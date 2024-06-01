Планета счастливых детей: двухдневный праздник в Городском саду (фоторепортаж)

Планета счастливых детей: двухдневный праздник в Городском саду (фоторепортаж)

Летний театр Городского сада на два первых дня июня стал Планетой счастливых детей. Дети с родителями спешат в Летний театр, потому что это же праздник – Международный день защиты детей. Так он называется давно, а вот сейчас, во время полномасштабной войны, словно наполнен новым смыслом.

Летний театр… Раздается музыка, всюду доносится детский смех. Улыбки на лицах взрослых и детей. А сколько всего интересного!.. Мастер-классы, разноцветные шарики, игры, танцы. И это целых два дня, в субботу и воскресенье.

Погода совсем летняя, словно июнь в первый же свой день решил показать, кто здесь настоящий хозяин. И, опять-таки: словно нет никакой войны, и перед нами – страна детства такая разноцветная, щедрая и веселая!

Детский праздник в Горсаду, развлечения
Детский праздник в Горсаду, ростовая кукла
Детский праздник в Горсаду в День защиты детей
Детский праздник в Горсаду, музыканты
Детский праздник в Горсаду, декорации
Детский праздник в Горсаду

Незабываемые эмоции, впечатление и хорошее настроение – это нечто вроде девиза праздника, происходящего в Летнем театре.

И все это нужно увидеть-услышать, потому что ощущение праздника – самое ценное, что можно сейчас подарить нашим детям.

Аниматоры, ростовые куклы, спортивные зоны, сувениры. А мастер-классы – это нечто: здесь учат плетению из бисера, наносят аквагрим. Хотите чего-нибудь другого? К вашим услугам турниры по настольным играм, плетение косичек, рисунки хной.

Детский праздник в Горсаду, площадка
Детский праздник в Горсаду, мастер-класс
Детский праздник в Летнем театре, Одесса,1 июня 2024
Мастер-класс на детском празднике в Одессе
День защиты детей: мастер-класс в Одессе
Детский праздник в Горсаду, развлечения

Да разве обо всем расскажешь, если каждый уголок Летнего театра превратился в веселую сказку, чудесное место детского наслаждения, смеха и восторга.

И да, будем откровенны, весело и интересно здесь не только деткам, но и их родителям. Страна счастливых детей продолжает дарить настоящую летнюю сказку… Впереди еще много интересного, ведь праздник продолжается…

Детский праздник в Горсаду, посетители
Детский праздник в Горсаду, ярмарка
Детский праздник в Горсаду, аниматоры
Детский праздник в Горсаду, занятия с детьми
Детский праздник в Горсаду, игры с детьми
Детский праздник в Горсаду, выставка
На детском фестивале в Одессе, 1 июня 2024
Детский праздник в Горсаду, у входа в Летний театр

Кстати, напомним: сегодня, 1 июня, отмечается не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день родителей.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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