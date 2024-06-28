Цены на Привозе в конце июня: «молодая уже не молода» и первые арбузы

Цены на Привозе в конце июня: «молодая уже не молода» и первые арбузы

Одесский Привоз в конце июня: жара, людей много. Покупатели прицениваются, проклинают войну и жару, не очень «вежливо» «проходятся» по ценам.

«Какая же она молодая?»

Юный паренек увидел первые арбузы, приценился.

– Тридцать гривен, – отвечает продавец.

– За один арбуз?

– Ну, как это за арбуз? За килограмм.

Первые арбузы на Привозе

Другой потенциальный покупатель спрашивает:

– Откуда эти первые арбузы? Еще только июнь, а уже продают.

– Из Килии.

– Вот о чем не спросишь, так все из Килии. Как-то странно. Первая клубника оттуда, первые абрикосы…

– И что удивительного?

– Что-то мне кажется, что все это совсем не из Килии…

Продавец пожимает плечами:

– И что не нравится? Почему не из Килии, если из Килии? Или люди просто приходят настроение испортить?

Картофель на Привозе

Женщина с мужем:

– Ой, надо купить молодой картофель!

– Какой же он молодой?

Прохожий слышит разговор, присоединяется, выдает известную цитату:

– Молодая уже была не молода…

Женщина:

– А еще надо молодую капусту купить.

Муж:

– Опять «молодая»… Ну, какая она молодая? Что сейчас молодое?

Прохожий повторяет свою цитату, но на него пара не обращает никакого внимания.

Немного обиженный, что никто не «заценил» шутку, он идет дальше…

Так что сколько стоит?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

На Привозе: овощи

  • картофель «молодой» (который уже не совсем молодой) – 15-30 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 30-45 грн;
  • кабачки – 15-25 грн;
  • огурцы – 25-60 грн;
  • сладкий перец – 60-120 грн;
  • баклажаны – 70-100 грн;
  • капуста – 15-25 грн;
  • чеснок – 130-150 грн;
  • морковь – 40-70 грн;
  • зеленый горошек – 80-110 грн;
  • кукуруза – 20-25 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе

  • яблоки – 20-35 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • клубника – 50-100 грн.
  • черешня – 50-60 грн;
  • вишня – 50-60 грн;
  • крыжовник — 50-70 грн;
  • малина – 100-150 грн;
  • персики — 40-90 грн;
  • абрикосы — 40-80 грн.
На Привозе: фрукты
Привоз, июнь 2024
Цены на Привозе
Покупатели на Привозе
Торговля на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца на Привозе

  • яйца (десяток) – 25-60 грн;
  • брынза — 150-250 грн;
  • творог – 60-120 грн.

На Привозе: творог и брынза

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

На Привозе: мясной корпус

Мясо на одесском Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 60-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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