок пришли?

Кстати, жара или какая-нибудь совсем другая погода, а на Новом все привычно: никто никуда не спешит… Все в каком-то замедленном темпе. Что на торговой дорожке по Конной, что на самом Новом базаре: люди словно прохаживаются.

Мужчина с улыбкой на лице (из тех, кому жара – благо):

– Так, брынзу не берем, творог тоже. Сегодня покупаем только синие, зеленые и красные…

Подразумевается: баклажаны, огурцы и помидоры.

К счастью, люди все еще шутят…

Теперь о ценах на Новом базаре.

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 25-40 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 40-110 грн;

свекла – 30-50 грн;

кабачки – 20-40 грн;

огурцы – 40-50 грн;

сладкий перец – 80-120 грн;

баклажаны – 60-100 грн;

капуста – 15-30 грн;

морковь – 50-70 грн;

чеснок молодой – 140-150 грн;

кукуруза – 25-35 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 20-35 грн;

лимоны – 50-70 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

клубника – 70-110 грн;

черешня – 50-70 грн;

вишня – 50-70 грн;

крыжовник – 60-80 грн;

сливы – 40-60 грн;

абрикосы – 50-70 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-60 грн;

брынза – 150-250;

творог – 70-180.

Теперь – о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 240-250 грн;

антрекот – 200-220 грн;

шея – 230-270 грн;

ребра – 130-150 грн.

Свинина

задняя часть – 180-200;

шея – 220-240 грн;

лопатка – 200-210 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 280 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-130 грн;

судак – 190-250 грн.

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