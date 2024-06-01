Планета счастливых детей: двухдневный праздник в Городском саду (фоторепортаж)

Летний театр… Раздается музыка, всюду доносится детский смех. Улыбки на лицах взрослых и детей. А сколько всего интересного!.. Мастер-классы, разноцветные шарики, игры, танцы. И это целых два дня, в субботу и воскресенье.

Погода совсем летняя, словно июнь в первый же свой день решил показать, кто здесь настоящий хозяин. И, опять-таки: словно нет никакой войны, и перед нами – страна детства такая разноцветная, щедрая и веселая!

Незабываемые эмоции, впечатление и хорошее настроение – это нечто вроде девиза праздника, происходящего в Летнем театре.

И все это нужно увидеть-услышать, потому что ощущение праздника – самое ценное, что можно сейчас подарить нашим детям.

Аниматоры, ростовые куклы, спортивные зоны, сувениры. А мастер-классы – это нечто: здесь учат плетению из бисера, наносят аквагрим. Хотите чего-нибудь другого? К вашим услугам турниры по настольным играм, плетение косичек, рисунки хной.

Да разве обо всем расскажешь, если каждый уголок Летнего театра превратился в веселую сказку, чудесное место детского наслаждения, смеха и восторга.

И да, будем откровенны, весело и интересно здесь не только деткам, но и их родителям. Страна счастливых детей продолжает дарить настоящую летнюю сказку… Впереди еще много интересного, ведь праздник продолжается…

Кстати, напомним: сегодня, 1 июня, отмечается не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день родителей.

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